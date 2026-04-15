El Puerto de Huelva mantiene bonificaciones a empresas por buenas prácticas ambientales y servicios de calidad

El Puerto de Huelva ha informado este miércoles al Consejo de Administración de la continuidad de las bonificaciones a la tasa de actividad para aquellas empresas que apuestan por la calidad en sus servicios y el respeto medioambiental durante el ejercicio 2025.

La sesión, presidida por Alberto Santana, ha puesto de relieve que estas bonificaciones están vinculadas tanto a convenios de buenas prácticas ambientales como a certificaciones de calidad, con el objetivo de mejorar el nivel de los servicios prestados por la comunidad portuaria.

En el ámbito administrativo, el Consejo ha aprobado seis nuevas concesiones y autorizaciones para empresas relacionadas con actividades industriales, servicios marítimos y restauración. Asimismo, se han modificado otras siete concesiones para permitir ampliaciones de actividad y la incorporación de nuevos servicios.

Durante la reunión también se han dado a conocer los datos de tráfico portuario correspondientes al primer trimestre del año, que superan los siete millones de toneladas, lo que supone un ligero descenso del 0,49% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta bajada se explica principalmente por la caída en los graneles líquidos y sólidos, mientras que la mercancía general ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando cerca de 500.000 toneladas. También destaca el aumento del tráfico de contenedores, con más de 32.000 TEUS, y el fuerte incremento en el movimiento de automóviles, que supera las 17.000 unidades.

Estos datos reflejan una evolución desigual del tráfico portuario, en un contexto marcado por factores internacionales que influyen en determinados sectores, pero con un comportamiento positivo en otras áreas clave de actividad.