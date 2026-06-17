Pilar Miranda hace balance de sus tres primeros años de mandato

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha realizado un balance de sus tres primeros años al frente del Ayuntamiento, un periodo en el que ha puesto el foco en el desarrollo urbanístico, la inversión en los barrios y la mejora de los servicios públicos como principales líneas de actuación del equipo de Gobierno.

Miranda destaca el desbloqueo de proyectos considerados estratégicos para la ciudad, entre ellos la Plaza Mayor, el Ensanche Sur, la expansión urbanística hacia San Antonio-Montija o la puesta en marcha del nuevo recinto Colombino. Según los datos aportados por el Consistorio, estos desarrollos permitirán la construcción de unas 7.000 viviendas en los próximos años, de las que alrededor de un millar tendrán algún régimen de protección.

La alcaldesa también ha resaltado los avances en actuaciones como el futuro Hospital Materno Infantil, la rehabilitación de edificios históricos y los proyectos vinculados a la antigua cárcel provincial, la estación de tren o distintos espacios públicos de la ciudad.

En materia de barrios, el Ayuntamiento cifra en más de siete millones de euros la inversión prevista o ya ejecutada en actuaciones repartidas por zonas como La Orden, Isla Chica, Huerta Mena, La Hispanidad, El Matadero, Zafra, Verdeluz, Yáñez Pinzón o Nuevo Parque. Entre las intervenciones destacan mejoras urbanas, asfaltado, accesibilidad y nuevos espacios públicos.

Otro de los apartados destacados por el Gobierno municipal ha sido el incremento de la inversión en limpieza, mantenimiento urbano y aparcamientos. En este sentido, el Consistorio ha recordado la habilitación de nuevas bolsas de estacionamiento y los proyectos de futuros aparcamientos subterráneos previstos en distintos puntos de la capital.

La protección de los cabezos y del patrimonio histórico también ocupó una parte importante del balance. El equipo de Gobierno defendió actuaciones como la compra del Cabezo de San Pedro, la expropiación de La Joya y la futura creación de parques arqueológicos destinados a poner en valor el pasado histórico de la ciudad.

En el ámbito económico, Miranda asegura que el Ayuntamiento ha mejorado su situación financiera durante estos tres años y destacó la aprobación de los presupuestos municipales dentro de los plazos previstos, así como las medidas impulsadas para simplificar trámites administrativos y facilitar la atención a la ciudadanía.

La alcaldesa ha repasado igualmente actuaciones en materia social, accesibilidad, vivienda y deporte, donde destacó proyectos como la mejora de instalaciones deportivas, la construcción de nuevos equipamientos y el apoyo económico al Recreativo de Huelva.

También ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y sus familias. Pilar Miranda ha mostrado “todo mi cariño y apoyo a sus familiares, que siguen en la lucha para conocer toda la verdad y que se haga justicia. Estaremos a su lado siempre”. El accidente “nos desgarró el alma a todos los onubenses”. Heridas antes las que “Huelva unida demostró su grandeza, su dignidad y el valor que nos refuerza como comunidad”.

Con este balance, el equipo de Gobierno municipal defiende que Huelva atraviesa una etapa de transformación marcada por la ejecución de proyectos urbanísticos, la inversión en infraestructuras y la puesta en marcha de actuaciones que habían permanecido pendientes durante años.