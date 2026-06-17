Piden que una rotonda de Huelva lleve el nombre del periodista Tomás Domínguez Ortiz

La Demarcación Territorial en Huelva del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que la futura rotonda proyectada en la actual Avenida de la Ría lleve el nombre de Tomás Domínguez Ortiz, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al desarrollo de la ciudad.

La propuesta fue acordada por la Junta Directiva de la entidad durante su reunión celebrada el pasado 16 de junio y busca rendir homenaje a quien fue una de las figuras más destacadas del periodismo onubense del siglo XX.

Desde el Colegio destacan que Tomás Domínguez Ortiz formó parte de la primera junta directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva y desempeñó un papel relevante en la vida institucional y portuaria de la capital, dejando una profunda huella en la historia contemporánea de Huelva.

La organización considera que la futura rotonda representa un emplazamiento especialmente simbólico para este reconocimiento, ya que la actual Avenida de la Ría llevó durante años el nombre del periodista.

Además de trasladar la petición al Consistorio, el Colegio de Periodistas ha realizado un llamamiento a la Asociación de la Prensa de Huelva, a los profesionales de la comunicación y al conjunto de la sociedad onubense para respaldar la iniciativa y contribuir a mantener viva la memoria de una figura estrechamente vinculada a la ciudad.

La propuesta deberá ahora ser estudiada por el Ayuntamiento de Huelva, que será el encargado de decidir si la nueva infraestructura urbana pasa a llevar oficialmente el nombre de Tomás Domínguez Ortiz.