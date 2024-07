José Luis Pereda: “La fidelidad del abonado es la fortaleza que permite a Huelva aumentar el número de festejos”

El empresario del Coso de La Merced, José Luis Pereda, analiza las claves de un ciclo, el de Colombinas 2024, que pasará a la historia, al celebrarse el XL Aniversario de su Reinauguración en 1984. “La Merced, 40 años y una feria”

Lo primero que hace es argumentar con razones de peso el fundamento de la encerrona frente a seis toros de David de Miranda del próximo 1 de agosto.

Acerca de esta cuestión afirma que: “David de Miranda fue el único torero de a pie que abrió la puerta grande en Huelva las pasadas Colombinas, haciéndolo además en dos tardes consecutivas, la primera actuando mano a mano con Roca Rey y la segunda entrando en el cartel en sustitución de Morante de la Puebla. A esto hay que añadir el incontestable triunfo cosechado en Sevilla con el toro ‘Tabarro’ de Santiago Domecq, al que se le llegó a pedir el indulto. En definitiva, pienso que era el momento idóneo para hacer esta gesta de un torero de Huelva que es triunfador fuera de aquí, coincidiendo además con los 40 años de reinauguración de la plaza”.

Esta cita en solitario del diestro de Trigueros en La Merced, hecho inédito en feria, se comenzó a fraguar en palabras de José Luis Pereda “allá por el mes de febrero, cuando mantuvimos una convivencia con los abonados y se organizó un tentadero público, teníamos claro que había que hacer algo distinto y atractivo para este año tan especial”.

Acerca del éxito obtenido en la pasada Feria de Abril por David de Miranda manifiesta que “los triunfos sí que sirven también ahora pero bastante menos que antes, ahora cuenta mucho más la regularidad diaria, repetir ese triunfo cada día que el torero se enfunda el vestido de torear, porque las figuras del toreo que están arriba no quitan el pie del acelerador nunca”.

Una cuestión que llama mucho la atención es que desde que José Luis Pereda se hizo cargo de la gestión del Coso de La Merced no ha lidiado todavía ninguna corrida de toros. El ganadero, empresario y apoderado afirma que “tenía pensado volver a Huelva cuándo tuviera plenas garantías en los seis toros a lidiar, como eso no se ha cumplido aún por eso no he querido venir con una corrida. Tampoco quería traer el toro para la encerrona de David pero el torero me convenció, porque le tiene mucha fe al animal, que por otro lado es bastante fuerte y presenta muy buenas hechuras. Yo estoy seguro que a poco que el toro ponga, él lo va a cuajar porque conoce muy bien la ganadería”.

Como ya señaló el empresario el día de la presentación de la Feria, y que ha quedado ratificado plenamente con la reaparición en Santander, Morante de la Puebla hará el paseíllo en Huelva el próximo 2 de agosto con la corrida de Zalduendo, porque era deseo expreso del diestro cigarrero hacerlo así, comparecer ante la afición onubense en un año tan especial por los 40 años de la reinauguración de la plaza.

En referencia al conjunto de la feria y a su composición, asegura José Luis Pereda que “era el año ideal para sumar un festejo más a las Colombinas, al contrario de lo que está sucediendo en otros lugares de España, en Huelva aumentan los festejos. Eso es así porque el aficionado de aquí y el que es asiduo a Huelva, porque creo que hay muchos amantes de la tauromaquia de Sevilla, Andalucía, que se acercan al Coso de la Merced, responden abonándose al serial. Una fidelidad que se mantiene a lo largo de los años, un espacio de tiempo en el que la plaza de toros siempre ha estado en manos de la misma familia”.

Por último, José Luis Pereda quiere subrayar que para facilitar que los aficionados de Trigueros puedan asistir a la corrida del jueves 1 de agosto en la que David de Miranda se encerrará por primera vez en Colombinas con seis toros, se les hará un descuento de 5 euros por entrada a todos los miembros de cualquiera de las dos Peñas Taurinas existentes en la localidad, “La Divisa” y la Tertulia David de Miranda. En la misma línea, también se ha creado un tendido joven para menores de 25 años, que podrán adquirir localidades para la cita en solitario del triguereño por tan sólo 25 euros.