Máximo respaldo institucional onubense a las reclamaciones del PP sobre el AVE a Huelva

Bella Verano, ha exigido hoy al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente que el Gobierno cumpla con el proyecto de conexión de AVE entre Andalucía y el Algarve. Verano ha señalado que la falta de avance en este proyecto se debe a la “inquina” del Gobierno hacia Andalucía, a pesar de que la conexión transfronteriza también es una demanda del Gobierno portugués. “En diversas cumbres hispano-lusas, se ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo esta conexión, evidenciando así la importancia del proyecto para ambos países”, ha añadido.

En este sentido, la diputada nacional ha ironizado al sugerir que, para que Andalucía y la provincia onubense sea tenida en cuenta, sería necesario practicar las mismas demandas que los independentistas, sin embargo, Andalucía es una “tierra solidaria, orgullosa de sus raíces, pero con lealtad al país”.

La diputada onubense también criticó duramente el “torpedeo” del Gobierno hacia su provincia, señalando el proyecto del aeropuerto, el parcheo de la autovía A-49 y la desatención de los servicios ferroviarios, que han llevado a la sustitución del proyecto de AVE por una lanzadera hasta Sevilla que aún no se ha dado a conocer a pesar del anuncio de que Oscar Puente vendría a Huelva a presentarlo.

En paralelo, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha acudido hoy al Congreso de los Diputados en Madrid con motivo de la sesión de control al Gobierno, en cuyo transcurso la Diputada onubense Bella Verano ha realizado una pregunta al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro y el abandono que sufren las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Huelva. A la sesión también ha asistido la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, respaldando así la iniciativa popular defendida por Verano bajo la atenta mirada de ambas instituciones onubenses.

Una sesión en la que Puente ha echado un jarro de agua fría: Ha asegurado el ministro que el gobierno portugués es "el primero que no tiene gran interés" en la conexión por alta velocidad con Huelva", ya que "entre las prioridades que ha presentado esta conexión se encuentra en cuarto lugar", recoge Europa Press. Así ha respondido el ministro, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular en la que la diputada onubense Bella Verano le ha preguntado si el Gobierno "tiene previsto cumplir con la interconexión a través de AVE entre el Algarve y Andalucía", un proyecto que ha asegurado la diputada que "ha pedido el gobierno luso en varias cumbres".

Puente ha señalado que las conexiones interfronterizas ferroviarias entre España y sus países del entorno "dependen de las relaciones entre ambos", aunque ha incidido en que estas "están siendo en este momento objeto de discusión entre Portugal y España" y que esta cuestión "se abordarán en la cumbre entre España y Portugal del mes de octubre".

Toscano y Miranda en el Congreso

Tras escuchar la respuesta del ministro, Toscano se ha lamentado de que el ministro Oscar Puente saque pecho por haber construído este gobierno 4.000 kilómetros de AVE, mientras la la provincia de Huelva se queda fuera y continúa sin ser una prioridad. “Hoy ha quedado de nuevo claro en el Congreso de los Diputados que el señor Puente desconoce por completo la situación que en materia de trenes padece a diario la provincia de Huelva, que por desgracia, continúa viviendo la misma situación que hace dos siglos”.

El presidente de la Diputación ha denunciado que “estamos comprobando cómo en España unos territorios van por la vía de la alta velocidad y otros seguimos condenados a continuar instalados en el siglo XIX”.

Como ha denunciado en su interpelación la diputada onubense, Bella Verano, “Huelva ha sido relegada por el Gobierno en la Alta Velocidad y el ministro ni siquiera ha venido a anunciar la lanzadera que prometió antes de las elecciones”.

En palabras del presidente de la Diputación, el ministro de Transportes debería haber cumplido su palabra y haber dado la cara ante los onubenses porque las infraestructuras ferroviarias, una de ellas la línea de alta velocidad, “son una urgente necesidad para la provincia Huelva y no podemos esperar más tiempo.”.

Toscano ha recordado que por eso están incluidas en el documento consensuado en el seno de la Comisión de Infraestructuras, donde se encuentran presentes todas las administraciones además de agentes sociales, partidos y sindicatos, donde todos hemos dicho que son una urgente necesidad”.

El presidente de la Diputación ha asegurado que “lo más adecuado es que el señor Puente venga a Huelva para comprobar personalmente el mal estado de las líneas ferroviarias y aproveche para mantener una jornada de trabajo con los integrantes de la Comisión de Infraestructuras. Sería al menos un primer paso”, ha subrayado.

Tanto la línea Huelva-Sevilla como la que conecta con Madrid desde la capital onubense registran desde hace años constantes demoras e incidencias en los viajes, en las que los pasajeros han padecido las consecuencias de largos retrasos o han quedado en mitad del campo en incontables ocasiones y han tenido que ser trasladados en autobuses a sus destinos, situación que ha provocado un profundo malestar en la ciudadanía y en el turismo.

Declaraciones de la alcaldesa de Huelva

Pilar Miranda ha lamentado “la falta de respuestas y compromiso del Gobierno con el AVE a Huelva”. Miranda ha subrayado que “hemos venido a Madrid en nombre de todos los onubenses para conocer la respuesta del ministro Óscar Puente a los problemas de las conexiones ferroviarias de la ciudad de Huelva”, ha explicado Miranda.

La alcaldesa ha lamentado que “desgraciadamente no ha respondido, ha echado balones fuera y no se ha comprometido con la mejora de las conexiones ferroviarias, no se ha comprometido con la alta velocidad y no se ha comprometido con mejorar nuestras carreteras”.

A la pregunta formulada por la diputada nacional Bella Verano, el ministro ha eludido dar plazos, asumir compromisos u ofrecer soluciones a los problemas crónicos que sufren las conexiones con tren de la ciudad de Huelva así como la ausencia de planes para la llegada de la Alta Velocidad a la capital onubense. Además, Puente ha mostrado su voluntad de reunirse con Miranda a pesar de la negativa a la solicitud oficial realizada por el Ayuntamiento en varias ocasiones. “Óscar Puente ha mentido. Ha mentido cuando ha dicho que me recibiría cuando yo quiera y ya lo pedí, nada más llegar al Ayuntamiento. Desde el Gobierno respondieron que no me iban a recibir. Hoy mismo lo he vuelto a pedir, que me reciba”. Por este motivo, el consistorio ha enviado hoy una nueva misiva al ministerio de Transportes solicitando una reunión al más alto nivel para hablar de las necesarias mejoras en infraestructuras ferroviarias de la ciudad.

La alcaldesa de la ciudad ha acudido “en nombre de todos los onubenses, como alcaldesa de la ciudad, no como Pilar Miranda”. Por ello, “que mienta o haga un desaire a Pilar Miranda lo puedo tolerar, pero no voy a consentir que lo haga a los onubenses porque hoy estoy aquí como representante de todos ellos”.

Huelva “necesita el AVE y necesita mejores conexiones ferroviarias. No hay derecho que los onubenses tengan que sufrir este atraso en infraestructuras. Vivimos un momento histórico de transformación económico y social y no podemos permitir que la ciudad no desarrolle todo su potencial por la falta de compromiso del Gobierno”.

Pilar Miranda ha recordado además que “el ministro dijo que iba a ir a Huelva en junio y ha mentido una vez más. Ni ha ido, ni ha mejorado las conexiones ferroviarios. Es vergonzoso el verano que hemos sufrido de problemas, averías y retrasos. Es vergonzoso el trato que recibe Huelva. Junto a ello, “ahora le quitan al proyecto del aeropuerto la calificación de interés general. Huelva espera más del Gobierno de España. No podemos seguir sin respuestas a nuestras necesidades”.