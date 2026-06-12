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Más de 200 onubenses reciben un homenaje por su compromiso con la donación de sangre

Donantes Huelva reconoce la solidaridad de ciudadanos y entidades colaboradoras con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre
Más de 200 onubenses reciben un homenaje por su compromiso con la donación de sangre
Más de 200 onubenses reciben un homenaje por su compromiso con la donación de sangre
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Más de 200 onubenses reciben un homenaje por su compromiso con la donación de sangre
Redacción
Redacción
12/06/26 - 11:35

La solidaridad volvió a convertirse en protagonista en Huelva durante el acto conmemorativo del Día Mundial del Donante de Sangre, una cita en la que Donantes Huelva rindió homenaje a las personas y entidades que destacan por su compromiso con la donación de sangre y plasma en la provincia.

Bajo el lema “Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas”, la jornada sirvió para reconocer públicamente la labor de quienes contribuyen de manera constante a garantizar las reservas sanguíneas necesarias para la actividad asistencial de los hospitales onubenses.

El acto estuvo presidido por la delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela María Caro López, y reunió a numerosos donantes, familiares y representantes de instituciones colaboradoras. Durante la ceremonia fueron distinguidos un total de 207 onubenses que han alcanzado cifras especialmente significativas de donaciones a lo largo de su trayectoria hasta el año 2025.

En el caso de los hombres, los reconocimientos se entregaron a quienes han alcanzado las 50, 75, 100, 125 y 150 donaciones, mientras que entre las mujeres se homenajeó a aquellas que han llegado a las 40, 60, 75, 90, 100 y 125 donaciones.

Todos ellos recibieron un reconocimiento institucional como muestra de agradecimiento por una labor altruista que resulta esencial para el funcionamiento del sistema sanitario y para atender a pacientes que necesitan transfusiones en situaciones de urgencia, intervenciones quirúrgicas, tratamientos complejos o emergencias médicas.

La ceremonia incluyó además la entrega de las tradicionales estatuillas réplica del Monumento al Donante de Sangre, destinadas a personas e instituciones que colaboran activamente en la promoción de las campañas de donación y en la concienciación social sobre la importancia de este gesto solidario.

Desde la organización se insistió en la necesidad de seguir fomentando la donación de sangre y plasma, especialmente entre la población más joven, para garantizar el relevo generacional de los donantes y asegurar el abastecimiento de componentes sanguíneos en los centros sanitarios.

Con este homenaje, la provincia de Huelva volvió a agradecer la generosidad de cientos de personas que, con cada donación, contribuyen a salvar vidas y a mantener uno de los pilares fundamentales de la atención sanitaria.