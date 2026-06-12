Más de 200 onubenses reciben un homenaje por su compromiso con la donación de sangre

La solidaridad volvió a convertirse en protagonista en Huelva durante el acto conmemorativo del Día Mundial del Donante de Sangre, una cita en la que Donantes Huelva rindió homenaje a las personas y entidades que destacan por su compromiso con la donación de sangre y plasma en la provincia.

Bajo el lema “Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas”, la jornada sirvió para reconocer públicamente la labor de quienes contribuyen de manera constante a garantizar las reservas sanguíneas necesarias para la actividad asistencial de los hospitales onubenses.

El acto estuvo presidido por la delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela María Caro López, y reunió a numerosos donantes, familiares y representantes de instituciones colaboradoras. Durante la ceremonia fueron distinguidos un total de 207 onubenses que han alcanzado cifras especialmente significativas de donaciones a lo largo de su trayectoria hasta el año 2025.

En el caso de los hombres, los reconocimientos se entregaron a quienes han alcanzado las 50, 75, 100, 125 y 150 donaciones, mientras que entre las mujeres se homenajeó a aquellas que han llegado a las 40, 60, 75, 90, 100 y 125 donaciones.

Todos ellos recibieron un reconocimiento institucional como muestra de agradecimiento por una labor altruista que resulta esencial para el funcionamiento del sistema sanitario y para atender a pacientes que necesitan transfusiones en situaciones de urgencia, intervenciones quirúrgicas, tratamientos complejos o emergencias médicas.

La ceremonia incluyó además la entrega de las tradicionales estatuillas réplica del Monumento al Donante de Sangre, destinadas a personas e instituciones que colaboran activamente en la promoción de las campañas de donación y en la concienciación social sobre la importancia de este gesto solidario.

Desde la organización se insistió en la necesidad de seguir fomentando la donación de sangre y plasma, especialmente entre la población más joven, para garantizar el relevo generacional de los donantes y asegurar el abastecimiento de componentes sanguíneos en los centros sanitarios.

Con este homenaje, la provincia de Huelva volvió a agradecer la generosidad de cientos de personas que, con cada donación, contribuyen a salvar vidas y a mantener uno de los pilares fundamentales de la atención sanitaria.