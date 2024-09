La Junta debilita en Huelva el operativo de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma

El comité provincial del Sindicato Unificado de Policía ha elaborado un informe sobre la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el que denuncia las graves carencias de este Cuerpo. La primera es la escasez de funcionarios policiales (25) para abordar la gran cantidad de servicios para los que son requeridos, mal estado y mantenimiento de las instalaciones, vehículos antiguos hasta con más de 20 años de servicio e incluso se pregunta cómo pasan la Inspección Técnica preceptiva. Una situación que lleva al SUP a denunciar la total falta de interés del máximo responsable de la Junta en Huelva por mejorar la situación del Cuerpo y el trabajo de sus agentes.

Vehículos del Cuerpo Policial Autonómico

La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía viene prestando servicios desde el año 1993 fecha coincidente con su creación desempeñando funciones propias de su competencia, teniendo una dependencia orgánica del Ministerio del Interior y funcional de las autoridades u órganos de la comunidad autónoma. Su ámbito de competencias está englobado en materias o áreas operativas tales como labores de Protección Medioambiental, Protección al Menor, así como de Juegos y Espectáculos Públicos, amén de aquellos otros servicios de protección de edificios públicos y personalidades dependientes de la Junta de Andalucía por toda la geografía de esta Comunidad Autónoma.

La creación de esta unidad se llevó a cabo de forma escalonada, coincidiendo la creación de la misma en esta capital de Huelva, allá por el año 2002, fecha en la que un grupo de funcionarios policiales procedentes de diferentes plantillas policiales del Cuerpo Nacional de Policía consiguieron su destino en la misma, cuya sede oficial se encuentra ubicada en la calle Sanlúcar de Barrameda, lugar donde está la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Ahora y según el informe del SUP, "transcurrido el tiempo la situación relativa a los recursos humanos se ha visto muy mermada no sólo en Huelva sino en todas y cada una de las jefaturas provinciales, encontrándonos en un momento extremadamente grave dado el escaso número de funcionarios que la componen ( por debajo del 50 % de su catálogo de forma global ) y la gran cantidad de requerimientos y solicitudes que se deben acometer en el seno de sus funciones operativas".

La Unidad de Huelva es la que cuenta con el menor número de efectivos, de unos 25 funcionarios, cantidad que el SUP califica de "exigua y ridícula si valoramos las funciones a desempeñar", y sin tener en cuenta situaciones sobrevenidas que pudieran poner en riesgo ese desempeño de la labor diaria por la falta de personal y que redunda en el servicio público a proporcionar al ciudadano, "haciendo más alarmante la situación una más que mejorable gestión en la optimización de esos recursos humanos por parte del máximo responsable de la jefatura provincial".

El SUP recuerda que han transcurrido más de 22 años desde la llegada de esta unidad operativa a Huelva y a pesar de las solicitudes y reivindicaciones realizadas en el ámbito sindical desde hace algunos años por el SUP y con respecto a esta plantilla en ciertas materias, "se han visto desoídas por los responsables sobre todo por el mando operativo debido a su falta de implicación e interés, aunque también por las autoridades políticas de la Junta de Andalucía, responsables en este caso de la aportación presupuestaria, tal como por ejemplo, el estado y mantenimiento de las instalaciones y dependencias policiales en las que a diario desempeñan su labor profesional los funcionarios policiales en esta capital".

Se refiere el SUP al estado de "precariedad y abandono que presentan ciertas zonas y estancias interiores y despachos profesionales, faltos de un mantenimiento adecuado, medios informáticos insuficientes, para nada actualizados con los mejores sistemas operativos, técnicos y de vigilancia, mobiliario deteriorado desde hace años sin ser reemplazados e incluso si observamos otras cuestiones de interés y de relevancia algunas de ellas referentes al ámbito de riesgos laborales y por consiguiente de un aspecto tan importante como la seguridad y la salud en el trabajo".

Mobiliario deteriorado

No escapan al análisis del SUP, las zonas exteriores y que forman parte del perímetro de las dependencias policiales "en una situación de dejadez y desidia con evidentes signos de abandono y que únicamente requeriría de una limpieza adecuada, como la zona de estacionamiento de los vehículos oficiales en la que se observan algunos con casi 20 años de antigüedad, presentando una imagen y aspecto lamentable". No llega a entender el SUP "cómo pueden pasar la Inspección Técnica". Y refleja más si cabe sus críticas cuando se accede a sus respectivos interiores ( tapicerías deterioradas, fuerte olor a humedad, existencia de moho en diversas zonas …..) y se procede a su utilización, como se suele decir, por imperativo legal".

Evidentes signos de abandono de las instalaciones y el material necesario

El SUP recuerda que todo ello ha sido denunciado y expuesto en diferentes reuniones sindicales con el máximo responsable operativo de la Unidad de Huelva, "no mostrando el más mínimo interés en subsanar estas disfunciones evidentes en las condiciones de servicio de los Policías y hasta dónde su cometido y responsabilidad le pudiera permitir, con el solo objeto de velar por unas condiciones dignas de trabajo de los subordinados a su cargo, y en este caso con la complacencia del titular de la Delegación de Gobierno en Huelva de la Junta de Andalucía, órgano éste responsable de la aportación presupuestaria suficiente para abordar las soluciones oportunas al respecto, con el cual incluso esta organización sindical se llegó a reunir, sin observar atisbo de solución al respecto".

Efectos amontonados

El SUO avisa que vamos a seguir exigiendo soluciones a "esta situación de abandono y dejadez en la conservación y mantenimiento de las instalaciones en las que los funcionarios policiales de la Unidad de Huelva prestan servicios, para que lo hagan en unas condiciones mínimamente dignificantes que como trabajadores merecen y propias de la institución a la que representan".