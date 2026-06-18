Huelva estrena ‘Corazón Noble’, su nueva carta de presentación turística

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este jueves ‘Huelva, Corazón Noble’, una nueva campaña promocional que aspira a convertirse en la principal herramienta de difusión turística e institucional de la ciudad durante los próximos años.

La iniciativa gira en torno a la idea de que la principal riqueza de Huelva reside en su autenticidad y en el carácter de sus habitantes, construyendo un relato que une patrimonio, cultura, gastronomía, tradiciones y sentimiento de pertenencia.

El proyecto tiene como eje central un vídeo promocional acompañado por una canción original compuesta por el artista onubense Diego Guerrero, quien ha participado en la creación de una pieza musical concebida para reflejar la identidad de la capital onubense.

Corazón Noble

El audiovisual realiza un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Muelle de Riotinto, la Casa Colón, el Barrio Obrero Reina Victoria o el Gran Teatro de Huelva, combinándolos con escenas cotidianas protagonizadas por vecinos y vecinas de la ciudad.

La propuesta incorpora además elementos muy vinculados a la identidad onubense, como el flamenco, el fandango, la Semana Santa, la Romería del Rocío o la gastronomía local, con el objetivo de transmitir una imagen cercana y emocional de Huelva.

Desde el Ayuntamiento destacan que la campaña busca reforzar el posicionamiento turístico de la capital a través de valores diferenciales como la autenticidad, la cercanía y el arraigo cultural, alejándose de los mensajes convencionales de promoción turística.

Con ‘Corazón Noble’, la ciudad pretende proyectar una imagen basada en sus señas de identidad y en el papel de los onubenses como protagonistas de una historia que conecta tradición y futuro, invitando a visitantes y turistas a descubrir una Huelva que, más allá de verse, busca sentirse y vivirse.