La FOE se incorpora al manifiesto por la línea de Alta Velocidad Faro-Huelva-Sevilla

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda y el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios han firmado esta mañana el documento que confirma la implicación de la entidad que representa a “quienes realizan un trabajo que beneficia a todos los onubenses, mediante la creación de empleo y riqueza” en los objetivos del histórico acuerdo firmado entre los alcaldes de las tres capitales Faro- Sevilla y Huelva para lograr la conexión ferroviaria de alta velocidad.

Como ha señalado la alcaldesa “vamos a seguir sumando apoyos para que todas las administraciones, agentes económicos y sociales, unamos nuestras fuerzas y recursos para exigir a la Unión Europea y al Gobierno de España el AVE Faro- Huelva-Sevilla, pero contar con el apoyo de los empresarios, es fundamental para una reivindicación que es toda la sociedad”.

Pilar Miranda ha insistido en que “el déficit de infraestructuras que padece la provincia de Huelva a nivel general es flagrante y por eso no vamos a cejar en la lucha de reivindicar lo que nos corresponde, pero en el caso concreto de las conexiones ferroviarias tenemos tres demandas muy concretas: a corto plazo exigimos que los trenes funcionen y no solo en cuanto al incremento de líneas y reducción de los tiempos, sino principalmente en cuestión de seguridad porque las averías están poniendo en serio riesgo la seguridad de todos los usuarios; en segundo lugar, exigimos la segunda vía comprometida para 2030, que debe empezar ya para cumplir lo prometido con el Puerto, como corredor europeo y finalmente la alta velocidad, para que Huelva no sea menos que otras provincias europeas y exista el justo equilibrio entre territorios”.

José Luis García Palacios, por su parte ha señalado que “se trata de ayudar y apoyar a lo que significa un nuevo impulso a la reivindicación de infraestructuras que venimos años liderando porque son absolutamente necesarias para el desarrollo de la provincia y en este caso concreto, los onubenses estamos acostumbrados, pero absolutamente disconformes con el trato que estamos recibiendo, porque con este manifiesto estamos trabajando para unir dos países, dos territorios periféricos de la Unión Europea y es una apuesta de futuro, para las generaciones venideras que hay que empezar ya porque su beneficio trasciende de la capital y de Huelva para repercutir en los andaluces, los españoles y todos los europeos”.

El objetivo es exigir a la Unión Europea la necesidad de conectar mediante un corredor ferroviario el Algarve con Andalucía, en el desarrollo de una línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla, como obra prioritaria en la Red Transeuropea de Transportes. La forma de conseguirlo es conseguir el respaldo unánime para potenciar una línea de alta velocidad clave en el desarrollo de la provincia, manteniendo una hoja de ruta clara, firme y definida para conseguir que la Línea Faro-Huelva-Sevilla se integre en un Plan Nacional de Vertebración Territorial con una conexión que permitirá a Huelva unirse la red nacional de alta velocidad al tiempo que creará un nuevo corredor con el sur de Portugal, lo que uniría por primera vez a dos regiones como son Andalucía y Algarve.

La unidad de acción se presenta como una de las principales claves, trabajando en equipo entre las administraciones, y por supuesto apostando siempre por la colaboración pública y privada, demostrando que la falta de Alta Velocidad está lastrando la actividad del turismo, de los servicios, de la industria o del comercio y Huelva lleva ya demasiado tiempo perdiendo oportunidades.