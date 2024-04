El equipo de Gobierno de Pilar Miranda aprueba la 'operación Estación de Renfe'

El Ayuntamiento de Huelva ha activado la rehabilitación de la antigua estación de Renfe con el visto bueno esta mañana en el Pleno Municipal del Protocolo General de actuación entre el consistorio y la Diputación Provincial para la adquisición del edificio ferroviario y la cesión de la parcela dotacional trasera del Colegio de Ferroviarios. Con el voto en contra del PSOE y la abstención de VOX y el Grupo Mixto Con Andalucía, el equipo de Gobierno ha sacado adelante una propuesta que supone la puesta en marcha de la operación que permitirá la recuperación para la ciudad del emblemático edificio catalogado como BIC que incluirá usos socioculturales, además de la construcción de una nueva sede administrativa para la entidad supramunicipal en la parcela cedida.

Como ha insistido el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, “gracias a la alianza con la Diputación Provincial impulsamos la restauración de uno de los grandes iconos de la arquitectura en la ciudad, para ponerlo al servicio de los ciudadanos mediante un proyecto consensuado que se integra en el ambicioso plan del Ayuntamiento para transformar el entorno de la antigua estación en la puerta de entrada a la ciudad que crece hacia la ría”.

Huelva no renuncia al AVE

Por otro lado, la defensa de las infraestructuras y concretamente de las ferroviarias, ha vuelto a convertirse en asunto principal del orden del día del Pleno con el apoyo unánime de todos los Grupos Políticos Municipales a dos mociones centradas en exigir el compromiso irrenunciable del Gobierno de España con la Alta Velocidad en Huelva.

Por un lado, el equipo de Gobierno Popular, en relación al episodio sufrido el pasado 4 de abril, cuando un tren tomó una dirección equivocada al llegar a Córdoba, circulando durante varios kilómetros por una vía que no era la suya, corriendo el riesgo de cruzarse con otro tren y provocar un trágico accidente, ha conseguido el respaldo de toda la Corporación Municipal para exigir a Adif, al Ministerio de Transportes y a su titular Óscar Puente explicaciones sobre lo sucedido así como una disculpa pública tanto con los pasajeros como con los onubenses que sufren a diario los problemas generados por el mal servicio ferroviario de la provincia. En esta línea, se exigirá además la apertura de una investigación interna que aclare los hechos y depure las responsabilidades del error cometido; poniendo en valor el apoyo público a la línea Faro-Huelva-Sevilla que respaldan las tres ciudades, el gobierno portugués, la Junta de Andalucía, la Diputación y todos los agentes económicos y sociales onubenses.

De igual forma, también el Pleno Municipal ha cerrado filas ante la propuesta de VOX para recabar la información necesaria tanto de la Subdelegación del Gobierno, como del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, para confirmar si el anuncio realizado recientemente por el Presidente de Gobierno sobre la conexión ferroviaria Huelva-Sevilla es simplemente una promesa electoral más como otras muchas o es un proyecto que realmente cuenta con un presupuesto y unos plazos de ejecución definidos; insistiendo que aunque se pongan en marcha lanzaderas que conecten Huelva con Sevilla, ello no implique renunciar a la llegada definitiva de la Alta Velocidad a nuestra provincia.

Propuestas del equipo de Gobierno Popular

Por la vía de urgencia, el equipo de Gobierno Popular con el voto unánime de todos los Grupos Políticos Municipales ha conseguido vía libre al convenio con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para ofrecer viviendas de alquiler asequible a familias onubenses. Mediante este acuerdo, la entidad cede al Ayuntamiento el usufructo de 8 viviendas situadas en la avenida Adoratrices y las calles Tharsis y Doctor Emilio Haya Prats para ponerlas a disposición de familias con especiales dificultades en alquiler social con régimen especial.

También incluido en el apartado de Urgencias del orden del día, el Pleno ha dado el visto bueno a los trámites necesarios para que el Ayuntamiento de Huelva pueda acometer las obras de reforma del campo de fútbol ‘Virgen de Belén’ en 2025. A propuesta del equipo de Gobierno Popular se ha aprobado, salvo abstención del Grupo Mixto Con Andalucía, el compromiso de gasto por un importe de 297.134 euros para el ejercicio 2025 que permite optar a las subvenciones autonómicas dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas

Unánime ha sido también la respuesta de la Corporación Municipal para refrendar la propuesta del equipo de Gobierno en apoyo a las reivindicaciones para la mejora de las condiciones de trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Huelva. En este sentido, se solicita a los organismos e instituciones competentes que doten de los medios necesarios a los agentes para poder desempeñar sus funciones en condiciones de seguridad; que las partidas presupuestarias sean las necesarias para asegurar además el aumento de las plantillas. Asimismo, se solicita la declaración de Zona de Especial Singularidad a los lugares de alto riesgo para así conseguir una afluencia masiva de operativos a esas zonas; que las profesiones de Policía Nacional y Guardia Civil sean consideradas Profesiones de Riesgo, con sus efectos inherentes; y que los agentes tengan respaldo en sus actuaciones cuando necesiten usar los medios de dotación.

Siguiendo con la unanimidad de todos los Grupos Políticos Municipales, el Ayuntamiento de Huelva en Pleno ha secundado la propuesta del equipo de Gobierno Popular de no recurrir la sentencia contra el proyecto urbanístico del Cabezo Mundaka, como ya se hizo con el Cabezo de la Joya. Como ha dicho hoy Felipe Arias “nuestra postura no cambia. Hemos defendido siempre la búsqueda de un equilibrio entre la conservación de los cabezos y su riqueza natural y arqueológica con el desarrollo de la ciudad. Los cabezos no pueden estar en su estado actual de abandono. Deben ser integrados en la ciudad desde el respeto a su valor y cualquier proyecto debe garantizar la conservación de su riqueza”.

Por último, también ha sido unánime el apoyo de todos los Grupos Políticos Municipales a la modificación de la Relación y Valoración de los Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento de Huelva.

Mociones de la Oposición

La moción del Grupo Municipal Socialista en defensa de la sanidad pública de la provincia se ha aprobado por unanimidad tras incluir una transaccional del equipo de Gobierno Popular centrada en incluir entre las reivindicaciones, la exigencia al Ministerio de Sanidad del incremento de especialistas, a través de una convocatoria especial de plazas MIR para Huelva. Además, VOX ha logrado la adicción de una enmienda para instar a la Junta de Andalucía a equiparar con la media nacional las condiciones retributivas y laborales de los profesionales sanitarios onubenses en sus diferentes categorías y el incremento del gasto medio en sanidad por habitante en la provincia de Huelva hasta los 2.000 euros anuales.

Concejales de VOX en el Pleno del 24 abril

De esta forma, las propuestas del equipo de Gobierno y VOX se suman a las señaladas por los socialistas para instar al presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla, a dotar con mayores recursos, más personal y más equipamientos a los centros hospitalarios públicos; la reducción inmediata de las listas de espera en los centros hospitalarios públicos de la provincia de Huelva; y el inicio inmediato, urgente y sin más dilación ni excusas de la construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva antes de que finalice este año 2024.

Por otro lado, tras el anuncio ayer de la nueva sede para la Banda Sinfónica Municipal de Huelva que se habilitará en una de las naves rehabilitadas del Almacén Municipal, todos los Grupos Políticos Municipales han aprobado por unanimidad la moción presentada por VOX para estudiar las necesidades que en la actualidad tiene la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, principalmente en lo relacionado con el local de ensayo, personal, instrumentos y material; y trasladarlas en la medida de lo posible a los próximos presupuestos municipales, a fin de que nuestra banda pueda contar con todo el potencial que una agrupación de su prestigio requiere.

Finalmente, el Grupo Mixto Con Andalucía ha conseguido sacar adelante dos de los cinco puntos incluidos en su moción sobre el desarrollo, supervisión y seguimiento de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública en el Ayuntamiento.

En concreto, salvo abstención de VOX, el resto de Grupos se ha mostrado a favor de que el Ayuntamiento de Huelva valore en los pliegos de contratación a las empresas de Economía Social y/o Solidarias que desarrollen su trabajo con personas en proceso de inclusión social, estableciendo los mecanismos que legalmente existen. Además, a pesar del voto en contra de VOX, se ha aprobado con el visto bueno del resto, que el Ayuntamiento de Huelva, en aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, incluyan criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación calidad/precio, tales como la calidad, la política de igualdad, accesibilidad, características sociales, medioambientales o innovadoras, entre otros, siempre que estén vinculados estos conceptos al objeto del contrato y formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

Un momento del pleno celebrado esta mañana

El PSOE rechaza que Pilar Miranda siga adelante con la operación de venta de la antigua estación de tren

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha rechazado que el equipo de Gobierno del Partido Popular siga adelante con la operación de venta de la antigua estación de tren a la Diputación Provincial para albergar oficinas de esta administración.

El PSOE ha votado contra el Protocolo General de Actuación entre el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial para la adquisición de la antigua estación de tren. Según el portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha tachado esta venta de “expolio al patrimonio histórico de Huelva”.

El dirigente del PSOE ha lamentado que “Pilar Miranda malvenda un edificio histórico de nuestra ciudad que es propiedad de los onubenses, para que la Diputación construya oficinas administrativas”. “Es una aberración regalar por apenas 157.000 euros un edificio que tiene mucho más valor patrimonial y emocional para esta ciudad”, ha subrayado.