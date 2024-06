Daniel Guerra, nuevo director de la ONCE en Huelva

La Dirección General de la ONCE ha propuesto a Daniel Guerra como nuevo director de la ONCE en Huelva, en sustitución de Francisco García Soriano, que ha pasado a dirigir la Agencia de la ONCE en Fuengirola.

La ONCE cuenta con 1.009 afiliados en Huelva y 405 vendedores y el Grupo Social ONCE con 977 trabajadores en la provincia.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha presidido esta tarde el acto de presentación del nuevo director en un acto al que han asistido el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, y la subdelegada María Martínez, junto a representantes de las distintas administraciones, entidades sociales y empresariales de la provincia y afiliados y trabajadores del Grupo Social ONCE en la provincia.

Un momento del acto celebrado en la ONCE

Tanto la alcaldesa como los máximos responsables de la ONCE en Andalucía han agradecido al anterior director por su trabajo en los últimos cuatro años al frente de la Organización en Huelva. “Me llevo a Huelva en el corazón ya de por vida”, ha dicho Francisco García Soriano. Mientras que el nuevo director ha subrayado su compromiso para reforzar la relación del Grupo Social ONCE “con los onubenses, la sociedad onubense, las administraciones, los empresarios y las entidades sociales”, dijo Daniel Guerra. “Seguiremos creando empleo y dando oportunidad de vida a las personas con discapacidad”, añadió tras asegurar que las puertas de la ONCE estarán abiertas a todos los onubenses que lo necesiten.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha dado la bienvenida al nuevo director de la ONCE, al que ha descrito como “un hombre muy comprometido con los valores de la institución, que ha crecido en la casa y a quién sus compañeros definen como ‘muy humilde y trabajador’, dos palabras que dicen mucho de su carácter”. Miranda le ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento en esta nueva etapa, “donde siempre vas a encontrar una administración amiga y una mano tendida”.

Daniel Guerra (Tolox, Málaga 1983) es afiliado a la ONCE desde 1992. Técnico en Gestión Administrativa y en Gestión Comercial y de Juego, comenzó su trayectoria laboral como agente vendedor de la ONCE, ha trabajado en Decathlon España y en el Centro de Recurso Educativos de la ONCE en Sevilla. Desde 2019 era el director de la ONCE en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

