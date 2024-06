El Cuponazo de la ONCE reparte 400.000 euros entre Isla Cristina y Palos de la Frontera

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de ayer ha repartido más de 8,1 millones de euros entre cinco comunidades autónomas y ha dejado más de 900.000 euros en Andalucía que se han repartido entre las provincias de Huelva, Granada y Málaga.

En Huelva, Francisco Ponce, que cumple un año como vendedor de la ONCE en julio, repartió 200.000 euros con cinco cupones premiados con 40.000 euros en la Gran Vía de Isla Cristina, en pleno centro de la localidad onubense. “No me lo creo -decía anoche nada más saber que había llevado la suerte a sus vecinos-. Para eso estamos para repartir ilusión y ver la cara de alegría de todas las personas a las que les ha tocado. La verdad es que estoy muy contento” decía visiblemente orgulloso.

Fran, como le conocen todos en Isla Cristina, va en silla de ruedas desde hace ocho años por las lesiones medulares que le provocaron un accidente de coche cuando tenía 20 años. Su vida cambió de repente, dejó los estudios de Grado Medio Agrícola y, después de un año de hospitales y operaciones, encontró en el pádel una fuente de motivación personal. Había comenzado a jugar con sus amigos de Isla antes del accidente y, una vez superadas las secuelas, comenzó a competir profesionalmente por toda España, aunque lo ha tenido que dejar por los problemas en la espalda. “La tengo hecha un Cristo”, dice gráficamente. Estudió entonces un grado medio de Comercial y entró en contacto con la ONCE para probar con la venta. De nuevo, su vida, volvió a cambiar.

“La ONCE me da motivación para todo en la vida”

“La ONCE me ha cambiado radicalmente la vida, me ha dado mucha libertad, sobre todo económicamente. Me permite hablar con mucha gente, estoy todo el tiempo activo, la felicidad que me da la clientela es tanta que estoy pensando estar desde primera hora para ver las caras de alegría de la gente hasta por un simple reintegro. Me gusta ser independiente y valerme por mí mismo y la ONCE me da motivación para todo en la vida”, subraya con pasión.

Ahora, a sus 28 años, no tiene tiempo para hacer más deporte que la bicicleta, pero sigue con devoción a los Paralímpicos, en vísperas ya de los Juegos de París 2024, a quienes considera un ejemplo a seguir. Aunque lamenta que el pádel no tenga todavía reconocimiento como disciplina en unos Juegos Paralímpicos. “Son los primeros que me motivaron a mí, son un ejemplo al principio, ahora y siempre”, afirma. A Fran le cuesta reconocerse también como otro ejemplo para la sociedad por su actitud y su fuerza de superación ante la vida, pero sus vecinos, sus clientes, sus amigos y familia se empeñan en convencerle de lo contrario. “Yo no me siento ejemplo de nadie, pero eso dice la gente, que lo soy. Desde luego si te pasa algo no te queda otra que echarle un poquito de valor, porque todo el mundo es lo mismo y puede ser ejemplo”, sostiene.

También José María Quintero dio la misma cantidad, otros 200.000 euros con cinco cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la localidad de Palos de la Frontera. De esta forma el Cuponazo de este 7 de junio ha repartido 400.000 euros entre los dos municipios onubenses.

La localidad andaluza más afortunada ha resultado Loja, donde Marcos Macías que aún no ha cumplido su primer mes como vendedor de la ONCE vendió once cupones premiados con 40.000 euros cada uno repartiendo así 440.000 euros en el municipio granadino, alguno de ellos vendido también en la vecina Villanueva Mesías, en la comarca de Loja.

Y en Campillos, Málaga, Fernando Ramos vendió otros dos cupones agraciados también con 40.000 euros repartiendo 80.000 euros. En total, 920.000 euros entre las tres provincias andaluzas en un sorteo que ha llevado su mayor fortuna, cerca de 6,4 millones de euros a Almendralejo (Badajoz) y ha llevado el resto de sus premios a la Comunidad de Madrid, Navarra y la Región de Murcia.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador”, premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece el próximo martes, 11 de junio, un bote de 18 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.