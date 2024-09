Cientos de universitarios, afectados por errores en la adjudicación de plazas de Grados a tres días del inicio del curso

Un grupo de universitarios afectados por errores administrativos se han puesto en contacto con diariodehuelva.es para denunciar el incidente que sufren cientos de estudiantes pertenecientes al Distrito Único Andaluz. Aseguran que hay múltiples errores en las listas de adjudicación de grados a solo tres días del inicio del curso y quieren que su mensaje "llegue a todos los oídos y así intentar obtener una pronta solución". Hay estudiantes afectados en todas las carreras y todas las universidades y es llamativo el número de reclamaciones en Medicina, Enfermería, Trabajo Social y Educación, precisamente las más solicitadas.

Ya avisaron en el mes de julio que un fallo informático en las universidades del Distrito Único Andaluz, que afectaba a numerosas titulaciones, había dejado sin procesar a un importante número de alumnos solicitantes. Entonces la Junta llegó a informar que estos fallos informáticos se habían corregido y subsanado los errores de prelación de estudiantes aspirantes a entrar en las distintas universidades andaluzas (todas).

Pero lejos de solucionarse y atendiendo a las nuevas quejas presentadas parece que no ha sido así y tras la publicación de la última lista de resultas (5 septiembre 2024), la mayoría de estudiantes han sufrido de múltiples errores en ella. Así, en un escrito enviado a la redacción enumeran una letanía de graves errores a las puertas del inicio del curso el próximo día 12 precisamente en la Universidad de Huelva.

Hoy mismo y ante el aluvión de quejas y el nerviosismo existente en el estudiantado, desde el Distrito Único Andaluz se ha enviado un mensaje a los afectados en el que reconocen los fallos de la Junta de Andalucía y los achacan, tras realizar las comprobaciones oportunas, "a un algoritmo que se ha venido utilizando para el cálculo de las posiciones de las listas de espera que no está diseñado para la inclusión en dichas listas de candidatos que han sido recuperados vía reclamación o alegación, lo que podría generar distorsiones en el orden de las listas de espera".

Mensaje enviado desde la Junta de Andalucía a los reclamantes

Aunque desde el DUA se insiste que esta circunstancia no tiene repercusión alguna en el resultado de las distintas adjudicaciones de plazas que ya se han realizado.

Ahora, desde la Junta recalcan que "una vez conocida la situación generada (que ya saltó en julio con la primera resulta), y desde la Comisión de Distrito Único Universitario Andaluz se va a proceder a rediseñar el algoritmo de cálculo de las posiciones de la lista de espera con el fin de que en cada nueva lista que el sistema genere se incluyan a aquellos estudiantes cuyas alegaciones hayan sido tenidas en cuenta y tengan derecho a seguir participando en el proceso de adjudicación de plazas de Grado, colocando a cada candidato en el lugar que le corresponda en la lista de espera". El mensaje está firmado por la Dirección General de Coodinación de la Junta de Andalucía. Lo que deja entrever que solo podrán variar su situación los que han reclamado. Desde algunos afectados se preguntan qué sucederá con los que se han conformado con los primeros listados que ahora se reconocen erróneos.

Entre los errores que aseguran se han cometido apuntan:

- Solicitantes que no se han movido de puesto en ninguna de sus solicitudes, cosa que es imposible puesto que otros que estaban por delante de los susodichos sí lo han hecho en el mismo grado y en la misma universidad.

- Solicitantes que han aumentado su puesto en la lista de espera incluso hasta 100 números, es decir, se han quedado mucho más lejos que en la anterior resulta. Nos consta por parte del DUA de que esto no es posible que suceda, ya que, como mucho, aumentan 1 o 2 puestos.

- Solicitantes que comparten el mismo número en la lista, en la misma Universidad y en el mismo grado, estando en el mismo cupo de acceso.

- Solicitantes con notas inferiores por delante en la lista de otros que tienen notas superiores, en el mismo cupo, carrera y universidad.

- Solicitantes que rechazaron seguir en lista de espera en ciertos grados en la anterior resulta (26 julio) y en esta resulta los han vuelto a poner en la lista de espera de esas carrera, llegando a entrar y por ende, están obligados a matricularse si quieren continuar en la lista de espera.

- Sobreadmisión y sobrematriculación de solicitantes en numerosas carreras de diferentes universidades públicas andaluzas.

- Error a la hora de guardar la lista de espera, teniendo que repetir el procedimiento en reiteradas ocasiones.

Según los afectados, "este problema va mucho más allá de un simple número en la lista de espera, puesto que muchos de nosotros ya contábamos con alojamiento en otras ciudades, transporte, etc. Y encontrar todo ello a estas alturas es una tarea muy complicada".

"La solución que nos han prometido no estará disponible hasta, se supone, la siguiente resulta (13 septiembre), cosa que complica aún más las cosas puesto que hay Universidades que comienzan antes. Además, eso significa que esta resulta ya no sería válida porque los puestos en las listas no son reales, por tanto contaríamos con una resulta menos de las prometidas", advierten en un comunicado.

Por todo ello exigen al Distrito Único Andaluz:

- Publicación de TODAS LAS LISTAS DE ESPERA y UNA LISTA CON TODAS LAS MATRICULACIONES en el que se ponga la nota de acceso, el cupo y los últimos dígitos del DNI o el número único de solicitud, como se hacen en otras CCAA.

- Una especificación CLARA del número de plazas ofertadas en cada uno de los grados, ya que en la web dice una cosa y en consultas privadas dicen otra.

- ⁠Solución del problema lo antes posible, puesto que también debemos solicitar la beca y buscar piso.

- Que comuniquen públicamente que han cometido un error a todos los solicitantes y matriculados a los que haya afectado, y que les informen de su derecho a alegar.

- Que se añada una última resulta para compensar los problemas causados con esta.

Según los afectados, "el problema se arrastra desde la primera adjudicación. En la última resulta (26 julio) prometieron que para septiembre estaría solucionado y al revés, está todo más caótico".