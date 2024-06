Organizan diez charlas técnicas sobre las últimas innovaciones tecnológicas del sector de frutos rojos

La novena edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos, organizado por Freshuelva, y que se celebrará los días 19 y 20 de junio en la Casa Colón de Huelva, completará su programación paralela con una decena de charlas técnicas sobre las últimas innovaciones tecnológicas del sector, y que correrán a cargo de expertos de varias de las empresas expositoras y colaboradoras del evento.

De este modo, la organización del Congreso potencia las posibilidades de networking de las empresas participantes a través de presentaciones y ‘speeches’ para dar visibilidad a los proyectos, productos y servicios que exhiben durante las dos jornadas de celebración.

Esta serie de charlas técnicas, dispuestas como complemento a las ponencias y mesas redondas del programa oficial, se concentrarán en la jornada del miércoles 19 de junio y se desarrollarán en las salas A y B del Edificio de Poniente de la Casa Colón de Huelva.

Abrirán esta programación paralela las empresas Viveros California, presentando la nueva variedad de frambuesa ‘Vica Alegría’ (Sala A, 12.30 horas), y Nutricorp, que hará lo propio con FL, un acondicionador de suelo y humectante (Sala B, 12.30 horas). Agrofresas expondrá su estrategia sostenible para la implantación de las berries con eficiencia hídrica y resistencia a factores abióticos (Sala A, 13.00 horas), mientras que Syngenta Biologicals disertará sobre soluciones para los cultivos de las berries (Sala B, 13.00 horas).

Tras la pausa de mediodía, la programación paralela se retomará a las 16.30 horas con las charlas ‘La importancia de la rusticidad y resilencia en la variedades de fresa. Aspectos claves del I+D’, a cargo de El Pinar (Sala A); y ‘Biotecnología aplicada al cultivo de berries: uso eficiente del agua y de los nutrientes’, de Corteva Biologicals (sala B).

Herogra Group presentará ‘Bioestimulación de última generación para Frutos Rojos’ (Sala A, 17.00 horas) y Tecnova ofrecerá un ‘speech’ sobre ‘Apertura estomática como técnica para la optimización del riego’ (Sala B, 17.00 horas).

Cerrarán este apartado de charlas técnicas las previstas por Famidan, que profundizará sobre ‘¿Cómo aprovechar los recursos al máximo? Oportunidades de la mejora de la oxigenación, el riego, el drenaje y su utilización en sistemas de hidroponía en fresas’ (Sala A, 17.30 horas); y Pelemix, que tratará acerca de ‘Técnicas avanzadas para el uso de sustratos de fibra de coco en el cultivo de Frutos Rojos’ (Sala B, 18.00 horas).

Programa de conferencias

El 9º Congreso Internacional de Frutos Rojos, cuyas inscripciones pueden formalizarse a través de la web www.congresofrutosrojos.com, contará con la presencia de más de 1.500 profesionales y abordará los temas más importantes que preocupan al sector, tales como el agua, la desinfección, la comercialización con nuevos mercados o el valor social de la actividad productiva.

Se trata del evento más importante que se celebra en torno a los berries y que convierte a la provincia de Huelva en epicentro mundial de los frutos rojos.

La organización afronta una nueva edición de este Congreso, consagrado ya en el calendario de eventos del sector agrícola y principal punto de encuentro de productores, comercializadores y empresas auxiliares, tanto a nivel nacional como internacional, que acuden a Huelva para debatir y analizar el presente y el futuro de un sector eminentemente exportador de unos berries como la fresa, el arándano, la frambuesa o la mora, que además destacan por sus cualidades saludables.

Esta novena edición contará con un importante elenco de líderes y ponentes nacionales e internacionales que sitúan a este Congreso como una referencia a nivel mundial. De este modo, el escritor y editor Manuel Pimentel, autor del libro ‘La venganza del campo’, abrirá el Congreso el próximo 19 de junio con la conferencia inaugural, mientras que el conferencista, analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal hará lo propio en la segunda jornada.

También el jueves 20 intervendrán José Macario Correia, presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio, y Carla Monteiro, del Departamento de Agricultura Madre Fruta de la Organización de Productores de Fresa y Berries del Algarve portugués, con la conferencia ‘El sector de los berries y recursos hídricos en Portugal’, que tendrá lugar a partir de las 10.15 horas en el auditorio de la Casa Colón.

A continuación (11.00 horas), será el turno del director ejecutivo de NASGA (North American Strawberry Growers Association |Asociación de productores de Fresa de América del Norte), Kevin Schooley, que ofrecerá una ponencia sobre las tendencias de la producción de fresa en Estados Unidos.

Además, a las 11.30 horas se ha programado la conferencia ‘Cosechando nuevos éxitos: GlobalG.A.P. y sus ventajas competitivas para los berries de Huelva’, a cargo de Nolan Quirós, senior GRASP Expert-GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH y Expert on Agricultural Standars (Social and Sustainability Certifications).

Antes del acto de clausura se ha programado también la mesa redonda ‘La mujer en el sector Agro’ (12.30 horas, Palacio de Congresos de la Casa Colón), moderada por la diputada provincial de Agricultura, Patricia Millán, y en la que participan reconocidas profesionales del sector como Victoria Martín Ortiz, comercial y agricultora de Plus Berries; Magdalena Torres Vílchez, responsable del Centro Agroexperimental Tecnova Huelva; Isabel Gutiérrez Delgado, CEO de Huelva Berry Essence; y Tamara Garrido Iriberri, responsable técnico de los Suministradores, S&A Produce LTd.