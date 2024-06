Apuesta, riesgo, torería, figuras y hasta una 'encerrona' en la plaza de la Vega Larga

La Plaza de Toros ‘La Merced’ de Huelva acogió ayer noche la presentación de los carteles para sus Fiestas Colombinas 2024. Bajo el lema “La Merced, 40 años y una Feria”. José Luis Pereda López, ha puesto toda la carne en el asador en una feria donde tendrán cabida desde los toreros más noveles hasta las máximas figuras del toreo del momento.

Cartel taurino de las Colombinas 2024

Los carteles tienen de todo lo taurino posible y hasta tientan a la suerte con una apuesta por la presencia de un Morante de la Puebla que, según Pereda, tiene ganas por venir a Huelva. De hecho está en el cartel una tarde. Aunque el sevillano esté aun en el dique seco de la torería, transitoriamente eso sí. La otra apuesta con su riesgo añadido es 'encerrar' a David de Miranda con seis toros, seis. Y hasta un 'vitorino', charro cornúpeto que debutará en el coso de La Merced.

Autoridades en la presentación encabezadas por la alcaldesa, Pilar Miranda

El acto reunió a gran cantidad de aficionados, colgando el “No hay billetes”, y contó con la asistencia de distintas autoridades civiles y militares de Huelva, entre los que se subrayan, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Germán Pontón, así como patrocinadores -Fundación Caja Rural del Sur, Serranía de Macías e i-MÁS Energía- y medios de comunicación. Por su parte, algunos de los toreros y ganaderos anunciados en el abono “La Merced, 40 años y una Feria” estuvieron presentes ante tan significativo evento.

Al evento no faltó la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, a la que le une una gran tradición torera familiar y se siente muy unida a la Fiesta y a su ciudad, así como miembros de la Corporación Municipal, del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Álvaro Burgos, del Delegado Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de la Junta de Andalucía, Pedro Yórquez y del Delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, quienes han dotado de ese matiz y apoyo institucional del Ayuntamiento y del Gobierno andaluz.

Cuando se cumple el XL (40) Aniversario desde la reinauguración del coso mercedario, "el especial empeño del empresario en su labor de darle a Huelva lo que merece, por ser una feria de renombre en el panorama taurino, no podría ser menos aún en esta edición especial donde se rememora dicho acontecimiento".

Y es que el cartel anunciador de aquella conmemoración fue todo un lujo para la afición. El 29 de julio del año 1984, Miguel Báez ‘Litri’, Curro Romero y Pepe Luis Vázquez, fueron los protagonistas de aquella tarde, ante toros de la ganadería de Jandilla, dando estreno a unas Colombinas que, en recuerdo del llorado empresario José Luis Pereda García, devolvió, durante los años sucesivos, la importancia para Huelva del coso de ‘La Vega Larga’ y la distinción que Huelva merecía, tras su decidido empeño en hacer resurgir una plaza de la que solo se conservaba su fachada principal.

En consonancia con las formas de exposición de la época, el acto ha estado cargado de simbolismo histórico. Mujeres vestidas de mantilla, coches de caballo, tiro de mulillas, areneros y banda de música, boyeros, personal de plaza y forcados portugueses han formado parte del escenario recreado para tal ocasión, envolviendo al público asistente en el ambiente de antaño y devolviendo los antiguos aromas al coso onubense.

Intervinieron Paco Guerrero, crítico taurino de Huelva Información junto a Javier García-Baquero, responsable del gabinete de comunicación de la Plaza de Toros “La Merced”, siendo los encargados de poner en situación los aspectos románticos que se desprenden de la historia de la antigua Plaza de Las Colonias. Una historia digna de resaltar estrechamente unida a la persona de José Luis Pereda García, que creyó en la idea de levantar un coso desmantelado para que la afición de Huelva siguiera disfrutando de unas fiestas dignas de su ciudad. Un acto homenaje a su persona, quien no tardó en ponerse manos a la obra, en un proyecto lleno de dificultades, pero que se llevó a cabo en tiempo récord -ocho meses-, junto al arquitecto Luis Marquínez, el impulsor Pedro Parra y el alcalde Marín Rite comenzando los trabajos en 1983 y culminando en 1984.

Trigo y Pereda

El acto estuvo coordinado y dirigido por el actual jefe de prensa de ‘La Merced’, Emilio Trigo, quien abrió la noche dando la bienvenida y exponiendo el programa específico que rodea este año al singular acontecimiento por el aniversario de esta Plaza. Junto al empresario, José Luis Pereda López, se apretaron los machos y en un ‘mano a mano’, se encargaron de desgranar los entresijos de unos Carteles de Colombinas especiales, que cumplen 40 años en esta edición, en primer lugar, gracias a la ineludible labor de su recordado padre y que, como consecuencia de su andadura, hoy disfruta toda la afición. Temas a tratar en una Feria donde la calidad es el principal factor, dándole cabida a los toreros y ganaderos de la tierra y donde se ha querido cuidar la fidelidad del abonado con precios especiales para la novillada con caballos, así como la novillada sin caballos con un fin benéfico para el Banco de Alimentos.

Cartel taurino

Dicha programación está compuesta por un serial de seis festejos, dando comienzo el primero de ellos el 30 de julio -novillada sin picadores- y finalizando el 4 de agosto -corrida de rejones-. Sin duda, una de las ferias más longevas, y que la ocasión merece. Desde la apuesta por los nuevos valores, que ya viene cumpliendo su III edición de Huelva es Torera: “Objetivo, La Merced”, donde han sido seleccionados los seis novilleros que participarán en esa gran final que apertura el ciclo de Las Colombinas con seis ganaderías onubenses -Prieto de la Cal, José Luis Pereda, Millares, Villamarta, Chamaco y Marcelino Acosta-.

El matador de toros, David de Miranda, padrino de esta edición, regalará un capote de paseo al triunfador del Certamen.

Las Colombinas dejan su impronta dando cabida a la tierra, y la afición será testigo de dos debuts con picadores, tal que así, del sanjuanero Enrique Toro y del ayamontino Carlos Tirado, completando la terna Javier Zulueta, destacada figura novilleril dentro del escalafón, con reses de la ganadería onubense de D. José Luis Pereda.

Un importante plantel ganadero forma esta feria con nombre propio en lo que se refiere a festejos mayores. Zalduendo, Juan Pedro Domecq y Fermín Bohórquez lidiarán respectivamente el resto de corridas anunciadas.

Mención especial merece el encierro en solitario de David de Miranda, máximo triunfador de Colombinas 2023, tras su doble intervención en el coso onubense la temporada pasada, destacando especialmente la tarde en la que sustituyó a Morante de la Puebla, quien ha insistido en anunciarse especialmente en Huelva precisamente por lo acontecido el pasado año y no poder acudir a su cita. En esta ocasión, el triguereño se medirá ante reses de distintas ganaderías, tales como Santiago Domecq, -con su triunfo en Sevilla esta temporada-, Domínguez Camacho, Villamarta, José Luis Pereda, Loreto Charro y la presencia más que interesante de la ganadería de Victorino Martín que debutará en Huelva.

Debido a esta gran gesta del torero onubense, Trigo y de Miranda conversaron sobre la relevancia de su próxima actuación en Colombinas, siendo su encerrona la primera en la historia que verá la afición en su semana mayor de feria.

Todos los festejos darán comienzo a las 20:00 h.

David de Miranda, escoltado por Trigo y Pereda

Estos son los carteles:

Martes, 30 de julio: Novillada sin picadores. (III Edición Huelva es Torera: “Objetivo, La Merced”)

Erales de Prieto de la Cal, José Luis Pereda, Millares, Villamarta, Chamaco y Marcelino Acosta, para: José M.ª Rosado -E.T. Ronda-; Guillermo Luna -E.T. La Algaba-; Agustín de Antonio -E.T. Sevilla; Miriam Cabas -E.T. Campo de Gibraltar-; Jaime Padilla -E.T. Puerto de Santa María-; Julio Méndez -E.T. Badajoz-.

Miércoles, 31 de julio: Novillada con picadores.

Novillos de D. José Luis Pereda, para: Javier Zulueta, Enrique Toro y Carlos Tirado. (Toro y Tirado, debutarán con los del castoreño)

Jueves, 1 de agosto. Corrida de Toros.

Toros de Santiago Domecq, Domínguez Camacho, Villamarta, José Luis Pereda, Loreto Charro y Victorino Martín, para: David de Miranda. (Encerrona)

Viernes, 2 de agosto. Corrida de Toros.

Toros de Zalduendo, para: Morante de la Puebla, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.

Sábado, 3 de agosto. Corrida de Toros.

Toros de Juan Pedro Domecq, para: Alejandro Talavante, Juan Ortega y Roca Rey.

Domingo, 4 de agosto. Corrida de Rejones.

Toros de Fermín Bohórquez, para: Diego Ventura y Andrés Romero.

Con la participación de los Forcados de Amadores de Moura y Amadores de Turlock.

El cartel anunciador es obra del creador sevillano Borja Serrano Cordón.

El acto estuvo amenizado por la Banda de Música Ntra. Sra. De la Consolación, dirigida por el maestro D. Enrique Acebes, interpretando piezas como “Manolito Litri” de entrada y destacando el reestreno del pasodoble dedicado a D. José Luis Pereda compuesto por D. Francisco Martínez Martín, componente por entonces de la Banda Municipal de Huelva.

Foto de familia de la presentación

FECHAS DE ABONOS Y ENTRADAS:

Renovación de Abonos y Recogida: Desde el 27 de junio al 13 de julio.

Abonos Nuevos: Desde el 27 de junio.

Reserva de Entradas: Desde el 27 de junio.

Venta de Entradas sueltas en las taquillas y en la web.toroshuelva.com : Desde el 15 de julio.

Recogida de Reservas de entradas: Desde el 15 de julio.

Horario de Taquilla: