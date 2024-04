Suzuki Vitara: "Ahora soy más fuerte y atrevido, ideal para todo aventurero"

De tal manera, me acerco a la Carretera Huelva-San Juan del Puerto y nada más entrar ya me deslumbra el nuevo Vitara, al que encuentro con una belleza que llama la atención al primer vistazo. Me acerco y le propongo charlar un ratito y que me cuente las novedades que ofrece a toda aquella persona que quiera compartir su vida con él, por lo que entro a saco a preguntar:

P. - ¿Cómo te encuentras con tu nueva imagen?

R. - Mírame bien y saca tú mismo las opiniones. Pero te voy a decir que mi apariencia irradia fuerza y energía, con mi característico estilo atrevido llamo la atención por donde quiera que vaya. Mi diseño, muy estilo Vitara, va en busca de nuevos descubrimientos dentro y fuera de la carretera, con una imagen exterior vigorosa. Estoy concebido para hacer disfrutar y deleitar a cuantas personas me conduzcan. Vamos, soy un compañero para lo que me propongas, pues me adapto a todas las superficies y condiciones climáticas posibles, pues estoy impulsado por motores de gran potencia y eficacia por lo que ofrezco alegría sin fin tras el volante gracias al máximo agarre en cualquier momento y circunstancia.

Suzuki Vitara

P. - ¿En las bajadas por terreros difíciles, cómo respondes?

R - Te explico. Cuando estoy descendiendo por una pendiente pronunciada y la fuerza del freno motor no es suficiente para disminuir la velocidad, con el "Control de Descenso de Pendientes" ayudo con el control del freno y me mantengo a una velocidad predeterminada, para que quien me conduzca pueda concentrarse por completo en dirigirme.

P.- ¿Y por dentro, cómo eres?

R. - Empezaré diciéndote que mi interior es amplio y acogedor, donde el espacio de la cabina está diseñado con materiales de calidad para que disfrutes de tus viajes. La parte superior del salpicadero y del panel de instrumentación son de materiales mullidos y suaves al tacto.

La pantalla táctil de 7" multifunción se maneja de manera fácil e intuitiva para que puedas conectar tu smartphone por bluetooth o cable USB y así acceder a mis aplicaciones. Además, incorporo radio, cámara de visión trasera y sistema de navegación.

A través de la pantalla LCD color te mostraré todo tipo de información que necesites de mí, desde el rendimiento hasta el consumo de combustible que, como tú bien sabes, es de los mejores del mercado, pasando por los modos de conducción.

Interior Suzuki Vitara

P. - ¿De seguridad cómo andas?

R. - Es importante siempre tener toda la seguridad posible, de hecho en mí puedes encontrar el sistema que hace posible detectar vehículos y peatones y asistir al conductor en caso de frenada brusca. También avisa en caso de traspasar nuestro carril. Cuento, además, con sistemas antifatiga, de cambio de carril, de reconocimiento de señales de tráfico, detección de ángulo muerto, control de velocidad constante, de vehículo delantero, de aceleración... Vamos, que soy muy completito y quien quiera compartir su vida con la mía no será defraudado, pues tengo todos los ingredientes para hacer disfrutar a mis conductores.

P - ¿Te ha quedado algo más que contarme?

R. - Naturalmente, tengo un maletero que sorprende por la capacidad de carga. De los motores que utilizo no hemos hablado, tengo uno de 1.5 que se puede utilizar con caja automática y manual, con 6 velocidades, y otro motor de 1.4 de transmisión manual, también de 6 velocidades. ¡Ah! con el consumo te voy a sorprender muy gratamente.

En definitiva, que este nuevo Suzuki Vitara está lleno de genialidades, equipado con las últimas tecnologías, donde en conductor y los pasajeros pueden estar seguros de recibir asistencia, protección y entretenimiento en todo momento.