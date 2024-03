Revoluciones por minuto

Peugeot Rifter: "Tened paciencia, en Abril estaré con todos ustedes"

Tenía yo ganas de conocer al heredero directo del Peugeot Partner, que no es otro que el renovado Rifter. Y como la impaciencia me come he cogido un avión y me he plantado en Vigo para que me cuente lo que se van a encontrar dentro de un mes los amantes de este tipo de vehículos.