Peugeot 3008 Hybrid: "He nacido para hacerte disfrutar"

A lo largo de nuestro viaje fui preguntándole a este miembro de la firma francesa por algunos detalles de su nuevo aspecto, pero de momento he de decir que conducirlo es una auténtica gozada, donde se disfruta de lo lindo, sobre todo por la muchísimas curvas que existen en el trayecto hacia la Sierra Norte

Mi primera pregunta a mi ya amigo Peugeot 3008 Hybrid fue en relación a como se veía con su nuevo aspecto:

R. - Como tu mismo has dicho cuando me has conocido, cierto es que impresiono por mi diseño.

Paseando por Huelva

P. - La verdad es que sí, llamas la atención allá por donde pasas, pero hablemos más al respecto.

R. - Mi aerodinámica es impresionante, tengo un aspecto más propio de un cupé que de un SUV, ya que predomina mi robustez. Tengo un asiento felino que está asombrado a cuantas personas me van conociendo.

Fíjate también en mi frontal y en su aire tan moderno con el Logo de mi casa, que lo hace muy atractivo. He de decirte que es muy interesante saber que en mi acabado GT regulo la intensidad de la luz para no deslumbrar a los demás conductores que vengan de frente. Pero es más, observa mi alerón flotante, que destaca la curva de la carrocería, que unido a la pintura bitono hace que sea el más atractivo, y perdona mi falta de modestia, pero es así. jajaja.

Vista lateral

P. - Veo que tu interior es una maravilla. ¿Qué es lo que más destacarías tú?

R. - Son muchas cosas, pero te iré comentando algunas de ellas.

Tengo asientos ventilados, calefactables y función de masaje. Iluminación led en ocho colores, volante térmico, 17 espacios portaobjetos, cargador smartphone y USB, asientos con efectos cuero y tejido, buen espacio en asientos delanteros, traseros y en el maletero. Y... fíjate en la pantalla panorámica curva de alta definición, que se extiende desde el extremo izquierdo del salpicadero hasta la consola central.

Interior de una de las versiones del 3008

Vamos, que soy elegante, eficiente, cómodo y con amplitud, y con una belleza natural que me hace destacar cuando salgo a la calle a pasear o en carretera.

P. - Entiendo que estás muy orgulloso de como te han dejado.

R. - Efectivamente, y déjame que siga presumiendo.

Las ruedas que "calzo" están diseñadas para favorecer la eficiencia y reducir al máximo la resistencia al aire y, además, son de grandes dimensiones, como corresponde a un buen SUV. Vamos, que he nacido para hacerte disfrutar. ¿Qué te parece?

Que me has encantado y que te recomendaré a quien me pregunte por ti, por si quieren compartir la vida contigo. Si te parece, les diré que vayan a visitarte a tu casa, en PEUGEOT STELLANTIS &YOU HUELVA, en la Avda. de las Fuerzas Armadas, frente a la Universidad de Huelva.

Hasta otro ratito, Peugeot 3008 Hybrid.