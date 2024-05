El nuevo Suzuki Swift, más espacioso y cómodo, con un diseño retrofuturista.

Pues bien, ha llegado el momento de nuestro encuentro físico. Para ello, me he dirigido a la sierra de Madrid, donde he tenido la oportunidad de conducir este modelo que ha nacido para triunfar. Por tanto, os voy a contar todo lo mucho y bueno que nos ofrece este nuevo Swift, que ya se encuentra en el concesionario de Huelva.

Nuevo Suzuki Swift

Este modelo da un gran salto adelante en diseño, tecnología, seguridad y sostenibilidad. Equipa un nuevo y ultraeficiente propulsor con sistema SHVS de hibridación ligera y etiqueta ECO.

Seis versiones disponibles, con tres acabados, cambio manual y automático, y tracción 2WD y 4WD.

Los precios parten desde 18.500 euros, pudiendo optar a un descuento adicional si se financia.

Nuevo Suzuki Swift

El nuevo Swift mantiene las características esenciales de uno de los automóviles más carismáticos y superventas de la marca, con más de 9 millones de unidades en todo el mundo.

Lo podemos encontrar en seis versiones. Las de tracción delantera con cambio manual se comercializan con los tres acabados disponibles. Por otra parte, con cambio automático se ofrecen con los dos acabados más completos; mientras que la versión con tracción total se asocia al acabado intermedio. Todas ellas disponen de etiqueta ECO y están animadas por el nuevo y ultraeficiente motor con tecnología Mild Hybrid.

Con un diseño retrofuturista este Suzuki tiene 3.860 mm de longitud 1.735 mm de anchura, 1.495 mm de altura, y una distancia entre ejes de 2.450 mm, dimensiones ideales para un coche urbano y compacto. Conservando el aspecto distintivo que siempre ha caracterizado al Swift, la nueva generación experimenta un profundo rediseño que va más allá de los parámetros de los modelos anteriores.

Nuevo Suzuki Swift

El nuevo modelo está disponible en 13 combinaciones, cuatro de ellas bitono: azul frontier perlado metalizado/negro superior perlado, rojo burning perlado metalizado/negro superior perlado, amarillo cool metalizado/gris mineral metalizado y blanco perlado/gris mineral metalizado. Y nueve con el techo del mismo color que la carrocería: azul frontier perlado metalizado, naranja flame perlado metalizado, plata premium metalizado, gris mineral metalizado, negro superior perlado, marfil perlado metalizado, blanco perlado, rojo burning perlado metalizado y amarillo cool metalizado.

El interior del nuevo Suzuki Swift es más espacioso, cómodo y ergonómico; y transmite una mayor sensación de calidad. El salpicadero envolvente bitono (negro y gris claro) le otorga un aspecto deportivo y dinámico.

La pantalla táctil HD de 9 pulgadas cuenta con integración inalámbrica para smartphone, tanto con Apple CarPlay® como con Android Auto. El cuadro de mandos incorpora una pantalla LCD con una amplia gama de información.

Tras el Suzuki S-Cross, el nuevo Suzuki Swift es el segundo modelo de la gama que disfruta de la App Suzuki Connect, que permite a los conductores acceder desde su smartphone a una amplia gama de prácticos servicios conectados relacionados con su coche.

Nuevo Suzuki Swift

La nueva generación del Suzuki Swift estrena el asistente de mantenimiento de carril y la alerta antifatiga con sistema de monitorización del conductor. Además de ellos, el sistema DSBS II (Dual Sensor Brake Support) incluye Control predictivo de frenada, Detección de peatones, bicicletas y motocicletas, Alerta de cambio de carril, Alerta antifatiga, Asistente de luces de largo alcance, Asistente de cambio de carril, Reconocimiento de señales de tráfico, Detección de ángulo muerto, Alerta de tráfico posterior y Control inteligente de velocidad La dotación de seguridad se completa con seis airbags, Control de velocidad adaptativo, Control de presión de neumáticos (TPMS), Registro de datos y preinstalación del Alcohol interlock.

Entre el equipamiento de serie destacado de todas las versiones están el volante con mandos y levas de cambio (CVT), botón de arranque sin llave, aire acondicionado, pantalla táctil 9" con conexión smartphone / Bluetooth / DAB / Cámara de visión trasera / Navegador / Apple CarPlay® / Android Auto™ inalámbrico y cámara de visión trasera.

Sin lugar a dudas, ha sido todo una gozada y un placer conducir este nuevo modelo de Suzuki, que pueden verlo, admirarlo y probarlo en Isla Saltés Motor, su concesionario en Huelva.

Bienvenido nuevo Swift.