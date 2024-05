Nuevo Hyundai Bayon: "Soy un SUV elegante y atrevido"

Para conocer mejor a este nuevo hijo de la familia Hyundai, le propongo echar un ratito conversando y por tanto empiezo a preguntarle, y como me gusta mucho los interiores de las cosas, lo primero es interesarme por ello.

P. - Estimado BAYON, ¿cómo eres por dentro?

R. - Sabía que era lo primero que me ibas a preguntar, y desde luego no te voy a defraudar, pues ofrezco un interior espacioso y un gran maletero para usuarios prácticos y con estilo que quieran compartir la vida conmigo.

Soy un elegante SUV que me he actualizado con un nuevo y robusto diseño, así como con un interior renovado, mis características me hacen destacar en su segmento, con un panel digital de 10,25 pulgadas e iluminación ambiental multicolor. La extensa lista de características inteligentes de conectividad y seguridad que me hacen destacar en el segmento B-SUV.

Aspecto interior Hyundai Bayon

P. - La verdad es que tu figura me ha sorprendido muy gratamente.

R. - Veo que tienes buen gusto. Mira, José Luis, puedo presumir de un diseño afilado y distintivo, en un tipo de carrocería SUV crossover diseñado específicamente para Europa. La forma y el patrón del parachoques delantero, así como la parrilla del radiador, me lo han mejorado para crear un aspecto más atrevido y robusto. En mi parte trasera también presento un parachoques rediseñado, a lo que sumo llantas de 16 y 17 pulgadas de nuevo diseño.

Aspecto trasero Hyundai Bayon

Tengo unas proporciones inesperadas y llamativas, unidos a unos marcados rasgos gráficos.

Como puedes ver, en el frontal, la parrilla es de nuevo diseño, que se abre en la parte inferior creando una postura sólida. En el lateral, con un dinámico resalte proporciono un aspecto en forma de cuña. En la parte trasera, las luces en forma de flecha subrayan el dinamismo de los pilares. En conjunto, las líneas angulares, las formas triangulares y las líneas horizontales, tanto en la carrocería del vehículo como en la arquitectura de los faros acentúan la anchura que me confieren un aspecto fuerte y vanguardista.

Aspecto Hyundai Bayon

P. - ¿Cómo eres en conectividad y tecnología avanzada?

R. - En línea con el enfoque centrado en el usuario de Hyundai, ofrezco una avanzada tecnología de conectividad. Mi puesto de conducción digital de última generación y sus funciones de infoentretenimiento de gama alta me lo han mejorado aún más gracias a la introducción de actualizaciones de mapas de navegación a través de la nube (OTA).

P. - ¿Especifícame más en este aspecto?

R. - Quienes quieran ahora unir sus viajes conmigo se benefician de un panel LCD de 4,2 pulgadas y una pantalla de navegación audiovisual (AVN) de 10,25 pulgadas de serie. Como un buen Bayon sigo ofreciendo características que ya eran populares en mi versión anterior, como el clúster digital configurable de 10,25 pulgadas con diferentes gráficos, dependiendo del modo de conducción...

Pero no es esto todo, pues dispongo de dos puertos USB-C -uno en la parte delantera y otro en la trasera- que facilitan incluso la carga simultánea de los últimos dispositivos tecnológicos. El puerto USB-A delantero también permite la transferencia de datos, lo que significa que los ocupantes podrán conectar su teléfono al sistema de infoentretenimiento del vehículo.

P. - ¿Cómo es tu iluminación interior?

R. - Estás muy preguntón hoy. Mira, como estas viendo, cuento con un interior espacioso y bien iluminado, con un fuerte enfoque en maximizar la comodidad de los pasajeros delanteros y traseros, y un gran maletero. En el modelo renovado se han sustituido las bombillas por tecnología LED para aumentar la iluminación interior del vehículo, desde las luces LED opcionales de habitáculo/mapa y parasol, y cuento con la opción de tecnología de iluminación ambiental delantera multicolor que permite a los pasajeros ajustar el color de la iluminación interior para adaptarla a su gusto.

P. - No quiero agobiarte mucho con mis preguntas, pero sabes que la seguridad me interesa y mucho. Cuéntame.

R.- Tengo una seguridad de vanguardia, con una serie de funciones de conducción semiautónoma que me diferencian. El asistente de seguimiento de carril (LFA) se encarga de mantener el vehículo centrado en su carril. El asistente para evitar colisiones frontales (FCA) emite primero una alarma y, si es necesario, acciona los frenos para evitar que se produzca una colisión. Esta función incluye la detección de coches, peatones y ciclistas.

Aspecto interior Hyundai Bayon

Cuento además con el sistema BCA (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) donde utilizo varios sensores situados alrededor de mi para controlar las curvas y, si detecto otro vehículo, muestro una alerta visual en los retrovisores exteriores. En caso necesario, mi BCA actúa sobre el freno diferencial para evitar una colisión o reducir los daños del impacto. También incluyo varias funciones que redirigen suavemente la atención del conductor cuando pierde la concentración...

Como bien sabes, todos los miembros de la familia Hyundai velamos mucho por la seguridad de los que deciden viajar con nosotros, y desde luego el Bayon no iba a ser menos

P. - Si recomiendo a alguien que comparta sus viajes contigo, ¿qué debo decirle especialmente?

R. - Tú sabes bien lo que has de decirle, pero si quieres dale mi número de teléfono, el 959-235013, para quedar con la persona interesada en mi casa, Syrluz, en la carretera Huelva - San Juan del Puerto y allí le informaré de todo lo que quiera saber y, si lo desea, saldremos a carretera a dar un paseíto.

Bayon, ha sido todo un placer echar este ratito de charla contigo y, desde luego, te deseo toda clase de éxitos y que las personas que se decidan por ti queden totalmente satisfecha contigo.