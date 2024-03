Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+: "Conmigo, la seguridad está garantizada"

Revoluciones por minuto

Ya hacía unos meses que no me acercaba a la casa de Mercedes para hacerle una visita y que me contaran como les va la vida y que novedades están teniendo, en estos momentos. Al llegar me encuentro con Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+, una berlina de consumo combinado, con unas prestaciones y una dinámica de conducción excepcionales con una gran autonomía eléctrica.