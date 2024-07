Hyundai Santa Fe: "Soy perfecto para la vida en la ciudad y la vida al aire libre"

Tenía ganas de verte por Huelva, querido Santa Fe, para poder comprobar que esta quinta generación del SUV de tamaño medio de Hyundai mantiene su carácter distintivo en el que la naturaleza se une a la ciudad, a la vez que implementa importantes actualizaciones basadas en big data en torno a las últimas tendencias de estilo de vida al aire libre.

Nuevo Hyundai Santa Fe

Para este primer cambio completo de modelo de SANTA FE desde 2018, Hyundai Motor presenta el nuevo y potente modelo que cuenta con un diseño exterior robusto, pero delicadamente detallado. Además, un interior espacioso y versátil que fluye desde la apertura de su portón trasero ampliado, proporcionando a los usuarios un espacio tipo terraza cuando y donde lo necesiten.

Nuevo Hyundai Santa Fe

Pero nosotros queremos "charlar" un ratito con este renovado modelo de Hyundai y del tirón empezamos a preguntarle:

P. - Cuéntanos cómo eres exteriormente, aunque ya de principio te digo que mi impresión a primera vista me ha gustado

R. - Me alegro que te haya enamorado a primera vista.

P. - Pero ahora tendrás que cautivarme ¿no?

R. - Allá voy. De principio te diré que tengo el equilibrio perfecto entre la vida en la ciudad y la vida al aire libre y que puedo con todo, desde los ajetreados itinerarios familiares hasta las aventuras de acampada en coche.

Atraigo por mi impactante y distintiva identidad de diseño. Mi poderosa presencia refleja la tendencia hacia el disfrute de los espacios al aire libre.

Mi parte posterior es más ampliada para facilitar de una mejor manera el disfrute del aire libre. Tengo una eficiente superficie rectangular y mi larga distancia entre ejes transmiten una presencia segura en la carretera.

También provoco una fuerte impresión con una línea a nivel del capó muy elevada, emblemáticos faros delanteros en forma de H y guardabarros con detalles muy precisos. Juntos, los faros delanteros en forma de H y el balance de la parte delantera más bajo, inspiran en la nueva y más larga batalla, que agrega sofisticación, con una silueta lateral limpia complementada con una línea de techo más plana, volúmenes generosos en los guardabarros, robustos espacios para las ruedas, voladizos delanteros más cortos y llantas de aleación de hasta 20 pulgadas.

Nuevo Hyundai Santa Fe

En la parte posterior, mi nueva abertura del portón del maletero más ancho. transmite estabilidad al tiempo que aprovecho los detalles de la superficie, más simples y esculturales. Las luces traseras en forma de H, al igual que los faros delanteros, armonizan y complementan mi imagen frontal para brindar una forma de iluminación limpia y atractiva desde todos los ángulos.

Nuevo Hyundai Santa Fe

P. - Qué bien te has definido, pero ¿cómo eres interiormente?

R. - Mi interior totalmente nuevo, con gran énfasis en los elementos de diseño horizontales y verticales que se combinan con el lenguaje del diseño exterior. Además, se aplicó un motivo de diseño en forma de H al panel de instrumentos superior y a las salidas de aire, realzando así una sensación de apertura y un equilibrio de diseño cohesivo.

Nuevo Hyundai Santa Fe

También cuento con muy útiles componentes para la conveniencia, tales como un nuevo compartimiento esterilizador por rayos ultravioletas (UV-C sterilization compartment) y un doble sistema de recarga inalámbrica (de 15W) para teléfonos inteligentes, todo ello para una sofisticada experiencia para quien decida compartir su vida viajera conmigo.

Nuevo Hyundai Santa Fe

De igual forma cuento con una primicia, la Pantalla panorámica curva (Panoramic Curved Display), que en sus 12.3 pulgadas abarca el conjunto digital de instrumentos y el sistema de información y entretenimiento, realzando la visibilidad al conducir al tiempo que facilito un ambiente de primera.

P. - La seguridad es muy importante, ¿Qué tienes que contarme al respecto?

R. - Estoy equipado con el más alto nivel de funciones ADAS SmartSense de Hyundai, garantizando los máximos niveles de seguridad y comodidad en la carretera. Algunas de las funcionalidades que podrás encontrarme dentro de la gama según los acabados son:

• Asistente a la frenada de emergencia (FCA 1.5 & 2.0): donde advierto si el vehículo precedente reduce la velocidad repentinamente o si se detecta un riesgo de colisión con otro vehículo, un peatón o un ciclista. Asisto automáticamente con el frenado si el riesgo de colisión aumenta después de la advertencia.

Junction Turning: Asistencia en giros en intersecciones.

Junction Crossing: Asistencia al cruzar intersecciones.

Lane–Change Oncoming: Asistencia en cambios de carril cuando vienen vehículos de frente.

Direct Oncoming: Asistencia cuando se aproximan vehículos de frente en su carril actual

Lane–Change Side: Asistencia en cambios de carril lateral

Driver Steering Assist: Asistencia al conductor para el control del volante

Auto Evasive Steering Assist: Asistencia en maniobras evasivas

• Sistema activo de ángulo muerto (BCA)

• Asistente de mantenimiento de carril (LKA) y Asistente de Seguimiento de Carril (LFA)

• Asistente de salida segura (SEA): Mantiene las puertas bloqueadas y advierto si se detecta un riesgo de colisión con un vehículo en el punto ciego, ya sea que esté en movimiento o se acerque, cuando el coche está detenido y se ha presionado el botón de bloqueo electrónico para niños para permitir que los pasajeros traseros salgan del vehículo.

• Luces de carretera automáticas (HBA)

• Control de Crucero Inteligente + Navegador (NSCC): ayuda a mantener una velocidad segura en autopistas y autovías basándose en las condiciones de la carretera y las curvas. La función reconoce el vehículo que va delante utilizando la cámara y el radar frontales, y determina el rango de velocidad segura utilizando el sistema de navegación. Esto permite me ajustar automáticamente la velocidad para mantener una distancia segura y adaptarme a las condiciones de la carretera y las curvas.

• Asistente de Conducción en Autopista (HDA): ayuda al conductor a mantener una distancia de seguridad con el vehículo que le precede y le asiste adelantando a los vehículos más lentos que circulan por delante.

• Asistente inteligente de limitación de velocidad (ISLA)

• Monitor de ángulo muerto (BVM): ayuda al conductor cuando realiza un cambio de carril emitiendo una alerta para advertirle del riesgo de colisión con vehículos situados en el ángulo muerto. Si es necesario, freno automáticamente para evitar una colisión.

• Remote Smart Parking Assist (RSPA): ayudo a los conductores a entrar y salir de las plazas de aparcamiento a distancia. Pulsando el botón de la llave inteligente, avanzo o retrocedo.

Como verás, mi seguridad está cuidada con todo lujo de detalles. Por cierto, veo que no me has preguntado por mi corazón, mis motores ¿No te interesan?

Claro que me interesa, y mucho, pero prefiero que quien esté interesado en compartir su vida viajera contigo se acerque por "Syrluz", tu casa en Huelva, en la carretera a San Juan del Puerto, donde un equipo de grandes profesionales te contarán todo lo que quieras saber, lo mismo que los temas de confort, que es mejor probarlo para que se den cuenta de las ventajas que ofreces.

Yo me acercaré cuando acabe el verano para darme un paseíto contigo, que también quiero enseñarte la belleza que tiene nuestra provincia. Hasta entonces. Te deseo toda clase de éxitos Hyundai SANTA FE.