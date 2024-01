Hyundai Kona: "Estoy feliz, soy coche del año en España"

Hace realmente poco tiempo cuando pude estar un ratito de "cháchara" con Kona, de la familia de los Hyundai. En aquellos momentos me contaba que le hacía mucha ilusión que los periodistas especialistas en el mundo del motor y los lectores del grupo editorial Prensa Ibérica, lo nombrase coche del año en España.

Pues bien, hace unos días me llamó para contarme que estaba de lo más feliz del mundo y que quería verme para celebrar que su sueño se había hecho realidad. Dicha propuesta me hizo mucha ilusión y obviamente le dije que si, pero que en esta ocasion saldríamos a celebrarlo juntos a un lugar que yo le tengo mucho cariño, concretamente a El Portil, un lugar paradisíaco donde la naturaleza ha sido muy generosa con esta población.

Lateral del Hyundai Kona

Llamo al teléfono 959 23 50 13 para quedar con Kona y me dice que vaya a recogerlo a su casa, que se llama Syrluz y que se encuentra en la carretera Huelva - San Juan del Puerto, donde habita con toda la familia Hyundai.

No corto ni perezoso me dirijo alli y en cuanto estamos listos, y después de saludarlos efusivamente voy directo al grano, eso sí después de felicitarlo por el galardón:

JL. - ¿Qué ha supuesto para ti, ser coche del año en España?

K. - No te puedes hacer una idea de lo feliz que me encuentro, y sobre todo, nuestro mandamás en España, Leopoldo Satrustegui, quien ha declarado “en la familia Hyundai estamos encantados con este reconocimiento como Coche del Año de los Lectores del grupo Prensa Ibérica al nuevo KONA. Un modelo que destaca por la perfecta unión de rendimiento gracias a sus diferentes tecnologías de electrificación, tecnología y diseño vanguardista, y por los que creemos es un digno merecedor de tan distinguido galardón.

JL. - Pero y tú, amigo Kona, que tienes que decir al respecto?

K. - Estoy convencido que voy a ser sin duda un referente en el segmento de los SUV B y que estaré en lo más alto de las preferencias de los usuarios en dicho segmento. Como verás estoy que me salgo.

JL. - ¿Cuáles son los motivos por lo que entiendes te han concedido este premio tan prestigioso?

K. - Cada miembro del jurado habrá tenido en cuenta muchas de las cualidades que tengo, pero yo creo que habrán valorado, el destacado el diseño interior y exterior, tecnología, fiabilidad, rendimiento y seguridad. Además, entiendo que también habrá influido la amplia gama de opciones mecánicas, que incluyo, con versiones con motor de combustión interna (ICE), híbridas (HEV) e híbridas ligeras de 48 V, todas ellas con variantes deportivas N Line, y versiones 100% eléctricas.

Por cierto, ¿a ti que te parezco?, pues ya llevas un rato al mi volante y no has hecho nada más que preguntar.

Por El Portil

JL. - ¿Qué te parece que te conteste más adelante y disfruta ahora de la belleza natural que tiene El Portil?

K.- La verdad es que si, que bonito lugar, lleno de pinares y playas de fina arena, aunque veo algunas zonas que el agua impide el espacio para los bañistas.

JL. - Me alegra que te guste mi tierra y fijate, te voy a, contestar lo que antes me preguntabas: Te veo muy dinámico, alegre de conducción, cómodo, ideal para disfrutar contigo, te han diseñado para todo tipo de edades, además eres un "rompecuellos" por donde pasas las gentes giran la cabeza para admirar tu belleza, pues hay que reconocer que eres bello y capaz de enamorar por tus líneas a cualquier persona. Tu exterior es foturista y tienes un alto rendimiento aerodinámico.

La verdad es que me ha encantado conocerte más a fondo y no dudes que le diré a mis amigos y conocidos que si quieren compartir la vida contigo, no se arrepentirán.

K. - Que ilusión me hace que tengas esa opinión tan favorable de mi.... Pero espera... mira José Luis, ¿no es aquel que va por allí el jugador del Recreativo de Huelva, Antonio Domínguez?

Interior

JL.- Efectivamente ese es. Vive a unos 10 kilómetros de aquí y es un buen embajador tuyo, quien me decía hace unos días, después de 2 goles que metió de manera increíble, que el primero de esos goles te lo dedicaba a ti.

K. - ¡Que majo es! Ya sé que es la imagen de mi marca en Huelva y además está encantado en pilotarme a mi.

JL. - Bueno Kona, que ha sido una gozada el haber viajado contigo y a todo el que me pregunte, le daré tu número de teléfono para que te llame y pueda disfrutar también contigo como lo he hecho yo.

Pues indudablemente eres una buena opción para cualquiera que desee tener experiencia gratificantes a la hora de conducir.