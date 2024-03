Ford Puma: "Soy vanguardista, divertido y muy bien conectado"

Por tanto, me he acercado por Divesur, en la Avda. de las Fuerzas Armada, su casa en Huelva, con el fin que me cuente como se encuentra con estos "retoques" que le han realizado y que parece como un modelo nuevo

Cuando llego me lo encuentro allí, con todos sus hermanos, pero brillando con luz propia, no en vano es la gran atracción en estos momentos de toda su familia. Sin más preámbulos, y después de saludarnos, paso a interesarme por este nuevo Puma.

P. - Querido Puma, aunque más adelante ahondaremos en más detalles dime a groso modo cómo es tu interior.

R. - Como puedes comprobar, tengo un habitáculo completamente nuevo, con un salpicadero de diseño digital centrado en el conductor con dos pantallas de 12 pulgadas y una barra de sonido integrada, para crear un espacio vanguardista. Tengo una iluminación ambiental discretamente integrada que alumbra indirectamente el habitáculo de forma agradable. Los asientos, el volante y el nuevo reposabrazos deslizante están acabados en material Sensico con efecto emblemático.

Nuevo Ford Puma

P. - Cuéntame más detalles, porfa, que me interesa conocerte más a fondo

R. - Soy muy sofisticado, con elementos de diseño fluidos y de una sola pieza que se fusionan con pantallas digitales de última generación para crear un espacio de conducción moderno que ofrezca viajes más gratificantes y relajantes para quienes quieran compartir su vida conmigo, además le voy a permitir al conductor y los pasajeros puedan organizar mejor su día, ya sea planificando el trabajo o el ocio gracias a mi sistema de infoentretenimiento de última generación conectado a la nube y respaldado por conectividad 5G; a una pantalla central flotante de 12 pulgadas; y una estilizada barra de sonido. Los smartphones se pueden conectar de manera inalámbrica utilizando Apple CarPlay y Android Auto, además de Alexa.

Podría seguir contándote más cosas, pero prefiero que tu lo descubras dentro de un ratito cuando dejemos de hablar y salgamos a darnos un paseo por Huelva.

Nuevo Ford Puma

P. - Y de tu exterior, ¿qué me puedes decir?

R. - Fíjate bien en mis proporciones llamativas y mi diseño, creo que llama la atención de cualquier persona que me se cruce en mi camino. ¿a ti no te da la sensación de verme como un vehículo de un segmento superior? Es difícil conseguir una fusión de diseño elegante y una arquitectura deportiva y, como no, una tecnología de vanguardia.

Nuevo Ford Puma

P. - ¿Qué me cuentas de tus sistemas de asistencias?

R. - Mis avanzados sistemas de asistencia al conductor incluyen una tecnología capaz de ajustar automáticamente la velocidad para sortear cómodamente las curvas de la carretera o las vías de salida de la autopista cuando se utiliza el Control de Crucero Adaptativo Inteligente, tengo un sistema de cámara de visión envolvente de 360 grados.

Con el Asistente Precolisión con Aviso de Intersección vigilo la carretera por donde circulo para ayudar a prevenir posibles colisiones con los vehículos que se aproximan por los carriles paralelos y con los peatones y ciclistas que cruzan la carretera hacia la que gira el conductor, y puedo activar automáticamente los frenos para ayudar a evitar o mitigar las colisiones. Funciono sin necesidad de marcas viales ni mobiliario urbano, así como de noche con los faros activados.

Vamos, que soy una auténtica maravilla en este sentido también.

P. - ¿Qué destacarías a parte de todo ello?

R. - Mira José Luis, puedo afrontar cómodamente las vacaciones familiares y otras aventuras con un maletero lleno de equipaje o material deportivo. Asómate y compruébalo por ti mismo.

Nuevo Ford Puma

Creo que lo mejor es que salgamos a dar una vuelta y que me conduzcas. De esa manera te darás cuenta que soy una apuesta segura para quien quiera compartir su vida conmigo.

Pues nada, hágase tu voluntad. Y ya contaré mi experiencia contigo a mis lectores de Diario de Huelva