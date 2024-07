Defender OCTA: "Tengo una imponente presencia y un atrevido diseño"

Pero queremos que sea esta estrella de los TT quien nos vaya contando como se define él y qué ofrece a las personas que quieran compartir viajes y aventuras en su compañía.

P. - ¿Cómo te ves y a qué es debido tu denominación OCTA?

R. - Te lo voy a, decir en pocas palabras, soy igual que un diamante, pues ofrezco una combinación única de lujo y resistencia extrema. Por otro lado mi nombre se inspira en el mineral más duro y codiciado del mundo.

P. - ¿Dónde destacas especialmente?

R. - Destaco en todo, pero José Luis fíjate en mi imponente presencia y mi novedoso y atrevido diseño, ¿te gusto?.

Pues mira, de esta manera rindo homenaje a las características propias de los diamantes, lo que yo soy, un diamante de la automoción.

Defender OCTA

P.-¿Cuál es tu rendimiento?

R. - Estoy dotado de un motor V8 biturbo Mild-hybrid de 4,4 litros, con 635 CV y hasta 750 Nm1 de par que me permiten pasar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,8 segundos. Mi suspensión 6D Dynamics con control de balanceo y cabeceo y los componentes del chasis cuidadosamente adaptados me permiten ofrecer un rendimiento sin precedentes en diferentes superficies y condiciones.

P. - Cuéntanos más cosas al respecto

R. - Ofrezco plena capacidad todoterreno y un control específico del sistema de frenos antibloqueo y de dirección Estoy muy orgulloso de los nuevos asientos Performance donde incorporo la tecnología Body and Soul Seat, que ayudará a los ocupantes de los asientos delanteros a sumergirse en cada trayecto, y acabados en colores y materiales novedosos y muy resistentes.

Asientos Defender OCTA

P. - Tengo entendido que tienes elementos que sólo serán posible en el primer año de vuestra producción ¿Es así?

R. - Efectivamente, es una Edition One donde se incluye elementos especialmente seleccionados para el primer año de producción con opciones de pintura exclusivas y detalles de fibra de carbono laminada.

P. - ¿Cuándo vas a debutar en público y cual será el precio en España?

R.- Mi debut público internacional y dinámico del nuevo Defender OCTA tendrá lugar en el Goodwood Festival of Speed (del 11 al 14 de julio) y el precio mio, o sea del nuevo Defender Octa, está disponible en la Red Oficial de Concesionarios, desde 207.450 €, y las carteras de pedidos se abrirán el 31 de julio tras la conclusión de los eventos globales exclusivos Defender Elements. Para obtener más información, podéis visitar www.landrover.com/defender

P. - Aunque por alto me has contado lo más elemental me gustaría que me ampliaras con más lujo de detalles aspectos tuyos.

R. - Vamos allá, no quiero que te quedes con dudas. Mi aspecto exterior es más atrevido y robusto, y le aporto un carácter único. He elevado la altura de conducción, he aumentado la anchura y me han ampliado los pasos de las ruedas para dotarlo de una presencia extraordinaria. Los paragolpes rediseñados mejoran los ángulos de ataque y salida, mientras que la robusta protección de la parte inferior anima a los conductores a explorar terrenos exigentes. Además, ofrezco la mayor capacidad de vadeo.

Defender OCTA

P.- ¿Qué otras prestaciones ofreces?

R. - Incorporo, por primera vez en un Defender, la tecnología de suspensión 6D Dynamics interconectada hidráulica, además de importantes cambios en el hardware y la geometría. Cuento con un diseño único que hace la conducción tan divertida en carretera como en superficies todoterreno sin sacrificar ningún aspecto.

P. - Sigue, sigue, no pares...

R. - Cuento con 28 mm más de altura y 68 mm más de anchura que me proporcionan estabilidad y una mayor altura de la parte inferior. Me han actualizado algunos componentes de la suspensión para garantizar un nivel de fiabilidad y control extraordinario en cualquier terreno —con articulación máxima de ejes en superficies todoterreno y balanceo reducido en carretera—, entre los que se incluyen triángulos más robustos y más largos, y amortiguadores activos especiales con acumuladores independientes. También incluyo discos de freno delanteros de 400 mm actualizados con pinzas Brembo y proporciono la relación de giro más rápida de la familia Defender, que garantiza respuestas inmediatas y precisas.

Defender OCTA

P. -¿De colores cómo andas?

R. - A la paleta de colores incorporo dos nuevos acabados metálicos premium, Petra Copper y Faroe Green, además del Carpathian Grey y el Charente Grey, y todos los modelos Defender OCTA presentamos techo y portón trasero en contraste en color Gloss Narvik Black. Los clientes pueden personalizar aún más su vehículo con un nuevo film protector mate que ayuda a proteger la carrocería en entornos difíciles, además de añadir un aspecto sofisticado que destaca mi característica silueta y su aspecto elegante.

El color Faroe Green solo estará disponible para vehículos Defender OCTA Edition One, al igual que los detalles de fibra de carbono laminada. Este característico acabado, que incluye materias primas recicladas, se utiliza en la inscripción del capó, alrededor de las rejillas de ventilación y de la ventilación del capó, y en los respaldos de los asientos delanteros y el contorno de la consola central.

P. - Por último, cuéntanos cómo es tu interior

R. - Tengo un interior atractivo y envolvente. Mis elementos cuidadosamente seleccionados del interior lo distinguen del resto. Se puede elegir entre dos opciones de poliuretano UltrafabricsTM de gran resistencia, que es un 30 % más ligero que la piel tradicional. El acabado de los asientos, bitono Khaki y Ebony con un sencillo acabado en tejido impreso en 3D sin costuras, es estándar en los Defender OCTA Edition One.

Mi acabado interior de serie es una nueva piel semi-anilina Burnt Sienna con tapicería KvadratTM en color Ebony.

P. - ¿Algo más que quieras añadir?

En mi primera fila incluyo asientos Performance totalmente nuevos con mayor refuerzo en el respaldo y reposacabezas integrados. La estrecha vinculación del Defender con la música se refleja en la inmersiva tecnología de audio Body and Soul Seat, que estará disponible por primera vez en un Defender.

Yo estoy deseando verte por Huelva. En cuanto llegues a tu casa en esta tierra, en Atlántida Premium, en la carretera Huelva - San Juan del Puerto, iré a verte, aunque antes te llamaré al teléfono 959 151266 para quedar contigo y si te parece se lo diré a mis amigos para que vayan a conocerte.