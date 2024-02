Cupra Formentor: "Soy adrenalina total"

Llevaba algún tiempo que no coincidía con mi amigo Cupra Formentor, quien por cierto, ha sido compañero de batallas en mi programa de televisión en Teleonuba" La Tertulia Recreativista. Testigo durante los últimos tres años de los éxitos y no tantos del Decano del fútbol español.

Con Cupra Formentor tuve una gran complicidad y alguna que otra vez salimos a pasear juntos, pero bien es cierto, que siempre he querido charlar de una manera más distendida y conocerlo más a fondo, por lo que hace unos días lo he llamado al teléfono 959 54 39 03, para quedar con él. Le ha dado mucha alegría que me pusiera en contacto para vernos, por lo que del tirón pusimos fecha y hora.

Interior del Cupra

Me he acercado por su casa, "Huelva Motor", en la Avda. de las Veredas, 56-58, de Huelva, donde en principio me recibieron Jesús y Nino, quienes me llevaron donde estaba mi amigo Formentor.

El reencuentro fue emotivo, pues llevábamos algún tiempo sin vernos y después de saludarnos le propongo que me cuente algo de su vida y por lo tanto, empiezo a preguntarle:

P. - ¿Cómo te defines tú?

R. - A mi me gustaría que lo hicieras tú, pero te voy a contestar. Especialmente tengo alma deportiva, que está plasmado en un diseño exclusivamente elegante y al mismo tiempo atrevido de auténtica modernidad, atemporal. Soy adrenalina total. Y tu lo sabes bien.

P. - ¿Eres consciente que llamas la atención, allá por donde pasas?

R. - Jajaja. Vamos que soy un "rompecuellos", como decís ustedes por Huelva.

Como habrás comprobado, me gusta llamar la, atención, y antes de entrar en el habitáculo doy la bienvenida a quien quiere compartir la vida conmigo, proyectando mi logo de Cupra en el suelo, recordando que vas a formar parte de mi casa cada vez que vayas a subir para conducirme.

Una vez dentro, encontrarás una sensación diferente, pues puedes elegir que tipo de color de luz quieres llevar en el interior. Yo te lo proporciono, quiero que seas feliz conmigo.

P. - ¿Esto es todo lo que me quieres decir de tu interior?

R. - ¡Que va! Como estás viendo, cuando tomas el control comprobarás que el volante está recubierto de piel con puntadas de color cooper, que proporciona un tacto superior, que permite acceder a toda una serie de funciones de conducción y de infoentretenimiento, sin levantar las manos del volante. Cuanto necesites está al alcance de los dedos, con toda la información que se necesita en la línea de visión.

Y sigo contándote. Mi techo es panorámico eléctrico, que cubre todo el habitáculo a lo largo y ancho, iluminando el interior, lo que va a permitir que te puedas relajar bajo una luz permanente natural.

Lateral y visión trasera del Cupra

P. - ¿Cómo son tus motores?

R. - Aunque me tienen catalogado como un SUV, gracias a mis versiones e-HYBRID con 204 ó 245 CV y etiqueta CERO, queda claro que la eficasia no está reñida con las emociones al volante.

Puedes encontrarme igualmente con un motor de base de 150 CV en gasolina o diésel y, al mismo tiempo, también un cinco cilindros de 390 CV como versión estandarte en la gama.

Por cierto, cuando quieras salimos a recorrer de nuevo algunos de esos lugares maravillosos que tiene tu Huelva.

P. - ¿Cómo quieres que conozcan?

R. - A mi me crearon para ser todo un referente de los vehículos deportivos y lo estoy consiguiendo. Aparte poseo mucha personalidad, un estilo dinámico, y también tengo vocación familiar.

Quiero ser referencia en conectividad o seguridad y puedo darte sensaciones “de piloto” y refinamiento de clase élite.

Vamos que soy muy completito

P. - ¿Quieres hablar de tu aspecto exterior, ?

R. - Me da un poco de corte, pues soy tan atractivo que puedo resultar pedante al hablar de mi mismo, pero si te diré que tengo un capó acentuado, diseño atrevido, llamativo... Un diseño incomparable, pensado para el rendimiento, totalmente distinguido...

Muchos detalles en líneas y luces que me hacen muy sugerente. Estoy muy orgulloso de mi.

Querido Cupra Formentor, ha sido toda una gozada el ratito que hemos echado.

Solo me resta felicitarte por el éxito que estás consiguiendo entre los usuarios, fruto de lo bien hecho que estás y las garantías que ofrece.