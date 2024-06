Citroën C3 Aircross: "Soy elegante, inteligente y funcional "

Tenía ganas de echar un ratito de" charla" con un nuevo componente de la familia Citroën, que pertenece al segmento de los SUV compactos, donde él mismo se define como elegante, inteligente, funcional y accesible, por lo que está dispuesto a seducir a las familias y a todas las personas con un estilo de vida activo.

Pero, para poder informar a los lectores de Diario de Huelva, vamos a presentar a este nuevo hijo de la familia Citroën, y empezamos así:

P.- ¿Cómo te defines?

R. - Me alegra que me hagas esta pregunta (jajaja). Mira José Luis, me han reinventado y vuelvo con un concepto de SUV familiar perfecto para personas activas que buscan modularidad y robustez. Y quien quiera unir su vida a la mía para disfrutar juntos puede tenerme con la movilidad eléctrica desde 26.490 euros, y en mi versión gasolina desde 18.990€.

P. - Así a bote pronto, te veo robusto y potente.

R. - Nueva observación. Ahora tengo 4,39 m de longitud y mi diseño exterior expresa la fuerza y la potencia, soy robusto y asertivo, con un estilo que aporta músculo y fuerza. Con más de 20 cm de altura libre al suelo, mi posición de conducción elevada y sutiles juegos de luces me convierten en un auténtico SUV, tal y como suele decir Boris Reinmoller, mi director del proyecto de diseño. Los C3 Aircross, somos así

P. - ¿Cómo te ves en tu aspecto exterior?

C3 Aircross

R. - Me veo divino de la muerte, pero por si no te has dado cuenta te diré que te fijes con atención en mis amplios salpicaderos. En los embellecedores delanteros presento clips de color verticales que los clientes pueden cambiar a voluntad. En el diseño del frontal incorporo el nuevo logotipo presentado en el concept-car Oli, en 2021, y adoptado recientemente por las berlinas ë-C3 y C3. El diseño de los faros hace referencia a la nueva firma luminosa de tres puntos inaugurada en el Oli...

La sensación de SUV se percibe claramente en el capó alto y horizontal y en las líneas verticales del frontal. Con una anchura de 1,79 metros, el diseño aporta músculo y fuerza a las aletas delanteras que cubren las grandes ruedas de 690 mm.

Con mi carrocería más larga, con 4,39 m, ofrezco a la vez confort de conducción y un espacio para los pasajeros generoso, una referencia en materia de espacio en la fila 2 en mi versión de 5 plazas, y ahora hasta 7 plazas, ¡una primicia en mi segmento.

P. - ¡Qué de novedades estas ofreciendo!, me gusta lo que me estás contando

R. - Pues te puedo sorprender aún más. Ahora puedo ofrecer un vehículo para cada necesidad, pues yo, como Nuevo C3 Aircross, por primera vez, estoy disponible con una práctica versión Híbrida 136, también presento una versión totalmente eléctrica en las versiones de 5 plazas y una accesible versión de gasolina.

C3 Aircross

P. - ¿Cómo eres en tu interior?, que como bien sabes es lo que más gusta a los conductores

R. - Te lo podría definir muy breve, soy espacioso y bien equipado, pero al mismo tiempo ofrezco una conducción diaria fácil y confortable, tanto en ciudad como en carretera. Como bien sabes, mi familia Citroën está siempre atento a las expectativas de sus conductores en términos de confort, habitabilidad y practicidad, por lo que incorporo el concepto C-Zen-Lounge® con Head-Up Display y un volante de tamaño reducido, y nuevos asientos Citroën Advanced Comfort® rediseñados para una sujeción óptima.

Mi confort de marcha se ve reforzado gracias a la adopción de la suspensión con doble tope hidráulico progresivo, por primera vez y en todas las versiones. Y para una mayor tranquilidad, ofrezco todas las tecnologías de asistencia a la conducción que cabe esperar en este segmento, junto con un sistema de infoentretenimiento de última generación que incorpora una pantalla táctil de 10,25 pulgadas.

P. - Me gustaría saber cómo eres en tu versión totalmente eléctrico.

R, - Te puedo decir que respondo plenamente a las inquietudes de los automovilistas a los que todavía les preocupa el paso al coche eléctrico. La nueva aplicación e-ROUTES -desarrollada para los vehículos eléctricos, facilita la planificación de los trayectos, el seguimiento de los niveles de carga de la batería en tiempo real y una experiencia de navegación completa. La aplicación ayuda a reducir la duración de los trayectos e indica las mejores paradas de recarga.

C3 Aircross

Estoy constantemente conectado a los datos del vehículo, en particular, el nivel de carga de las baterías, la situación del tráfico y el estado de los puntos de recarga a lo largo de la ruta seleccionada garantiza la gestión más eficiente de la ruta.

P. - Antes me comentabas algo de tu interior, pero me ha sabido a poco, ¿me puedes reseñar algo más?

R. - Como no, José Luis. Estoy lleno de espacio y luminosidad, vamos, que ofrezco todas las prestaciones de un salón sobre ruedas. Mi posición de conducción elevada y mi gran distancia al suelo facilitan la entrada y la salida, al tiempo que los pasajeros tendrán una visión más clara de la carretera. La sensación de confort es primordial, y yo lo ofrezco. He sido diseñado para ofrecer el mejor compromiso entre confort y placer, tanto si viajan una como 7 personas a bordo.

R, - Querido Citroën C3 Aircross, la verdad es que me has sorprendido gratamente, pero quien quiera saber más de ti, ¿qué debería hacer?

R. - Muy fácil, que se acerque por mi casa en Huelva, en la Avenida de las Fuerzas Armadas, frente a la Universidad. Allí hay un equipo de grandes profesionales que podrán sacar de las dudas que tenga a cuantas personas quieran compartir su vida viajera conmigo, e incluso si lo desean podrán salir a dar una vueltecita conmigo, y te aseguro que los sorprenderé muy gratamente.