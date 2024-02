BMW Serie 4: "Contribuimos a aumentar el placer de conducir"

Estaba deseando verlos como habían quedado y he llamado al teléfono de su casa en Huelva, el 959 27 15 00, para quedar con ellos y posteriormente ir a Autogotransa en la carretera Huelva - Sevilla, en el polígono el Rincón, 1 y charlar un ratito con ellos.

Una vez allí, y después de saludar al personal que me atendió a la entrada, me sorprende ver a allí a mis amigos de la serie 4, y la verdad es que me sorprenden mucho por su belleza, por lo que empiezo a preguntarles

P. - Os veo radiantes, más jóvenes... pero hablarme de ustedes, tanto Cabrio como Coupé

R. - ¿A qué te hemos sorprendido? Pues no ha sido a ti solo, allá donde vamos pasando estamos levantando elogios.

Mira José Luis, tenemos la combinación perfecta de placer de conducir y diseño elegantemente deportivo.

El diseño exterior de ambos, están modificados con precisión, y subraya su carácter dinámico y su estilo exclusivo. Los toques modernos y las nuevas características de equipamiento aportan un ambiente premium de renovada sofisticación al interior.

Como te habrás dado cuenta estamos en vanguardia en cuanto a diseño del puesto de conducción, que incluye la pantalla curva y ofrecemos el escenario ideal para la última evolución de BMW iDrive con accesos directos (QuickSelect).

Elegante salpicadero del BMW

P. - ¿Cómo están los nuevos acabados después de los retoques que os habéis hecho?

R. - Si te refieres a los nuevos acabados de pintura exterior y llantas de aleación ligera, faros con diseño... Verás que somos muy llamativos para las fuentes de luz y las luces traseras marcamos los últimos avances en el exterior de nosotros dos.

P. - ¿Muchos cambios en el interior?

R. - Entra y comprueba tu mismo que el interior deportivo de dos puertas se aprecian de inmediato las principales novedades del habitáculo: el diseño actualizado de los volantes y del cuadro de instrumentos, los revestimientos de los asientos, los elementos de tapizado interior y las aplicaciones de cristal (CraftedClarity)... opcionalmente puedes hacerme los cambios que prefieras para sentirte más cómodo a la hora de conducirnos

P. - ¿Estáis triunfando en vuestro segmento?

R. - No lo dudes,. En un mercado dominado por los fabricantes alemanes de automóviles premium, tanto el coupé y el cabrio disfrutamos de un claro liderazgo en sus respectivos segmentos, tanto a nivel mundial como en sus mercados individuales clave.

P. - ¿Dónde son los mercados donde más destacáis?

R. - Los mercados más importantes son EE.UU., Alemania y China. Desde el lanzamiento al mercado de la actual generación del BMW Serie 4 Coupé, el mercado estadounidense ha registrado la mayor demanda. El BMW Serie 4 Cabrio también ha sido el más popular en EE.UU. hasta la fecha. Y desde luego, estamos dispuesto a conquistar a España, pues argumentos tenemos más que de sobra.

P. - ¿Qué es lo que más valoran de ustedes las personas que comparten la vida con usted dos?

R. - Lo que valoran especialmente es el dinamismo de la conducción y la riqueza emocional del diseño de nosotros dos, así como la alta calidad de los materiales y de la construcción.

Acabado interior

P. - Vamos a ver BMW Serie 4 Coupé, ¿Cómo te defines tú?

R. - Voy a ser muy concreto, combino mis líneas dinámicas y mis elegantes proporciones con una carrocería optimizada para una mayor agilidad de conducción y una excepcional rigidez torsional, además de un chasis ajustado a la excelencia dinámica. Mi carácter individual de los dos asientos traseros contribuye a que los pasajeros de la segunda fila también disfruten de una intensa experiencia de conducción. La función de plegado de la banqueta de tres secciones de los asientos traseros aumenta la versatilidad del interior a la hora de acomodar objetos para actividades de ocio y viajes más largos.

P. - ¿Y tú, BMW Serie 4 Cabrio, que dirías de ti?

R. - Mis pasajeros de las cuatro plazas pueden disfrutar de la experiencia de conducción deportiva característica de la Serie 4 junto con el placer de conducir a cielo abierto. Mi silueta baja, es la principal responsable de mi elegancia. Una de mis características más destacadas, es mi techo de lona, que combina la rigidez de un techo duro retráctil con la estética clásica de una capota de tela. El mecanismo de accionamiento eléctrico del techo puede activarse mientras se circula a una velocidad de hasta 50 km/h; el proceso de apertura y cierre dura 18 segundos.

P. - No quiero molestaros más, pero si quiero que me habléis de vuestro corazón de motor

R. - Nuestros motores son altamente eficientes, el diseño ligero inteligente y los atributos aerodinámicos optimizados contribuyen significativamente a aumentar el placer de conducir al mismo tiempo que reducen el consumo de combustible y las emisiones. Por su parte, la tecnología híbrido medio de 48V que incorporan algunos de nuestros modelos agudiza la entrega de potencia y mejora la eficiencia.

De todas formas, si alguien pretende unir su vida a algunos de nosotros, no dudéis en acercaros por nuestra casa, que os daremos todo tipo de detalles, incluso podemos salir a pasear un ratito para conocernos mejor.

Coupé y Cabrio, ha sido una gozada saber más cosas vuestras, espero que digáis dando satisfacciones a quienes decidan compartir sus vidas con alguno de ustedes dos.