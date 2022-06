Daniel Angel Villaverde: “He hecho el Camino de Santiago, partiendo desde Aracena”

Nos llega hoy a esta ventana pública Daniel Angel Villaverde Fernández, quien hoy día está jubilado, pero en sus últimos 31 años de vida laboral estuvo trabajando de conductor en la Junta de Andalucía.

Ahora disfruta y de lo lindo, de todo el tiempo libre que tiene y su espíritu aventurero le ha llevado a hacer el “Camino de Santiago” pero eso sí, partiendo de la población onubense de Aracena, vamos un “paseito”.

De sus andanzas realizadas y de los proyectos que tiene me habla un común amigo, por lo que me pongo en contacto con Daniel, le propongo la entrevista y aquí está el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Nos estamos dirigiendo a un nuevo orden mundial donde las personas tenemos poco que decir. Lo cual hay que hacérselo mirar

P. – ¿Cómo crees ha cambiado la vida después de más de 2 años de pandemia?

R. – Cuando suceden episodios de tanto calado, la mayoría de los seres humanos tienden a defenderse, tanto física como mentalmente, luego lo va asimilando y pasado un cierto tiempo lo digiere y pasa a formar parte de su vida y así sucesivamente.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Gracias a Dios en ningún momento, pero sí preocupado, pues la que nos ha caído encima no era fácil de asimilar, pero ya te digo, miedo como tal no he pasado.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Pues mira, después del camino de Santiago que acabo de concluir, partiendo desde Aracena, ya estoy embarcado preparándome para hacer otro camino, y desde luego, disfrutar con mi pareja día a día.

P. – ¿Cómo se te ocurrió empezar desde Aracena?

R. – He hecho varios caminos, y pensé que por qué no empezar el siguiente en la provincia de Huelva y viendo la ruta me decidí por Aracena. Además ha sido un reto que he superado y estoy muy contento.

P. – ¿Y cómo ha sido?

R. – Como los caminos anteriores, simplemente ha sido espectacular, y éste especial, todos te proporcionan unas vivencias, sensaciones y experiencias únicas.

P. – ¿Cuántos días y kilómetros has tenido que meterte en el cuerpo para realizar esta proeza?

R. – Uff, han sido ni más ni menos que 36 días y 1.003 km.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales como conductor?

R. – Los mejores recuerdos son las vidas que he podido salvar, gracias a mi conducción, y los peores no los recuerdos, ni quiero recordarlos.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – De mi niñez guardo recuerdos inolvidables, jugando siempre en la calle con mis amigos y soñaba con ser futbolista.

P. – ¿Quiénes son tus referentes?

R. – No tengo duda en esta pregunta. Mi mayor referencia siempre ha sido padre, que ha sabido inculcarme unos valores que he tenido en cuenta a lo largo de mi vida.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas, a qué dedicas el tiempo libre?

R. – Simplemente a vivir, ¿te parece poco? Después de tantos años de trabajo, toca vivir y disfrutar, esa en mi afición preferida, y, a lo que dedico no mi tiempo libre, sino todo el tiempo del mundo.

P. – ¿Con quien te gustaría cenar, por qué y qué le preguntarías?

R. – Sin lugar a dudad con mi padre, por qué lo hecho de menos, y le preguntaría que como le va.

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

R. – Pues sí. Quiero decir que estoy pensando hacer el mismo camino, esta vez saliendo de Huelva y en bicicleta semi eléctrica. Para este nuevo peregrinaje desearía encontrar un patrocinador.

En bicicleta el tiempo se reduce a la mitad pero sin perder lo esencial del camino.

Y también decir, que las personas que quieran hacer el Camino de Santiago pueden informarse en Huelva, en la casa de Galicia, en Avda. de Alemania, allí un grupo de amigos del camino de Santiago y en especial mi amigo Fernando resolverá cualquier duda que puedas tener.

A mi solo que resta desearte un buen Camino en esta nueva aventura que pretendes a realizar en bicicleta, y, cuando vuelvas, llámame y cuéntanos tus nuevas experiencias.