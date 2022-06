Antonio Belmonte: “El nombre del estadio del Recre, no es el correcto”

Antonio Belmonte Lozano, licenciado en Empresariales, MBA y Máster en Dirección Comercial, entre otros cursos de postgrado, es nuestro invitado a esta serie entrevistas, lo cual me alegra, pues lo conozco hace ya hace más de dos décadas y siempre me pareció un buen tipo, trabajador, conversador, estudioso, directo, entrañable, ocurrente, divertido y buena gente.

Su trayectoria profesional ha oscilado siempre entre el marketing, las ventas y la comunicación, así como la gestión y servicio al cliente.

Hacía tiempo que no coincidía con Antonio, por lo que cuando lo llamo para proponerle que forme parte de esta serie de entrevista, en principio le sorprende, y, luego le alegra que me haya acordado de él, por lo que empezamos, y con la amabilidad que le caracteriza va respondiendo a las preguntas que le formulo.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación actual es la consecuencia directa del sistema económico que rige el mundo, y además, si echas un vistazo a la historia de otras civilizaciones, también es absolutamente previsible; tanto esto como lo que queda por venir.

P. – ¿Cómo crees ha cambiado la vida después de más de dos años de pandemia?

R. – La vida ha cambiado a peor, la economía se ha resentido y no se ha vuelto a recuperar, ni lo hará al mismo nivel. Los precios suben pero los salarios no, la pobreza y la desigualdad de clases aumenta cada año y la solidaridad escasea, quien no vea que esto es un caldo de cultivo peligroso es que está ciego. No creo que vayamos nada, pero nada bien encaminados, ¿Has visto las hordas de niños y niñas de 13 o 14 años comprando compulsivamente en los centros comerciales?….da miedo pensar en lo que vendrá después. Y no creas que esto de lo que te hablo es una visión distópica de la sociedad, José Luis. Si nos parásemos un poco a pensarnos todos nos echaríamos las manos a la cabeza, pero como los de arriba nos prefieren tontos y preocupados en sobrevivir día a día…. ya me contarás. Está claro que no soy optimista. Jajaja

P. – ¿Te imaginabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R, – Más bien albergaba la esperanza de que no se produjera, pero redundando en todo lo anterior, con los intereses económicos y toda la geopolítica derivada de ellos estaba claro que el 100% de tranquilidad era ser demasiado optimista. Siempre estamos a expensas de que un desequilibrado con tintes marcados de narcisismo termine en un puesto de poder….y de eso tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Francamente no, no he pasado miedo, aunque si incertidumbre.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

R. – Ahora estoy trabajando como coordinador de atención al cliente en la Ciudad Deportiva de Huelva. Estoy vinculado al mundo del deporte y me gusta, pero ya sabes que, y más precisamente hoy en día, todo puede cambiar en un segundo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida profesional?

R. – Las personas con las que sientes afinidad y con las que forjas amistad son los mejores recuerdos. Los malos recuerdos, yendo en la misma línea, te diría que siempre se dan cuando hay otros que ven y perciben la vida como una constante batalla competitiva. Esos son los malos recuerdos.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Huelva es mi tierra, con eso lo digo todo, para lo bueno y para lo malo. Este es mi sitio, y esta es mi espina…. Justo como decían los Héroes del Silencio Jajaja.

P. – ¿Progresa Huelva adecuadamente?

P. – Huelva no progresa adecuadamente, y quien diga lo contrario trata de mentir. A Huelva nunca la han tratado como merece, ni a nivel político ni a ningún otro nivel. En parte por nuestra propia idiosincrasia y en parte por la siempre e ineludible ausencia de auténticos líderes locales. Podemos decir sencillamente que Huelva “sobrevive”; para unos será suficiente para otros no tanto… en fin, mientras en Huelva no haya unidad real no saldremos del furgón de cola.

P. – ¿Cómo está contada la historia del Recreativo?

R. – La historia del Recre está, en general, bien contada, sobre todo por la “profesionalidad” de los responsables actuales de esa materia en el Club y desde luego que también por las nuevas aportaciones de los últimos años, en las que se documenta por ejemplo la legalidad del cambio de nombre del Recre a Onuba FC en 1931, aspecto éste que incluso se ponía en duda en los tomos publicados por Diputación en su momento. También, en estos últimos años se han aportado datos de la existencia del Club ya en marzo de 1888. Ahora depende del club ensalzar ese hito anterior a 1889 y ponerlo en valor. Me consta que desde el punto de vista del Marketing el Club tiene un gran profesional como es Pulido, además de gran persona, así que supongo que es cuestión de tiempo.

P. – ¿Qué falta por contar de la historia del Recre?

R. – Más que contar lo que le falta es poner más en valor nuestra propia historia, buscando apoyos y coberturas nacionales en principio. Supongo que Pulido tendrá ya algo pensado. Me consta y lo reitero de que este es un tema capital para él. El decanato no debe ser promocionado “hacia dentro”, sino hacia fuera, hacia el resto de España.

P. – ¿Te gusta el nombre de “Nuevo Colombino” para el estadio?

R, – No. No es el nombre correcto. El nombre de un estadio permite transmitir la marca y la diferenciación del club. Por eso el apropiado debe incluir las palabras “Decano del fútbol español”, de modo que siempre que se utilice por los periodistas en los medios nos haga el favor indirectamente de difundir nuestra seña de identidad diferencial.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez tiene aroma de partidos de fútbol a las 11 los sábados, jugándonos una caja de botellas de casera de naranja de un litro y tiene también el regustillo del barrio, cuando todos los amiguetes nos sentábamos a charlar…sin móviles, por supuesto!, Jajaja.

P. – ¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

R. – En mi vida personal no tengo la referencia exacta ni categórica de nadie, esa es la verdad. En todo caso las letras de Springsteen, las canciones y letras de Dylan tenían mensajes con los que me sentía identificado…y en la profesional, me marcó mucho Jack Trout, un inteligentisimo y práctico experto americano en branding y gestión de la comunicación y ventas.

P. – ¿A qué dedicas el tiempo libre?

R. – Me dedico mucho a hacer deporte y leer. Por lo demás no hay nada extravagante a lo que me dedique, Jajaja.

P. – ¿Con qué personaje te gustaría cenar y qué le preguntarías?

R. – Me gustaría cenar con Buda, jajaja, y le preguntaría sencillamente una cosa: A qué y porqué dedicaría él sus últimas 24 horas de vida en caso de que supiera que eran las últimas. Ya ves, cosas mías!.

Con Antonio, es siempre de lo más ameno echar un ratito de charla contigo, su forma de analizar la vida me encanta, y desde luego, su sentido del humor, en muchas ocasiones muy británico.

Un abrazote grande crack