Manuel Rebollo: “Se ha perdido el respeto que había entre jugador y entrenador”

Se acerca hoy por esta tribuna publica Manuel Rebollo Iglesias, al que conozco hace más de tres décadas y con el que siempre he tenido una gran sintonía, no en vano nuestro protagonista de hoy es persona de lo más entrañable, amable, servicial, optimista y buena gente.

Es un gran aficionado al fútbol y creó la primera escuela de porteros en 1999, concretamente en el CD Los Rosales.

Este entrenador, dio sus primeros pasos en 1975 en el CD La Orden, donde estuvo 2 temporadas, para seguir durante tres campañas en el CD Florida, y 5 años en el Recreativo de Huelva, junto a Manuel Juan Limón. Hay que reseñar que también ha prestado sus servicios entre otros en equipos como el CD Pinzón, Tharsis, Olimpica Valverdeña…

Hacía tiempo que no hablaba con Rebollo, por lo que cuando me pongo en contacto con él para realizar esta entrevista, nos tenemos que poner al día que nuestras vidas, lo cual resulta de lo más interesante, y cuando llega el momento de empezar, lo hacemos de esta manera:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Que hemos perdido por lo menos un año de nuestras vida, donde se nos ha privado de nuestra libertad.

P. – ¿Cómo ha cambiado la vida tras estos primeros dos años de pandemia, especialmente en el mundo del fútbol?

R. – La vida nos ha enseñado a ser más precavidos y tomarnos en serio algunas cosas, que antes no le tomábamos toda la atención que se merecía. En cuanto al mundo fútbol, yo creo que no ha cambiado nada.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – A mis 78 años, solo aspiro a dirigir y enseñar a un sustituto, pues la edad no perdona. Aunque a mi gusta mucho ser entrenador de porteros, los años no pasan en balde y ya poco puedo hacer, aunque si apurar mi experiencia. De todas formas, tengo publicado un libro de los entrenamientos que hay que hacerle a los porteros de fútbol.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – La verdad es que no he tenido miedo nunca, pero durante los primeros meses de pandemia, si tuve mucho respeto, especialmente viendo la cantidad de personas que pedían la vida.

P. – ¿Qué significa para ti el fútbol base?

R. – Es importante para mi. Yo empecé en el Velódromo con 12 a la de edad, para posteriormente irme a Madrid, concretamente a Carabanchel, y a mi regreso a Huelva, no con muchos ánimos por cierto, comencé a ver la foma de plasmar mi experiencia a los chavales y todavía no he parado. Ese trabajo es muy gratificante y a mi me ha satisfecho hacerlo siempre.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos dentro del mundo del fútbol?

R. – Guardo muchísimos recuerdos, fundamentalmente de la época que entrenaba equipos, y los ascensos.

También he tenido malos sabores de boca, como el que no se realice lo que enseñas. Pero lo que más recuerdo, es el respeto que había entre jugadores y entrenador, pero eso se ha perdido.

P. – ¿Se cuida la cantera del Recre?

R. – José Luis, voy a ser claro, directo y conciso. La cantera del Recre no se cuida.

P.- ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de hace 20 años y el actual?

R – La diferencia fundamental es que ahora hay mucha técnica, tácticas, normas de juego, etc. Hace dos décadas había más improvisación y creatividad.

P. – ¿Qué añadirías y quitarías del fútbol actual?

R. – Para esos menesteres están los señores de la RFDF.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Los árbitros y el VAR son la misma cosa, y unas veces aciertan y otras se equivocan.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Uff. Que de tiempo hace de eso. Recuerdos tengo muchos, todos felices jugando con amigos, pero los sueños como en esa época había pocos medios, pocos se hacían realidad.

P. – ¿Con quién te gustaría compartir una cena y que le preguntarías?

R. – Sin lugar a dudas con porteros de fútbol como Carmelo, el del Atlético de Bilbao, con Paco Buyo o Iker Casillas…. Con grandes guardametas, y les preguntaría por sus experiencias y vivencias. Sería interesante.

Manuel que ha sido una gozada, echar este ratito de charla contigo y verte todavía en plena forma.