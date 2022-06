El Recreativo se pone en manos de ‘Mister Ascenso’

Ni Alberto González. Ni José Juan Romero. Un verano más, el Recreativo de Huelva no ha sido capaz de incorporar a su banquillo ninguna de las primeras opciones que manejaba la dirección deportiva del club. En este caso, es el peaje a pagar por competir lejos del fútbol profesional. Lo cual no quiere decir que el Decano no vaya a tener un gran entrenador esta próxima temporada. Muy al contrario. El Recre se ha puesto en manos de un técnico ‘top’: Abel Gómez, también conocido como ‘Mister Ascenso‘.

Nacido en Sevilla el 20 de febrero de 1982, aunque granadino de adopción, Abel Gómez Moreno fue futbolista antes que entrenador. Colgó las botas en enero de 2019, tras casi veinte años de carrera, en los que jugó 560 partidos y marcó 53 goles entre Primera, Segunda y Segunda División B. En ese periodo logró seis saltos de categoría (cuatro a la élite con el Real Murcia, Xerez CD, Granada CF y Cordoba CF; y dos a la competición de plata con el Cádiz CF y Lorca FC), lo que le ha valido su apodo.

De la agenda de Óscar Carazo

Su carrera en los banquillos se inicia en el Atlético Sanluqueño, al que dirige durante 45 encuentros. Su siguiente destino es el Rayo Majadahonda, donde desembarca en marzo de 2021 de la mano del ex-albiazul Óscar Carazo como sustituto del cesado Antonio Iriondo. Su balance tras una temporada y media fue de 26 victorias, 6 tablas y 18 derrotas, habiendo logrado el acceso a la Primera RFEF y, este último curso, la clasificación para los ‘play-offs’ de ascenso a la Segunda División.

Una temporada con opción a otra

Abel Gómez, que viene a cubrir la vacante dejada por la polémica salida de Alberto Gallego, firma por una temporada con opción a otra en función de objetivos, y llega acompañado por su segundo, Salva Romero. El nuevo preparador albiazul se caracteriza por proponer un fútbol asociativo en ataque y exigente en el plano defensivo, con una intensa presión sobre los rivales. Está previsto que sea presentado oficialmente en los próximos días.

-CURRÍCULO DE ABEL GÓMEZ COMO ENTRENADOR