Rociana se convierte este fin de semana en la capital del rock

Rociana del Condado acogerá el próximo sábado el festival “Condado Rock” que reunirá a tres bandas legendarias como “Ánima Barroca”, “Pinball Wizar” y “Kaelis”.

El evento musical, organizado por Radio Rociana en colaboración el Ayuntamiento del municipio condal, nació con “el objetivo” de ser un escaparate de las diferentes formas de interpretar un género musical que tuvo su génesis allá por la década de los 50”.

El locutor de Radio y promotor de la iniciativa, Francisco José Pérez insistió en que en esta edición “hemos querido reunir el Power Rock, el metal sinfónico y el rock más autentico nacido de la mano del flore power de finales de los sesenta y principio de los setentas para deleite del publico asistente”.

El concierto gratuito se desarrollará en la Plaza de España a partir de las 22:00 horas.

ÁNIMA BARROCA

Nacen como un proyecto personal de los hermanos Álvarez que militaban en Zigurat. Después de años de proyecto y grabación del Lp “El Camino del Hades”, en el año 2016 se consolidan como banda grabando “Inri” al que seguiría su último disco “Divergentes” que los consolida como una de las mejores bandas de su estilo junto a su voz cantante Jesús Martínez.

KAELIS

No resultó muy difícil a los componentes encontrar un nombre que defina y represente la energía y estilo del grupo. Así es como, de acuerdo con las distintas filosofías, ideas y tendencias musicales que confluyen en el grupo, en Agosto del 2.019, nace KAELIS. El nombre de la banda es derivado de la estrella Alpha Caeli, de la constelación Caelum. Kaelis es, en definitiva, una apuesta musical con una tendencia definida hacia la música más actual sin olvidar las raíces del heavy clásico en conjunción con orquestaciones sinfónicas y corales.

PINBALL WIZARD

Se fundó en Utrera a principios de 2007 cuando Joey DeadCat se propuso formar una banda de hard rock. Lo primero era bautizarla y el nombre llegó de uno de los temas más míticos de The Who. Han pasado por todo lo que puede pasar un grupo en 15 años de vida entre lo que destacar sus premios en festivales y haber sido acompañantes de gira de Reincidentes, The Quireboys, Baron Rojo, Thundermother… Un bagaje impresionante que les hace derrochar positivismo musical en todas sus actuaciones.