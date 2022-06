Alberto Bouzón: “Lucho por la educación pública y la dignificación de la profesión docente”

pasa desapercibida. Una muestra de ello la fotografía ganadora del IV Rally Ciudad de Huelva de noviembre de 2021.

Pues bien, ya conocen un poquito más en profundidad a nuestro protagonista de hoy, al que veo con ganas de contar cosas, y, por tanto, entramos en faena rápidamente

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Si te refieres a la covid-19 te diría que era razonable pensar que una cosa de estas pasaría, de hecho, no descarto que vuelva a pasar otra vez. La naturaleza en su “infinito” juego de azar puede lanzar los dados y nos toque una Pandemia, un Metorito, etc. Pero también es verdad que no podemos vivir con miedo. Desde mi punto de vista, la ciencia y la medicina en concreto ha mitigado en gran medida los efectos de esta pandemia a pesar del gran número de fallecidos (un número trágico). Lo peor de todo, las oportunidades de negocios que algunos han querido aprovechar, tanto farmacéuticas con sus “patentes”, que debería ser libres para erradicar la covid-19 en todo el planeta o como los listillos de las mascarillas y otros especímenes parecidos. En fin, ya sabemos que el ser humano no pierde una oportunidad de negocio, aunque sea a costa de los demás.

P. – ¿Cómo crees que ha cambiado la vida después de más de 2 años de pandemia?

R. – La vida ha cambiado algo, pero en lo esencial sigue igual, los ricos y poderosos cada vez más ricos y poderosos y los pobres cada vez más pobres y muertos de hambre, o por la pandemia. En general creo que habrá muchas personas que se replanteen ciertos aspectos de su vida como lo típico de “guardar la ropa nueva para el domingo”. Está claro que puede que el domingo no llegue y es mejor estrenar la ropa cuanto antes. Unos ya lo sabían en su momento, otros se están dando cuenta ahora.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – He tenido miedo, sí, creo que no es malo reconocerlo. En los primeros momentos que nadie aseguraba nada, que no se sabía bien como afectaba. He tenido miedo por mí y por mis hijas que han perdido dos años de sus vidas prácticamente, años que no los van a recuperar: de jugar con sus amigas, sus primos y otros eventos importantes sin contar con la merma de calidad de vida que hemos sufrido durante muchos meses seguidos, etc.

Esa parte del desarrollo personal tan importante, se ha frustrado, en toda la sociedad. Aun así, reconozco que, personalmente he tenido suerte, pero me imagino a chavales y chavalas adolescentes, hijos únicos metidos en casa en plena efervescencia… ¡eso no da miedo eso ha tenido que dar pánico como padres!

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – Proyectos son muchos y de muchas índoles: En lo laboral, actualmente mi proyecto es la lucha por la educación pública y la dignificación de la profesión docente.

Un proyecto familiar, que consiste en que mis hijas se conviertan en personas adultas, que puedan valerse por ellas mismas, que se formen y se eduquen lo mejor posible dentro de nuestras o sus posibilidades y que el día de mañana aporten a la sociedad, por lo menos, para poderme pagar la pensión.