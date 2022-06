Juan Espadas llama a votar ante un 19J “histórico”

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta participa en un acto en Huelva, junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; la cabeza de lista de Huelva al Parlamento, María Márquez; la secretaria general onubense y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón; y el secretario general del PSOE en la capital y alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz.

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha realizado un llamamiento hoy para que “nadie se quede en casa” el próximo 19J, un día “histórico” en el que los socialistas volverán a “coger el timón” y Andalucía podrá tener un gobierno “revolucionario, comprometido y valiente que devuelva los servicios públicos” a esta tierra.

“A Moreno Bonilla se le ha pasado el arroz de parar a la ultraderecha, así que ahora los socialistas cogeremos el timón y haremos lo que necesita Andalucía”, ha subrayado Espadas en un acto celebrado en la Universidad de Huelva, ante unas 600 personas y en el que ha sido interrumpido en múltiples ocasiones al grito de ‘presidente, presidente’. El líder socialista ha estado acompañado por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; la cabeza de lista de Huelva al Parlamento, María Márquez; la secretaria general onubense y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón; y el secretario general del PSOE en la capital y alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz.

Juan Espadas ha puesto en valor el proyecto socialista renovado y ha apostado por trabajar de la mano de los alcaldes y alcaldesas sobre el terreno. Así, ha afirmado que será un gobierno “revolucionario”, con cambios comparables a los primeros años de democracia. “Vamos a respetar a los trabajadores públicos, lo que no ha hecho la derecha; vamos a hacer que la Junta sirva a los intereses de los andaluces y vamos a tomar decisiones normativas para que los ayuntamientos tengan más recursos, más autonomía y se respete la Constitución y el Estatuto de Andalucía”, apostilla.

El líder socialista ha abogado por convertir el 19J en un nuevo 28F, cuando Andalucía “construyó su historia, cuando dijimos que las y los andaluces queríamos construir España pero desde Andalucía y pensando en todo lo que nos habían negado a lo largo de la historia”. “Son 143 años de historia y 40 años de socialismo democrático en los que hemos ganado elecciones porque Andalucía no soportaba a la derecha, ni la soporta. Ya lo veremos el domingo en las urnas. No nos van a engañar, son los mismos de siempre con otras caretas”, ha afirmado, llamando la atención sobre el intento de algunos de crear un “un gran engaño colectivo, con una película con algunos actores y alguna actriz, y algún actor secundario que no se sabe bien qué hace”. “En esta película hay dos, una pareja de hecho, un matrimonio de convivencia con un pacto escrito pero del que se avergüenzan y por eso no lo hacen de modo transparente, pero les va a salir mal la jugada”, ha sentenciado.

Espadas ha recordado que Moreno Bonilla, “un presidente desleal”, convocó elecciones “en cuanto se quitó la mascarilla para que no se viera que no tenía nada que mostrar a los andaluces, más allá de apuntarse los méritos del Gobierno de España”. Además, avisa de que Moreno Bonilla, pese a que el PSOE fue el que ganó en 2018 las elecciones, “le abrió la puerta a la ultraderecha pactando con ella, con un partido al que le sobra la Constitución entera y también el Estatuto de Autonomía.

En este marco, ha pedido a los socialistas que se quedaron en casa entonces que salgan a votar y que recuerden quien ha construido los hospitales en esta tierra, las carreteras, las universidades o los parques tecnológicos, reconociendo la existencia de asignaturas pendientes que se ha comprometido a abordar porque “los socialistas nos echamos los problemas a la espalda y damos soluciones”. “Esto ha ido cambiando en marzo, abril o mayo y la gente en la calle se ha rebelado todos los días diciendo que esto lo vamos a ganar, vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer un gobierno espectacular, con muchas mujeres, que están demostrando en esta campaña que esto va con ellas porque la derecha va a por ellas”, ha dicho, dejando claro que “la igualdad no se vende”.

Para Espadas, “los socialistas hemos salido a la calle por muchas razones como es ante el peligro del gobierno de PP y Vox”. “Ni un voto puede quedar sin entrar en la urna, por cada vez que nos han insultado y han faltado el respeto”, ha concluido.

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por la provincia, María Márquez, ha aseverado en su intervención que «Andalucía no se toca», y «la historia de Andalucía la escribe este pueblo, con el sudor y el trabajo de todos» sus vecinos.

Asimismo, ha subrayado que el PSOE no ha elegido «por casualidad» que el punto final de su campaña tenga lugar en la Universidad de Huelva, «la herencia más bonita que han dejado a los hijos de los trabajadores» de la provincia «para conseguir sueños» quienes «en marzo de 1988 salieron a la calle para defender una universidad pública en Huelva».

Tras advertir al PP de que «la Universidad de Huelva no se toca», María Márquez ha proclamado que «sobran los motivos para votar al PSOE y defender sus ideas, que cambian la vida a la gente», y en esa línea ha reivindicado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido a los militantes socialistas «que nadie nos baje la cabeza», porque «somos el partido de la gente corriente», ha exclamado para concluir.

La secretaria general del PSOE onubense y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha comenzado su intervención coreando que ‘se nota, se siente, Juan va a ser presidente’, y en esa línea ha dado por hecho que Espadas será el próximo jefe del Ejecutivo andaluz «a partir del domingo».

«Vamos a llevarte a San Telmo», ha garantizado María Eugenia Limón a Juan Espadas antes de pedir a los socialistas que el 19 de junio le digan a Moreno Bonilla «que se vaya a su casa», y que llenen «las urnas de votos socialistas, votos por la igualdad y el progreso». «Que nadie se quede en casa», ha implorado la líder del PSOE onubense, que ha concluido proclamando que los socialistas van a «ganar en Huelva», donde serán «los mejores de España».

Finalmente, el alcalde de Huelva, el socialista Gabriel Cruz, ha pronosticado que la próxima vez que Espadas venga a la capital onubense «será como presidente de la Junta», y ha subrayado que desde esta ciudad necesitan al líder del PSOE-A por su «proyecto socialista», al tiempo que ha criticado que «lo peor en un gobernante es que no tome decisiones y prefiera ponerse de perfil», que es como, según ha denunciado, ha venido actuando el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno.

«No valen las encuestas», ha aseverado también el regidor onubense, que ha defendido que el voto es el instrumento más poderoso en unas elecciones, que «no lo decide ninguna encuesta», y que el suyo «es el PSOE y Juan Espadas», según ha sentenciado.

“El único voto que vale frente a la maestra Ayuso es el del PSOE”

De su lado, la vicesecretaria general del PSOE ha considerado importante recordar “todo lo aprendido en pandemia, mantener los servicios públicos, el patrimonio de quienes no tienen más que fuerza de su trabajo” frente a Moreno Bonilla y su “estrategia planificada y de la manita de Ayuso, su maestra, de poner en venta los servicios públicos de los andaluces. Frente a eso el PSOE es el único voto que vale”, ha asegurado.

“Si la derecha suma, empezarán a restar los derechos de los trabajadores, y especialmente de las mujeres”, ha advertido Adriana Lastra, quien ha tachado de “vergüenza el PP el otro día riéndose de la violencia de género, que no es un concepto, sino que mata todos los días y pone en riesgo la libertad, la igualdad y la seguridad de las mujeres”. Ha recordado que el PSOE logró “sacar de lo privado la violencia de género y que sea un delito público” y ha lamentado que “tener a un presidente de la Junta que se ríe de la violencia de género es indigno para esta tierra”.

Lastra ha defendido que desde el PSOE “construimos solidaridad, comunidad, futuro y progreso” para Andalucía y ha instado a que el domingo de elecciones “nadie se quede en casa” y a movilizar hasta la cita con las urnas para apoyar “al mejor candidato y la mejor persona, un hombre honorable, Juan Espadas”.