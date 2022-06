Juan Gil: “Hay que concienciarse que la actividad física reduce el gasto público sanitario”

Se acerca hoy a esta tribuna pública Juan Gil Fernández, nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz) hace 46 años y onubense de adopción. Actualmente, Director General de una cadena de centros deportivos llamada OKEYMAS, de capital 100% andaluz. Todo su desarrollo profesional y personal ha ido ligado íntimamente a la actividad física. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y algún que otro Master en su curriculum, Juan ha tenido varias etapas profesionales:

• Entrenador de varios equipos de natación y waterpolo

• Coordinador de actividades en Vistahermosa Club de Golf.

• Director de varios Centros Deportivos, en el que destacó su etapa en Okeymas Huelva

• Director de Desarrollo Grupo Deporocio

• Actualmente, Director General Okeymas-Round

Juan al que conozco hace unos 15 años, es una persona muy entrañable, trabajador, amante del deporte en general, agradable, cordial, empático, optimista por naturaleza, conversador, vamos, eso que por aquí llamamos muy “güenagente”, quien con la amabilidad que le caracteriza va respondiendo a cada una de mis preguntas:

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Estamos en una situación de continua incertidumbre, en la que salen a relucir, en todas las facetas de la sociedad, la verdadera personalidad de todos nosotros. Momentos para mejorar la resiliencia y que nos harán en un futuro tratar los temas cotidianos con mayor temple, o eso espero y deseo. Como sociedad occidental hemos vivido durante mucho tiempo en un contexto idílico, y la pandemia ha hecho que reseteemos y comencemos a valorar la felicidad en cosas más cotidianas y sencillas, aunque lo más probable es que no tardemos mucho en olvidar todo lo vivido.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R.- Poco, para lo bueno y para lo malo, somos “animales” de memoria a corto plazo, ya lo estamos viendo, se han ido reduciendo las medidas restrictivas y hemos recuperado la anterior “normalidad”. Eso si, se ha producido un avance brutal en el uso de tecnologías para tareas cotidianas que nos va a facilitar el camino a las empresas para ser más eficientes, como el uso QR, videoconferencias, manejo en entornos virtuales, menor uso del pago en efectivo…

P. – ¿Te imaginabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – Estamos rodeados de guerras que a los occidentales no nos duele, como las de Etiopía, Yemen, Haití……. Pensar que no nos llegará a las puertas de casa es ingenuo, más si cabe, con la actual polarización a la que nos están sometiendo los políticos en todo el mundo, cada vez son más difíciles las labores diplomáticas porque se parte de posturas más extremas. Esto si es una verdadera pandemia.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva y qué te trajo a esta tierra?

R. – Lo significa todo, tengo dos hijos onubenses y aquí se ha formado mi familia. El carácter del onubense me recuerda mucho a la de mi provincia natal, Cádiz. Gente divertida, entrañable, bondadosa y acogedora.

Desembarqué en esta tierra, totalmente desconocida para mi en 2006. A mi pareja, hoy en día mi mujer, le ofertaron un puesto de trabajo en Islantilla. A partir de ahí comenzamos una aventura onubense que ha hecho que estemos totalmente arraigados y enamorados de la zona.

P. – ¿Qué proyecto tienes cara al futuro y que haces ahora?

R. – Una de las cosas buenas que me ha traído gestionar en pandemia es hacer que mis propósitos de futuro sean más cortoplacistas; estamos intentando salir de la trinchera y empezar a desarrollar, de nuevo, líneas de negocio adaptadas a nuevas formas de consumo.

Para llegar a ese futuro lo único que pido es disfrutar del camino con equipos de trabajo creativos y alegres, no necesitamos ni queremos ladrones de energía a nuestro alrededor.

P. – ¿Qué valor añadido tienen los centros Okeymas respecto a otros operadores?

R. – Intentamos que todo el desarrollo que ofrecemos desde departamentos centrales sirvan para mejorar la experiencia del cliente en nuestros centros. Nuestro sector es sector servicios, y esto hace que el factor humano sea la clave del éxito. Intentamos por todo los medios que nuestros equipos sean conscientes de la importancia que tiene una sonrisa, un buen trato, además de por supuesto, un buen asesoramiento técnico. “entendemos que el asesoramiento técnico debe ser profesional de base, a esto añadimos que podemos distinguirnos por nuestra amabilidad y trato personalizado con nuestros clientes; la sonrisa es un requisito imprescindible para formar parte de nuestro equipo.

En el caso de Okeymas Aqualon-Huelva, tenemos un centro muy bien ubicado, con acceso y parking inmejorable, maquinaria y equipamiento para cualquier tipo de objetivo y diferentes servicios tipo boutique, como entrenamientos con electroestimulación, entrenamientos grupales de alta intensidad, ideales para pérdida de peso, y mucho más, pero lo que más destaca es el equipo, tienen en su ADN una actitud difícil de encontrar, la vocación de servicio, que nos ha permitido poner al mal tiempo buena cara.

P. – ¿Al onubense en general le gusta mantener su físico o acude más a los gimnasios por salud?

R. – Tenemos clientes con todo tipo de objetivos, estéticos, pérdida de peso, rehabilitación, salud, tonificación, o simplemente por diversión y sociabilización.

Es cierto, que después de la pandemia, al igual que se ha potenciado el uso de todo tipo de tecnologías en la población en general, también somos mucho más sensibles en todo lo relacionado con la salud. En este sentido, desde el sector estamos intentando concienciar a las

administraciones y a la sociedad, de la importancia que tiene la actividad física para reducir el gasto público sanitario, gracias al papel que tenemos como agentes preventivos de la salud. No se trata de recortar, se trata de hacer que el gasto sanitario sea más eficiente, dicho de otra forma, conseguir que el gasto público destinado a subvencionar fármacos, utilizarlo para mejorar la atención primaria u otras áreas sanitarias actualmente infravaloradas.

Como ejemplo, véase la importancia acreditada por multitud de estudios científicos, sobre el efecto de la actividad física en todas las enfermedades metabólicas, como la diabetes, hipertensión, obesidad…

P. – ¿Es gravoso para el bolsillo el acudir a gimnasios?

R. – Es uno de los servicios que más pueden afectar a tu calidad de vida, y que más barato se puede encontrar. Si pasas la cuota de cualquier centro deportivo a gasto diario, es lo mismo que te puedes dejar en un solo día de comida, o el desayuno de todos los días…

En una franja entre 30-40€/mes, puedes hacer uso de inversiones superiores a millón de euros, 16 h/dia , 7 días a la semana.

Somos un sector que históricamente hemos estado injustamente infravalorados, y tenemos un papel fundamental en una sociedad que busca el bienestar de sus ciudadanos, habrá que empujar de abajo arriba para que los representantes vean dicha importancia.

P. – ¿Cuáles son tus mejores recuerdos profesionales?

R.- Todos mis buenos recuerdos profesionales van ligados a buenos momentos vividos con los equipos, momentos de creatividad y pasión por descubrir nuevas fórmulas para desarrollar servicios y productos.

También es curioso que, una vez pasado momentos muy muy críticos como los que hemos estado gestionando, la reflexión posterior ha sido positiva y satisfactoria. Te das cuenta que avanzas como profesional de forma exponencial, tanto de forma individual como de forma colectiva.

P. – ¿Una vez jubilado a que dedicarás el tiempo libre?

R. – Ni lo pienso en estos momentos, creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida laboral, me siento creativo y con ganas de que mi empresa crezca como se merece. Tal y como te dije antes cuando me preguntaste por el futuro, mi esquema ha cambiado a pensar a corto plazo, y con 46 añitos te puedes imaginar que la jubilación es una entelequia en estos momentos.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo mi niñez con un cariño enorme, totalmente feliz y querido por mis padres y mi único hermano, en el que siempre me sentí reflejado. Desde luego, haciendo todo tipo de deportes y sin ningún tipo de pretensión más allá del juego y la diversión. Los estudios en aquellos entonces, dejémoslo en “regulá”.

P. – ¿Quiénes son tus referentes profesionales y personales?

R. – Profesionalmente admiro enormemente a todo aquel que arriesga su patrimonio y genera empleo, nunca he tenido ese arrojo y los envidio de una forma muy sana, porque tengo el conocimiento, pero no su valentía.

Referentes personales, y a aunque suene a tópico, mis padres me han enseñado principios que me han forjado como persona y que han logrado que sea feliz. Intento transmitir lo mismo a los que me rodean.

P. – ¿Con qué persona actual o histórica te gustaría haberte tomado una copa, por qué y qué le preguntarías?

R. – Me encanta escuchar a personas que afrontan su vida con actitud positiva, así que más que darte un nombre de alguien del que solo tengo referencias bibliográficas, te diría que me apetece mucho hablar con personas cuyas experiencias vitales me enseñen a relativizar para ser feliz personal y profesionalmente.

A estas personas les preguntaría cómo logran sacar provecho de situaciones adversas, y si son capaces de mantener esa ACTITUD en todas las parcelas de su vida, cómo mantienen el equilibrio?. No es nada fácil esto último, al menos para mi.

Juan, a sido todo un lujazo haberte tenido en esta sección de entrevistas que estoy realizando, verte feliz, optimista, y, con ganas de transmitir la positividad que siempre te ha caracterizado.

Un abrazote grande amigo