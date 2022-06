Contundente réplica del Gran Wyoming al obispo de Huelva

next

Las declaraciones con tintes políticos de Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, en la homilía de la Virgen del Rocío, siguen dando que hablar. En esta ocasión, ha sido el humorista y presentador de televisión, el Gran Wyoming, el que no ha podido evitar replicar de manera afilada al obispo.

El presentador de ‘El Intermedio’ ha comenzado de manera contundente “Parece que la Iglesia vuelve a meterse donde no le corresponde”. Wyoming continuaba “En este caso en una campaña electoral, y casualmente lo hace apoyando lo que ellos llaman ‘la defensa de la familia tradicional y de la vida’. Lo que me extraña es que no salga a defender otros valores cristianos, como la solidaridad, la caridad o la ayuda a los más necesitados”.

El humorista de La Sexta, en su tono más “ácido”, mostraba la indignación que sentía ante estas declaraciones que comprendía, según sus palabras, iban dirigidas a llamar a votar a un partido en concreto.

El presentador finalizaba esta pequeña intervención así “le daré un consejo: no hace falta que los obispos opinen siempre de todo. Son sacerdotes, no tertulianos. Mejor que hablen de aquellos temas que tratan a diario, como por ejemplo, el vino”.