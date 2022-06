El juez de la Audiencia Nacional retira el pasaporte al patrón del Villa de Pintanxo

Los tres supervivientes del Villa de Pitanxo, naufragado en aguas canadienses el pasado 15 de febrero, han declarado en la mañana de hoy en la Audiencia Nacional. El juez, Ismael Moreno, ha retirado el pasaporte al patrón del buque siniestrado.

Desde las 9:30 de la mañana, han estado compareciendo en esta sede judicial las tres únicas personas que lograron sobrevivir al hundimiento del navío gallego en Terranova (Canadá), naufragio donde murió el marinero lepero Juan Antonio Cordero, del que pudieron recuperar su cuerpo en las labores posteriores de búsqueda de supervivientes.

El patrón del barco, Juan Padín, ha estado declarando en calidad de imputado, después de que el magistrado apreciara indicios de 21 homicidios imprudentes, mientras que su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero Samuel Kwesi lo han hecho como testigos.

Este último ha ratificado en su declaración su versión de que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo y provocando la escora. Y aseguró que por esta razón gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero que éste se negó. También ha declarado que los tripulantes no fueron avisados para que se pusieran los trajes de supervivencia, indumentarias que si llevaban Padín y su sobrino.

El patrón en su declaración se ha desquitado del asunto de estos trajes, alegando que era responsabilidad de cada uno ponérselo. También ha ratificado su primera versión, que el desencadenante del naufragio fue el paro del motor a las 4:00 de la mañana en unas condiciones meteorológicas que provocaron e impulsaron la tragedia.

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional, ha acordado retirar el pasaporte a Juan Padín tras su declaración, y como había pedido la Fiscalía, por su presunta responsabilidad en el hundimiento del buque gallego.