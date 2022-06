El obispo pide a la Virgen que interceda “para que cese el dolor de la guerra”

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha lanzado hoy desde el púlpito internacional que ofrece la misa de Pentecostés varios mensajes a los romeros y a la feligresía.

El obispo no ha olvidado en su plática dominical la guerra en Ucrania. Y ha pedido a la Virgen el cese del dolor que causa la guerra: “Blanca Paloma almonteña, intercede para que pare el horror de la guerra y el sonido de las bombas en tantas partes del mundo, especialmente en la nación ucraniana; para que seamos artesanos de amistad y concordia en todos los ámbitos de nuestra vida”.

Pero lo primero que ha recordado es que este año “nos encontramos aquí, en el Real de El Rocío, celebrando un nuevo Pentecostés, que muchos habéis llamado “El Rocío del reencuentro”. Como bien sabéis la Virgen ha estado en Almonte treinta y tres meses consecutivos. Nada nuevo en la historia devocional rociera, pues en otros episodios históricos la Virgen ha permanecido durante períodos prolongados de tiempo entre los vecinos del pueblo que la tiene por Patrona desde 1653″. Un guiño a la historia del Rocío.

No se ha olvidado el obispo de la jornada electoral del 19 de junio. Para Gómez Sierra “se nos presenta una oportunidad singular para seguir construyendo juntos”. A lo que ha añadido que “la Iglesia sabe que la fe ni es, ni puede reducirse a un programa de acción política. Los católicos votamos a diferentes partidos, pero todos debemos tener en cuenta las afinidades o incompatibilidades de nuestros principios morales con los proyectos, programas y actuaciones de cada uno de ellos”.

También ha hecho alusión directa a la pandemia. Para ello ha utilizado palabras del Papa Francisco: Pasada la crisis sanitaria … Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender … Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado” (FratelliTutti, 35).

El obispo tampoco ha olvidado en su plática dominical la guerra en Ucrania. Y ha pedido a la Virgen el cese del dolor que causa la guerra: “Blanca Paloma almonteña, intercede para que pare el horror de la guerra y el sonido de las bombas en tantas partes del mundo, especialmente en la nación ucraniana; para que seamos artesanos de amistad y concordia en todos los ámbitos de nuestra vida”.