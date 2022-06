Un músico de EE UU afincado en Palos pide dinero en la red para recuperar la movilidad

Un músico muy conocido en Estados Unidos y afincado en Palos de la Frontera lanza un crowdfunding para poder tratarse tras sufrir un accidente cerebrovascular que le impide mover su mano derecha.

De inmediato las redes norteamericanas se han volcado con su paisano y han comenzado a realizar importantes aportaciones.

“Mi larga carrera como pianista, saxofonista, guitarrista, cantautor y compositor se vio abruptamente interrumpida por un repentino contratiempo médico que puso en peligro mi vida y que nunca imaginé que podría pasarme”, cuenta John Lee Sanders en una campaña que ha puesto en marcha en la plataforma GoFundMe con el fin de tratarse tras sufrir un accidente cerebrovascular que le impide mover su mano derecha

El 4 de mayo sufrió un bloqueo severo en una de las arterias carótidas de su cuello, las que suministran sangre al cerebro. Le llevaron en ambulancia a un hospital en Sevilla, España, donde los médicos retiraron la obstrucción y colocaron un stent durante una cirugía de cuarenta y cinco minutos.

“Si bien los médicos altamente calificados pueden haberme salvado la vida, desafortunadamente, no puedo usar mi mano derecha”, argumenta el autor de la campaña.

“Crear música ha sido el trabajo de mi vida. Lamentablemente, he tenido que cancelar todos mis conciertos y sesiones de grabación. Al mismo tiempo, me someto a un régimen de rehabilitación intensa para recuperar las habilidades motoras finas de la mano derecha que me han dado una carrera notable”, detalla.

“Como puedes imaginar necesito ayuda financiera. Casi había terminado de grabar mi última grabación de estudio antes de mi derrame cerebral, pero podemos comenzar a lanzar algunas pistas seleccionadas de excelente música digna de mi trabajo anterior”, sentencia Lee Sanders.

