Alberto Parejo: “El Rocío nos regala miles de instantes únicos”

Alberto Parejo es uno de los grandes fotógrafos que vio parir Huelva. Un profesional de la imagen que lleva más de doce años firmando alguna de las instantáneas más excelsas, grandilocuentes y artísticas que arroja El Rocío y todo el rosario de tradiciones que tienen a la patrona almonteña como protagonista. En su web www.parejophotos.com podemos ver algunas pinceladas de sus mejores trabajos en el mundo de las bodas, donde nuestro protagonista lleva años mostrando su buen hacer. No obstante, entre manos maneja un proyecto personal mucho más ambicioso e intimista en el que recoge lo que el denomina “vivencias fotoperiodísticas” sobre las costumbres de nuestros pueblos y ciudades www.albertoparejo.com

¿Cuándo te aficionaste al mundo de la fotografía?

A una muy temprana edad, ya que mis primeras fotos las tome con 12 años de edad para el periódico de mi colegio en Huelva, el Jose Oliva, que poseía una sección de reportajes y en la que colaboraba de manera intensa.

¿Cuáles son los elementos que debe de poseer una imagen para que traspase su cometido de mostrar un breve instante de luz y se convierta en arte?

Para mi una solo fotografía tiene que contar una historia completa, a eso aspiro cada vez que hago una toma y con la luz dirigir la atención hacia lo más importante que queremos transmitir.

¿Desde cuándo llevas inmortalizando los momentos rocieros?

El proyecto personal “El Rocio” empezó sin saberlo en el año 1997, pero conscientemente y buscando intencionadamente momentos diferentes desde 2011.

¿De dónde arranca tu devoción a la Reina de las Marismas?

Pues desde que soy consciente. En mi juventud fue un imán que me atrapó y que llevo por bandera por donde voy. El Rocío en toda su extension es una expresión de fe y de costumbres increíble para estudiarla y eso me engancha cada día mas.

¿Qué poseen las tradiciones almonteñas para que, más allá de la religión, concite el interés de tantos millones de personas?

Es una forma muy personal de entender la fe y la relación de todo un pueblo con la Madre de Dios. La gente de Almonte sabe perfectamente que papel juega cada uno en la devoción rociera y dan a cada uno su espacio, pero todos tenemos que entender que vamos a la romería y a las fiestas de un pueblo y, por lo tanto, tenemos que respetar cómo y de qué manera ellos quieren hacer sus cosas. Los conozco y cada día los admiro más; son gente humilde, con un corazón enorme, la generosidad es una de sus características, pero no podemos defraudarlos cuando la gente de fuera interpretamos mal las cosas y queremos imponer criterios que no son los suyos.

El pueblo de Almonte ha demostrado que en cada cosa que hace entrega el corazón, la gente que somos de fuera no podemos traicionarlos y romperlo.

¿Con respecto a la “Venida” y el “Traslado”, cuáles son tus lugares favoritos para captar las mejores imágenes?

La ida y la venida son diferentes pero cada una llena de misterio y contrastes, una de su característica es la noche y la otra la dureza del calor de día, pero en las dos esta la virgen que nos regala, junto a su pueblo, miles de instantes únicos. Me quedo con las dos.

¿Cómo vivirás esta Romería de Pentecostés?

Pues soy de Huelva pero vivo en Gines desde hace unos 15 años y soy hermano de las dos hermandades. Con Huelva he realizado 30 caminos y el último de ellos fue el año de la lluvia 2016. A partir de ahí empece hacerlo con Gines, si bien este año voy hacer también una parte de la peregrinación con Huelva y poder beber de las dos fuentes.

El Rocío y todo lo que entraña debe de ser el paraíso para cualquier aficionado a la fotografía. ¿Qué consejos le daría a quienes se adentren en este mundo?

Bueno El Rocío es una explosión increíble para los sentidos, en muchas ocasiones es tanto que no te deja centrarte en fotografiar lo que quieres porque te entretienes sumido en la maravilla de lo que ves.

Consejo no me gusta dar a nadie porque cada uno sabe sus cuentas y yo aprendo de todo el mundo cada día, pero si puedo decir lo que a mi me va bien y es tan sencillo como tener claro que quiero fotografiar en cada momento y, por supuesto, conocer bien el entorno para ser uno mas.

Tras la crisis sufrida por el ganado equino durante la pandemia, ¿espera una merma en uno de los elementos icónicos de esta Romería?

La vida esta complicada para todo el mundo y los animales son los primeros que lo sufren, seguro que se notara algo pero bueno tendremos que ponernos en manos de la Virgen para que las cosas mejoren y nos permita seguir viviendo de la manera tan privilegiada como lo hacemos por nuestra tierra.