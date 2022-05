Historia en la Hermandad de Emigrantes, 50 años camino del Rocío

El Ayuntamiento de Huelva movilizará este miércoles un amplio dispositivo que afecta a las áreas de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Limpieza y Cultura y con el que pretende garantizar la salida de las hermandades con total normalidad.

En la Hermandad de Emigrantes se prevé en su 50 salida la participación directa de más de 2.000 personas, así como 250 caballos, 12 carros tradicionales, 8 vehículos de tracción animal (charrés y manolas), 22 tractores con remolques adornados, 20 vehículos de apoyo, 1 vehículo taller, 1 vehículo para el Veterinario y el herrador. Además los diputados de orden dispondrán de 3 vehículos, 2 quads y 1 moto.

La Hermandad de Emigrantes tiene prevista su salida este miércoles día 1 de junio, tras la misa rociera, sobre las 8.30 horas.

Noche histórica en la Hermandad de Emigrantes

Esta noche se han vivido instantes históricos en los prolegómenos de un camino que pasará al recuerdo. Porque 50 años no pasan todos los días. Medio siglo. Hasta la sede de la Hermandad se han desplazado numerosas personas para no perderse este momento.

El presidente de Emigrantes, José Francisco Garrido Cruzado; y José Antonio Ortiz Morano, hermano mayor, presidieron un acto intimista en el que la carreta y el Simpecado fueron presentados a los hermanos y hermanas en un patio de la Casa Hermandad abarrotado.

Allí se vivieron instantes de honda fe rociera y emociones encontradas entre varias generaciones.

Diariodehuelva.es fue testigo esta pasada noche de unos instantes que quedarán marcados en la memoria de la Hermandad precisamente en este 50 aniversario.

El itinerario será el siguiente: Paseo de la Glorieta, Rotonda Bar Patrón, Unión Europea, Costa de la Luz, (parada en Guardia Civil), Avda. Cristóbal Colon, Paseo Independencia, Plaza Merced (parada en la Catedral), Paseo Independencia, San José, Puerto (paradas en Casa Venancio, colegio Santo Ángel y Colegio las Esclavas), Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, San Sebastián, Avda. Andalucía, Los Marismeños (parada en Peña Flamenca), Palomeque, Galaroza, Los Milanos, Blanca Paloma (parada) Beas, Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundhein, (parada Monumento a la Virgen del Rocío) Gran Vía, Ayuntamiento (parada), Plaza Monjas, Méndez Núñez, Plus Ultra, Gravina, Doctor Rubio, Plaza XII de Octubre, Sanlúcar de Barrameda, Avda. Hispanoamérica, Avda del Decano, Punta del Sebo.

Con respecto a los horarios de previsto como referencia serán: 11.30 horas en Ayuntamiento, 12.30 horas Comandancia de Marina, 13.30 Punta del Sebo.

PROHIBICIÓN APARCAR

Para garantizar la seguridad y el esplendor de las hermandades y de los ciudadanos se prohibirá aparcar en algunas calles de la ciudad. Estos lugares son:

HERMANDAD DE EMIGRANTES:

Paseo de la Glorieta (ambos laterales desde el Colegio Molière hasta la Comisaría de Policía Nacional

Paseo Independencia (completo)

Pza. de la Merced (puerta de la Catedral)

C/ San José (completa)

C/ Puerto (desde C/ San José hasta C/ Ciudad de Aracena)

C/ Los Milanos (desde C/ Galaroza hasta confluencia con C/ Blanca Paloma)

C/ Blanca Paloma (completa)

C/ Beas (hasta confluencia con C/ Galaroza)

Méndez Núñez (completa) común con Huelva

Plus Ultra (completa) común con Huelva

Gravina (completa) común con Huelva

Último preparativos de Emigrantes

Días intensos los que se están viviendo en la casa de la Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva para tener todo a punto para emprender este miércoles a las 8.30 horas su 50 camino para El Rocío después de dos años de espera debido a la pandemia.

Son momentos de mucho trajín para todo el equipo de mayordomía y camaristas que se afanan para que la carreta y todos los enseres luzcan en tan esperada pere­gri­nación.

La carroza lleva en sus varales las medallas de las hermandades hermanas, la Santa Cruz y Huelva, la Madrina Rociana, Ayamonte, Málaga y Sa­badell, de la Patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, La Lanzada y Nazareno, de la localidad de Aljaraque y la ciudad de Huelva.

Asimismo, lucirá dos lazos, uno negro por todos aquellos hermanos que no podrán realizar el camino y que disfrutan de las marismas eternas, en especial de aquellos que fueron víctimas de la Covid 19, y otro rosa por todas las hermanas que han luchado y luchan contra el cáncer de mama.

El adorno floral vuelve a estar a cargo de Pepe Brioso, que volverá a engalanar con su buen hacer la carroza con un exorno muy colorido con una gran variedad de flores, algo que define a Emigrantes.

La caravana que mañana acompañará al Simpecado de la Concha Peregrina, según los datos de la Hermandad, estará formada por 250 peregrinos a pie, 250 caballistas, 12 carros tradicionales, 7 enganches vehículos de tracción animal (charrés y manolas), 22 tractores con remolques adornados, 21 vehículos de apoyo, dos de ellos gracias a la cesión de las firmas automovilísticas de la capital Autogotransa, concesionario de BMW y Mini, y Syrluz Hyundai.

El presidente de Emigrantes, José Francisco Garrido Cruzado, a escasas unas horas del día más esperado en los últimos años desea hacer público “mi agradecimiento a todo el grupo humano que forma la hermandad, a los coros, a los tamborileros, colaboradores, equipo de mayordomía, camaristas, hermano mayor, equipo de diputados, hermanos y en especial al extraordinario e incansable trabajo de todos y cada uno de los miembros de la junta de gobierno, que pese a las dificultades han sabido estar a la altura en todo momento”.

Por su parte, José Antonio Ortiz Morano, hermano mayor de Emigrantes, podrá cumplir, por fin, su sueño de llevar a sus hermanos hasta las plantas de la Virgen del Rocío después de tres años de espera. Para él “son momentos de muchos nervios y sentimientos”, máxime cuando será el encargado de dirigir a Emigrantes en su 50 camino. Asegura que “por mi mente pasan muchas personas que desgraciadamente ya no están entre nosotros, pero gracias a Dios podré contar con mi familia, especialmente mi hijo Javier, que este año estará junto a mí, siendo mi gran apoyo”.

SAFA Funcadia

Cabe resaltar que este miércoles el alumnado de 5º y 6º curso de Educación Primaria del SAFA-Funcadia interpretará la Salve Rociera de Manuel Pareja-Obregón conocida popularmente como la “Salve del olé olé” y realizará una entrega de un ramo de flores al paso de la Carreta del Simpecado de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Emigrantes por nuestro Centro en la Alameda Sundheim sobre las 10:50 h aproximadamente.