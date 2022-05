‘Andaluces Levantaos’ da por finalizada la vía judicial contra el empadronamiento de Olona

‘Andaluces Levantaos’ da por finalizado el asunto del presunto fraude de ley del empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña. “Creemos que ha quedado meridianamente claro que esta señora jamás ha vivido en Andalucía y no ha sido capaz de aportar ni una sola prueba que confirmase lo contrario”, explica Modesto González, candidato de ‘Andaluces Levantaos’.

La coalición andalucista ha actuado en base a la instrucción de la Fiscalía del Tribunal Constitucional que contemplaba un plazo por el que se podía presentar el recurso hasta el día 27, jornada en la que fue presentado el mismo. Sin embargo, el juez no lo ha visto así y ha desestimado el recurso.

En un primer momento ‘Andaluces Levantaos’ ha valorado la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional pero como quiera que también han sido rechazadas todas las pruebas, “es imposible probar que tenemos razón más allá de lo que ya es público y notorio. Así, incluso aunque el Tribunal Constitucional admitiera nuestro recurso de amparo, sin haber practicado prueba alguna, es prácticamente imposible que nos dieran la razón”, valora Modesto González.

“Hemos luchado David contra Goliat, con escasísimos medios, sin ayuda de nadie, y así es complicado pelear contra estas irregularidades. Estamos satisfechos de cada paso que hemos dado porque ha quedado patente que estamos ante un fraude de ley y nuestro compromiso con Andalucía, con los andaluces y andaluzas y con las normas democráticas nos obligaban a denunciarlo y no a tragar y mirar hacia otro lado como han hecho todos los demás”, continua el líder de ‘Andaluces Levantaos’.

Igualmente, y ante el inminente inicio de la campaña electoral ‘Andaluces Levantaos’ entiende que es tiempo ahora para dar a conocer el proyecto de cada opción política, para que la ciudadanía conozca los programas electorales y los fundamentos de cada proyecto. “Tenemos un tremendo respeto por la vida democrática y una campaña electoral debe servir para lo que debe servir. Esperamos que los andaluces y andaluzas se informen bien, conozcan las propuestas de todos y apoyen con criterio a la que consideren mejor para su tierra. Nosotros le pedimos confianza y apoyo porque es necesario una fuerza como ‘Andaluces Levantaos’ que no calle antes los atropellos, que pelee y que se levante cuando ofendan y traten de utilizar a nuestra tierra”, finaliza Modesto González que hoy se encuentra en Priego de Córdoba participando del patronato de la Fundación Savia, un organismo para la defensa del sector primario, la sostenibilidad y el medio ambiente.