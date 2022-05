Manuel Domínguez ‘Manolete’: Mi disco “A vivir” es una prolongación de mi personalidad “

Manuel Dominguez ‘Manolete’ nuestro protagonista de hoy, vuelve al panorama musical después unos años inactivo, con un álbum musical bajo el título ‘A vivir’ el cual contiene 9 canciones, de las cuales 2 son de su propia autoría. Un trabajo discográfico de corte elegante y autóctono andaluz, con rumbas, sevillanas y baladas flamencas. Este álbum ha venido a presentarlo a Huelva y estaba muy emocionado por tratamiento que le habían dado los medios de comunicación onubenses.

Natural de Bollullos par del Condado, ha vivido en Sevilla y ahora lo hace en Gibraleón, aunque la mitad de su vida la pasado en la aldea almonteña de El Rocío.

Hace unos días he tenido la oportunidad de charlar con él en la calle Marina de nuestra capital, donde se le agolpaban recuerdos de su niñez, cuando acompañaba a su padre que era médico al garaje Andalucía, entonces propiedad de José Luis Martín Berrocal, donde veía tambien a su hija Vicky.

Destacar que el álbum de Manolete consta de los siguientes temas por rumbas : “A vivir”, “Dime qué puedo hacer”, “Adiós cariñito presumido”, “Desesperadamente”, “Tiempo muerto”, “Me has roto el corazón”, y “Quién soy yo”. Dejando los dos últimos temas para cantar por sevillanas, las creaciones “Amores que se quieren de verdad” y Rocío del alma mía”. Todos estos temas cantados con muy gusto y sentimiento.

Manolete empieza a hablarme de su videoclip titulado “Desesperadamente” el single de su álbum discográfico, que está teniendo un gran poder de aceptación por parte de los aficionados y que está disponible en todas las plataformas digitales.

Pero prefiero que antes me dé su opinión sobre los momentos que se están viviendo y por qué ha vuelto a la música después de tanto tiempo alejado de ella a nivel profesional.

R. – Mira José Luis, hace 4 años mi vida tuvo un parón forzoso, antes de la pandemia, que entre otras cosas, nos ha cambiado la vida a toda la humanidad. En el 2018, quise saber que me estaba pasando por dentro, que era de mi vida, y la verdad es que no estaba contento. Fue una cosa tras otra, ahora le llaman “karma”, pero ahora a base de trabajo y lucha, me he reencontrado y con este disco tengo un regalo maravilloso que no esperaba y gracias a la productora Adriático Récords he vuelto a grabar y les estoy muy agradecido.

P. – ¿Otra vez en la brecha entonces?

R. – Efectivamente y encantado y agradecido de compartir mi música con todo ese pequeño público que vamos acumulando.

P. – ¿Cómo es tu disco “A vivir”?

R. – Son emociones que dicen mucho de mí. Son circunstancias personales que le pueden pasar a cualquiera. Es una declaración de intenciones, es un himno después de la impotencia con el dichoso virus.

Mi álbum discográfico es variado, con sentimiento y que no va a dejar a nadie indiferente. Van un par de temas míos, de los que estoy muy orgulloso. Y te voy a decir una cosa, no te imaginas la satisfacción que siento cuando voy por el Rocío y oigo en las terrazas algunas sevillanas mías que ya se están popularizando.

En definitiva, es una prolongación de mi personalidad. Lola Triana y José Carlos Seco, los máximos responsables de mi discográfica, me “calaron” rápido y me han hecho un traje a mi medida con rumbas, baladas flamencas y sevillanas que son una auténtica maravilla.

P. – ¿Y a ti como te gusta cantar por sevillanas?

R. – A mí me gustan cantarlas despacito, en la terraza de una casa del Rocío, con sentimiento, para escuchar. Las prisas son para los delincuentes y los malos toreros. Mis sevillanas no están hechas para bailarlas, aunque se pueden, pero son profundas, con un mensaje bonito y que arañan en corazoncito. Esos momentos entre amigos que se cantan sevillanas son inigualables e inenarrable, hay que vivirlos.

P. – ¿Quiénes son tus referentes?

R. – Me he criado rodeado de artista, en mi casa he compartido momentos con Chiquetete, que era muy amigo mío, lo mismo que José Manuel Soto, Rafa González Serna, María Jiménez… Eran como familia, tenía normalizado compartir momentos con ellos. Con que se me haya pegado un poquito de esos grandes artista, me conformo.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez fue preciosa, no tengo traumas ni nada por el estilo. Mis padres eran súper cariñosos y nos criaron a mi hermano y a mi con un cariño extraordinario. Siempre en El Rocío, Sevilla, Huelva, Bollullos…

Ahora a los que no maduran le llaman los pequeños Peter Pan, yo miro para atrás y me gustaría seguir siendo Peter Pan.

De mayor quería ser torero, pero tenía mucho miedo… Y mira en esta misma calle he compartido momentos con el tío de Chamaco, que tenía una farmacia.

La música ha estado en mi. Lo de seguir la tradición de mi padre de ser médico, ya son palabras mayores, cuando iba a la consulta y veía sangre se me descomponia el cuerpo y le tenía más respeto que al toro todavía.

P. – ¿Con qué personaje histórico te habría gustado tomarte un café y qué le hubieses preguntado?

R. – ¡Ojú! Difícil me lo pones. No idolatro a nadie, pero si admiro a Gustavo Claudio Domínguez Bastilla, más conocido como Becker y le hubiese preguntado porque se sufre tanto cuando uno de deja llevar por las emociones del romanticismo.

P. – Manolote me ha encantado este ratito que hemos echado en un lugar con encanto como es el bar Suizo Chico, pero llegamos al final, pero si quieres añadir algo más, hazlo

R. – Que te estoy muy agradecido por acordarte de mi, desde luego emocionado por el tratamiento que estoy teniendo en Huelva con motivo de la presentación de mi nuevo álbum discográfico.