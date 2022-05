El Sporting de Huelva no se cansa de hacer historia (0-1)

Decían que eran la cenicienta. Que no tenían nada que hacer. No conocen a las espartanas. El Sporting de Huelva nunca se rinde y esta noche se ha clasificado para la final de la Copa de la Reina, tras batir al Granadilla Tenerife (0-1). Y eso que durante buena parte del encuentro, las espartanas se vieron arrinconadas en su Termópilas particular. Pero como aquellos míticos guerreros griegos, sólo necesitó un golpe para prevalecer. El tanto de Patri Ojeda ya es historia del deporte onubense.

La primera mitad derivó en un monólogo del Granadilla. El cuadro tinerfeño ejerció la iniciativa de principio a fin, obligando a las espartanas a cavar defensas y refugiarse en la trinchera. Un escenario donde se sienten particularmente cómodas. De hecho, aunque el rival tuvo el balón (59% de posesión) y disfrutó de hasta nueve saques de esquina, sólo disparó entre palos en una ocasión.

Sucedió en un córner, cuando Cristina Cubedo cabeceó peligrosamente en el segundo palo. La meta estadounidense Emily Dolan evitó el tanto con una gran intervención. Por el camino quedaron también un gol anulado a Patri Gavira, por controlar previamente con la mano, y la lesión de Ana Carol, que dejó su sitio a Pau en las postrimerías de un primer tiempo que terminó sin goles.

Buscando alguna salida en ataque, Antonio Toledo agitó su banquillo, dando entrada en el descanso a Chini Pizarro por Vanesa Santana. El cambio vino acompañado de un adelantamiento de líneas por parte del Sporting de Huelva, lo que dio pie a un segundo acto más equilibrado y abierto. Cierto que el Granadilla tuvo más y mejores ocasiones, casi siempre en las botas de Cristina Martín-Prieto.

Claro que en el plan de partido de Antonio Toledo bastaba con tener una sola oportunidad para golpear al contrario. Y está llegó en una falta frontal botada por Cinta Rodríguez, que Patri Ojeda cabeceó de espaldas ajustado al palo. La cancerbera Noelia Ramos sólo pudo mirar como la pelota terminaba en las mallas. El histórico triunfo blanquiazul pudo aún ser más amplio en dos disparos de Castelló y Keane. El Sporting lo ha vuelto a hacer. Es el orgullo de Huelva.

-FICHA TÉCNICA

GRANADILLA TENERIFE: Noelia Ramos; Estella, Cubedo (Giovaninha, min.88), Patri Gavira, Pisco, Natalia Ramos, Claire, Sandra (Robledo, min.79), Nasello, María José (Ange Koke, min.68) y Cristina Martín-Prieto.

SPORTING DE HUELVA: Emily Dolán; Ana Carol (Pau, min.41; Paula Romero, min.86), Patri Ojeda, Cinta Rodríguez, Kristina Fisher; Sandra Castelló, Vanesa Santana (Chini Pizarro, min.46); Fatou Kanteh, Anita Marcos, Edgren; y Hannah Keane.

GOL: 0-1 (min.72) Patri Ojeda.

ÁRBITRO: Gil Soriano, del Comité Extremeño. Amonestó a Cristina Martín-Prieto, por el Granadilla.

CAMPO: Municipal Santo Domingo de Alcorcón.