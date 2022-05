Punta Umbría lamenta el fallecimiento de su “Hijo adoptivo”, El Litri

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo Borrero, ha trasladado hoy las condolencias de la Corporación y de todo el pueblo puntaumbrieño a la familia de Miguel Báez Espuny ‘Litri’, Hijo Adoptivo del municipio.

Fue en el Pleno Solemne del 26 de abril de 2010 cuando el Ayuntamiento le concedió este título al torero onubense, que acababa de cumplir 60 años de su alternativa.

Miguel Baéz había nacido en Gandía, pero desde su infancia se afincó en Huelva. Llegó con cuatro años a Punta Umbría para pasar sus veranos, de la que destacó que “siempre he sido un amante de esta tierra y embajador adónde quiera que haya ido, haciendo siempre promoción de nuestras playas y de nuestra gastronomía”.

A través de Miguel Báez ‘Litri’ han sido muchas las personas las que han llegado a Punta Umbría.

Envuelto en aplausos, en aquel homenaje a modo de título de Hijo Adoptivo, ‘Litri’ destacó “el amor que he sentido siempre por esta localidad”, de manera que subrayó que el hecho de que Punta Umbría le diera ese reconocimiento era “uno de los orgullos más grandes que he podido tener, porque muchas veces me he sentido como un puntaumbrieño y, con esto, me siento uno más”.

De hecho, fue en Punta Umbría donde conoció a su esposa. Y fue uno de los fundadores del Real Club Marítimo y Tenis.

La alcaldesa ha recordado que “se va un grande, una persona querida y admirada en nuestro pueblo, que también es el suyo, y donde siempre ha conservado muchas amistades”.

‘Litri’ también tenía el título de Hijo Adoptivo de Huelva y la Medalla de Andalucía.