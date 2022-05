Un 7% de riesgo de lluvia para el día de la procesión en Almonte y casi 40º en las vísperas

A día de hoy la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica que la jornada dominical será plácida en cuanto a las temperaturas con máximas que no superarán los 31 grados centígrados y mínimas que no bajaran de los 18º. No obstante, un dato mantiene en vilo a los almonteños y no es otro que el 7% en el riesgo de lluvia en unos cielos que lucirán, por momentos, parcialmente nubosos.

En días previos, viernes y sábado próximo, el mercurio se acercará a los 40º.

En cualquier escenario, todo hace indicar que el paso de la Bendita imagen seguirá su curso ajena a los azares del tiempo, si bien podría deslucir una procesión en la que se espera la llegada a Almonte de en torno a medio millón de personas.