Julio Pineda: “Todavía sueño que estoy en un vestuario esperando para jugar un partido”

Julio Pineda Romero, nuestro protagonista de hoy es un antiguo jugador del Decano, que comienza dándose a conocer en el Isla Cristina de Tercera División en la temporada 1994/95, consiguiendo disputar la promoción de ascenso. Esta buena temporada provoca que el Recreativo de Huelva se fije en él y lo fiche para las próximas dos campañas, llegando a la disciplina albiazul junto a su compañero Marcos (+) estando a punto de obtener un ascenso a Segunda División en su segundo año.

El futbolista camero recala posteriormente en el Almería CF para la temporada 1997/98. Su paso por el club almeriense es fugaz, y el siguiente año ficha por el Écija Balompié, donde a pesar de tener que pelear por la permanencia en Segunda B, anota 18 goles y se queda a 1 de igualar al pichichi, lo que hace que en la temporada 1999/00 fiche por el Xerez, juega dos años en Segunda B, clasificándose para la fase de ascenso a Segunda División los dos años, pero subiendo en el segundo. Con el Xerez CD debuta en Segunda División en la temporada 2001/02 de la mano de Bernd Schuster, llegando a rozar el ascenso a Primera en las dos temporadas, una de ellas jugando un partido determinante en el Nuevo Colombino, donde el Recre de Lucas Alcaraz, consigue el salto a la liga de las estrellas.

Tras cuatro años en el Xerez, Pineda se marcha al CD Numancia donde permanece un total tres temporadas.

En su primer año allí es el máximo goleador del equipo, y logra el ascenso a Primera División en la temporada 2003/04. Julio debuta en Primera con 32 años, en la primera jornada de la temporada 2004/05, ante el Real Betis en Los Pajaritos. Sin embargo ese mismo año el Numancia no consigue la permanencia y desciende de categoría.

Posteriormente Julio ficha por el Córdoba CF. Allí disputa la promoción de ascenso a Segunda División y sube a la categoría de plata, obteniendo también la permanencia al año siguiente.

Con 36 años, Julio Pineda ficha por el Lucena CF para jugar la temporada 2008/09, donde acaba colgando las botas.

Tras dejar los terrenos de juego comienza a trabajar como entrenador de fútbol base en la cantera del Xerez CD. En la temporada 2012/13 se pone al frente del infantil “B” de Primera Andaluza, el cual acaba como primer clasificado. La siguiente campaña lo hace con el cadete “A” y consigue el ascenso a la máxima categoría de cadetes.

Tras esto, Pineda y Juan Pedro, que ya coincidieron como futbolistas en el Xerez CD y en el CD Numancia, se convierten en inseparables en el banquillo, pasando el camero a ser el segundo de “El Pirata”. Juntos firman por el Atlético Sanluqueño para entrenar al juvenil, donde están dos años y consiguen un ascenso a División de Honor…..

Como habrán comprobado, casi toda una vida dedicada al fútbol y cuando llamo a Julio para proponerle entrevistarlo, no lo duda, acepta y a mi me hace ilusión, pues en los dos años que estuvo en el Decano dejó constancia de su compromiso con el Club donde fue un buen puntal del equipo y mantuvimos una buena relación.

La entrevista resulta entretenida, entrañable, y, empezamos así:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues si a mí esto me lo cuentan hace dos tres años no me lo creo. Todo iba más o menos normal hasta Enero del 2020 cuando falleció mi padre, sin esperarlo. Lo pasé mal porque aunque ya tenía 84 años nunca se está preparado para algo así. Luego llegó lo de la pandemia, el confinamiento y todo lo que ha ido viniendo que ya conoce todo el mundo. Me parece todo como un poco de película. Es difícil de digerir pero la vida sigue y hay que salir adelante como buenamente se pueda.

P. – Después de más 2 años de pandemia, ¿cómo crees ha cambiado la vida, especialmente en el mundo del fútbol?

R. – Soy optimista por naturaleza y quiero pensar que todo lo que está pasando algún día acabará. Me fastidia más por la gente joven, y sobre todo por los mayores que no merecen pasar sus últimos años de esta manera.

En cuanto al fútbol yo creo que nada ni nadie va a poder con él. El fútbol es indestructible y a los que nos gusta es una forma de vida y a mí por lo menos, hace que por momentos me olvide de todo lo malo.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – Para nada. Como he dicho antes me parece todo de película. Hay veces que me pregunto ¿qué pasará mañana? ¿queda algo por pasar?, y a la vez me digo, Julio, disfruta a tope lo que puedas porque no sabes lo que nos va a pasar dentro de media hora. Lo de la guerra, es increible, no entiendo como puede haber gente con tan poca humanidad, que solo miren por el poder y sus intereses y estén matando a gente sin escrúpulos. Yo a Putin le diría porqué no se pone él en primera linea de combate. Para mí es un cobarde sin sentimientos.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo no, y menos por mí, más que nada he sentido inseguridad e intranquilidad sobre todo por los míos, por mi familia y amigos.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – Bueno, cuando dejé el futbol puse un negocio que no salió bien y como empecé a echar tanto de menos el fútbol me saqué el título de entrenador. Llevo más de 10 años entrenando. He estado de segundo entrenador en el Xerez CD, Jerez Industrial y Sanluqueño y además he compaginado esto entrenando a niños en un club de aquí de Jerez. Ahora llevo un equipo de cadetes y me encanta hacer lo que hago. No me he planteado ir más arriba, pero si se presenta la ocasión y me seduce la idea, no lo descartaría.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida profesional como futbolista?

R. – Yo desde que era niño la única idea que tenía en la cabeza era ser futbolista profesional. Desde pequeñito jugaba en el equipo de mi pueblo, el Camas. Y poco a poco y por mi cabezonería lo fui consiguiendo. Para mí el fútbol lo es todo. Llevo 13 años retirado y todavía sueño que estoy en un vestuario esperando para jugar un partido. He tenido como todos momentos buenos y momentos malos, pero puedo decir que nadie me ha regalado nada y que todo lo que he conseguido, que gracias a Dios han sido bastantes ascensos y muchísimos goles, ha sido por mi perseverancia y las ganas de mejorar siempre.

P. – ¿Qué significó para ti el Recre, el CD Isla Cristina y Huelva?

R. – Hombre yo solo puedo hablar cosas buenas de Huelva, Isla Cristina y el Recre. De hecho sigo yendo mucho por Isla Cristina, de pequeño veraneaba allí y mi hermano tiene un piso en dicha localidad al que voy algunos veranos. De Huelva que te voy a decir, allí firmé con el Recre mi primer contrato profesional y me hizo sentirme alguien importante como futbolista. Allí conocí también a la que hoy es mi mujer y madre de mis hijos, aunque ella es madrileña. También tengo muy buenos recuerdos de amigos que hice allí y a los que conservo gracias a las redes sociales.

P. – ¿Cómo viviste el ascenso del Recreativo, siendo tu jugador del Xerez en el partido decisivo?

R. – Bueno son recuerdos ya muy lejanos pero recuerdo que me alegré mucho. Desde que me fui del Club, siempre he seguido al Recre, y el otro día me alegré mucho de su ascenso a segunda RFEF, esperando que el año que viene vuelva a ascender, pues estas categoría no son las que se merece el Decano del fútbol español.

P. – ¿Quiénes son los jugadores que más te han impresionado, los entrenadores de los que más aprendido y en qué club te has sentido más a gusto?

R. – Mira jugadores puedo presumir de haber tenido la suerte de tener muchos como compañeros, como de rivales. El compañero que más me ha impresionado y siempre lo he dicho, fue Emilio Viqueira al que por ahí conocéis bien. Fuimos compañeros en el Xerez y era un futbolista que lo difícil te lo hacía fácil. La gente decía que era lento, pero con lo inteligente que era, a mi me parecía el más rápido del mundo. Y como adversario sin duda ninguna Zidane, que futbolista, que elegancia, te quedabas embobado mirándolo en el campo. De entrenadores, de todos he aprendido algo pero me marcaron mucho Joaquín Caparros, Chuster y Máximo Hernández. En cuanto a clubes, también puedo decir que de todos tengo buenísimos recuerdos, en todos he metido goles que era lo mío, y desde luego en todos puedo decir que me he dejado la piel por defender la camiseta.

P. – ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu época y el actual?

R. – Evidentemente la tecnología. Todo ha avanzado mucho. Ahora los futbolistas son máquinas, tienen muchas más comodidades que hace años. Mi opinión es que antes era más complicado llegar a ser futbolista, y más ahora, con la cantidad de categorías nuevas que hay.

P. – ¿Qué añadirías y quitarías del fútbol actual?

R. – Quizás no sea yo nadie para quitar ni poner nada en este deporte. El fútbol como la vida misma ha ido evolucionando y a los que nos gusta el mismo, nos tiene que seguir gustando sea como sea.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Al principio sí, porque pensé que iba a ayudar la tecnología. He intentado seguir creyendo en él pero al final te das cuenta que el VAR es un instrumento donde sigue mandando el ser humano y por lo tanto, pienso que se siguen equivocando y encima ahora tiene más pecado que se equivoquen. Mientras no haya un mismo criterio para todo y para todos me va a costar en volver a creer en el VAR.

P. – ¿Cuál sería once ideal de compañeros tuyos?

José Luis, esta pregunta es muy difícil para mí. Tengo la suerte de haber estado en muchos vestuarios de distintos clubes y no sería coherente conmigo mismo hacerte un once. Me faltaría puestos. Prefiero decirte que he tenido a los mejores a mi lado.

P. – ¿Cuáles han sido tus mejores amigos dentro del mundo del fútbol?

R. – Aquí destaca uno por encima de todos, que es casi como mi hermano. Me refiero a Antonio González, de la cantera del Sevilla. No sé si habrá algún caso igual en el futbol español e incluso mundial pero jugamos 10 años juntos, en 4 equipos diferentes, Xerez, Numancia, Cordoba y Lucena, además en 3 categorías distintas, Segunda B, Segunda A y Primera división. Pero también considero a otros como Viqueira, Juan Pedro, Vicente Moreno, Calle, Cachorro, Juan Carlos Moreno, Dani Pendín, Juan Navarro, Marcos, y podría estar nombrando todo el día. Pido perdón si no he nombrado a alguno.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Yo nací y me crié en Camas, un pueblo muy cercano a Sevilla. Era de una familia humilde pero que gracias a Dios y a mis padres, que siempre tuvieron trabajo me crié feliz.

Estaba todo el día en la calle jugando al fútbol con los amigos, y como cualquier niño que le gustara el fútbol, tenía el sueño, ser profesional y salir algún día por la tele. No era mal estudiante porque en mi casa siempre me inculcaron que los estudios eran importantes. Pero no me quitaba de mi cabeza la idea de ser futbolista.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes personales y profesionales?

R. – Aquí lo tengo clarísimo. En lo personal mi padre, MIGUEL PINEDA, y perdóname que lo diga en mayusculas, pero él fué el principal culpable de que yo llegara a ser quien fui. Me llevaba a todos lados a entrenar y jugar, además siempre me decía que era para llevarme el bocadillo para después de los partidos.

Recuerdo que un día estando yo en el Recre, un día normal cualquiera, lo vi en la grada viendo el entrenamiento. Le pregunté que hacía allí y me dijo que quería saber como entrenaba. Me quedé callado, no sabía que decirle. Una vez le prometí que me vería jugando en el Bernabeu, y, cuando tuve la suerte de jugar contra el Real Madrid, allí estaba él, el primero en la grada, sintiéndose el hombre más feliz del mundo.

P. – Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Mi mayor afición es estar con mi familia y amigos, eso es el mejor patrimonio que puedo presumir de tener y conservar. Como hemos hablado antes, como están las cosas, tengo una frase muy mía que es: “Vivir el momento”. Y eso es lo que intento.

P. – ¿Se van cumplido los proyectos de vida que tenías?

R. – Esta es una pregunta bastante compleja. Pero yo no me puedo quejar. Porque quejarme de mi vida viendo lo que está pasando en el mundo sería muy injusto. Lo peor que me ha pasado en mi vida fue la perdida de mi padre que quizás no estaba preparado para ello, aunque sé que es ley de vida. Pero por lo demás te repito, ¿quién soy yo para quejarme con la cantidad de gente que hay en el mundo sufriendo y malviviendo?.

Siempre me consideré y me considero un privilegiado porque hice lo que más me gustaba en la vida que era jugar al fútbol de manera profesional y eso no lo puede decir todo el mundo.

P. – ¿Te gustaría volver al Recreativo?

¡Ufff! Nada más que preguntármelo, se me ponen los vellos de punta. A quién no le gustaría volver al Recre. ¡¡Ojalá!! Lo he pensado muchas veces. Yo no soy mucho de ofrecerme, pero ojalá me tuvieran en cuenta, y aquí me tienen para lo que quieran. Fue mi primer equipo como profesional de jugador y porqué no lo podría ser también ahora como entrenador, o en cualquier sitio de la parcela técnica.

P. – Julio, ¿te gustaría añadir algo más?

R. – Gracias por acordarte de mi José Luis. Ha sido un placer, y aunque ya lo hice en las redes sociales, lo hago ahora por a través de Diario de Huelva, ya que me das la oportunidad.

“Recreativo, felicidades por el ascenso conseguido”. Ojalá que éste sea el primero de los que quedan por llegar en los próximos años, y, que el Club llegue a categoría de donde nunca debería de haber salido.

Recuerdos para todos.

Julio, la verdad que ha sido un placer que hayas pasado por esta sección de entrevista y comprobar que después de casi 25 años que te conocí, me sigo encontrando a un Pineda, entrañable, optimista, sencillo, humilde, que sigue pensando en fútbol, ilusionado y muy buena gente.

Un abrazote grande campeón