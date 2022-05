Chendo Alarcón: “Quiero seguir en el Recreativo”

Aunque el Recreativo de Huelva ha aclarado oficialmente la situación contractual de los jugadores que han defendido la elástica albiazul esta última temporada en la Tercera RFEF, el club no ha comunicado una lista de bajas. A ello se aferra Chendo Alarcón para continuar una campaña más en el Nuevo Colombino, por mucho que su contrato con el Decano haya expirado.

“Quiero seguir en el Recreativo porque ha sido un año muy malo para mi. Vine a Huelva con muchas ganas de ser importante y no he dado lo que tenía que dar. Pero creo que puedo ser importante y aportar mucho al equipo la temporada que viene en la Segunda RFEF“, ha señalado hoy el delantero jienense en declaraciones a SER Deportivos.

La falta de memoria del fútbol

El ariete lamenta que “el fútbol no tenga memoria, pues da igual que hayas hecho 20 goles hace tres años. Este año no he estado a mi nivel y me da pena y rabia, porque aposté mucho por venir aquí. Pero el club sabe lo que ha pasado y que puedo escribir un libro con las cosas que me han sucedido este año“, dice en alusión a sus conflictivas relaciones con el ahora ex-entrenador recreativista Alberto Gallego.

Espera reunirse con Dani Alejo

‘El Tigre’ asegura que “mis rodillas están mejor que antes de la lesión” y desvela que “desde que terminó la temporada, no he vuelto a hablar con Dani Alejo. Espero reunirme pronto con él, porque cuanto antes sepa mi futuro, mejor. Entiendo que es pronto todavía y que el director deportivo debe estar muy liado, pero ya hay que mirar cosas y volver a ilusionarse. Y si no puede ser aquí, agradecido al Recre y a buscar el futuro en otro lado“.