UPA pide desvincular el problema de los asentamientos chabolistas de la campaña agrícola

El secretario de estado para la agenda 2030 viene realizando una visita institucional a Huelva con el objetivo fundamental de buscar una solución al problema de los asentamientos. En el programa de reuniones ha contado con representantes de las diferentes administraciones, organizaciones sindicales, representantes de ONGs que trabajan con personas inmigrantes y organizaciones profesionales agrarias entre las que se encuentra UPA Huelva, con la que ha mantenido una reunión al mediodía de hoy.

UPA Huelva mantiene una posición firme y definida con respecto a la situación de los asentamientos desde hace muchos años y se lo ha trasladado a las diferentes administraciones y agentes implicados en forma de informes, encuentros y propuestas concretas de solución. Es precisamente este trabajo ya realizado el que ha servido de herramienta a la organización para llevarle al secretario de estado su posición sobre una realidad muy profunda que es preciso analizar y conocer desde la perspectiva del territorio para poder generar una información veraz al resto de la sociedad, pero también para poder generar un cambio que mejore la vida de estas personas.

Como primer objetivo, la organización ha querido trasladar en el encuentro que es injusto que se vinculen los asentamientos a la campaña agrícola de la provincia de Huelva. En este sentido se ha hecho hincapié durante el encuentro que no se puede vincular el concepto “trabajador/a de temporada de la campaña agrícola” a los asentamientos, porque no responde a la verdad. La campaña agrícola en Huelva tiene un componente estacional y los asentamientos son estables en el tiempo. Por otra parte, la mayoría de las personas que residen en los asentamientos o bien no poseen documentación o bien solo permiso de residencia y no de trabajo. Es decir, en la práctica no pueden tener acceso a un empleo porque no cuentan con los requisitos legales para ello. Esto les deja fuera de la posibilidad de gestionarles un contrato y proporcionarles una vivienda por parte del empleador.

UPA Huelva quiere destacar que la campaña agrícola de la provincia de Huelva aporta aproximadamente 100.000 puestos de trabajo durante la campaña. Estos puestos de trabajo están organizados a través de procedimientos regulados por la legislación vigente (con fecha de contratación y término reguladas, procedimientos de solicitud de permisos de residencia y trabajo, altas en seguridad social o cumplimiento estricto de la orden GECCO de contratación en origen, por ejemplo). De entre ellos más de 45.000 personas residen en alojamientos puestos a disposición por los empresarios de forma gratuita.

Asimismo, durante el encuentro mantenido, UPA Huelva ha transmitido al secretario de estado sus reivindicaciones y posicionamientos para encontrar soluciones a los asentamientos. De la reunión mantenida UPA Huelva quiere hacer las siguientes valoraciones:

UPA Huelva valora positivamente que las administraciones estatal y autonómica hayan acordado acometer una serie de actuaciones concretas a las que se ha dado el carácter de urgente. De entre ellas, en primer lugar UPA quiere destacar que las iniciativas de construcción de albergues residenciales y centros diurnos gestionados, algunos de ellos por ONGs de referencia de atención a personas inmigrantes, coincide con algunas líneas de acción y reivindicaciones que viene demandando la entidad. El anuncio de la colaboración para la gestión de un albergue por CEPAIM y la adquisición de las instalaciones del centro de día de emergencia social y de acogida de baja exigencia que la entidad ACCEM arrendaba en Palos de la Frontera desde 2008 son bienvenidos. De hecho, UPA Huelva mantiene convenio de colaboración con ambas entidades para intentar la integración laboral organizada y legalizada de personas inmigrantes en la campaña agrícola de Huelva.

UPA Huelva ya venía reivindicando la construcción de albergues de uso temporal situados en municipios productores y albergues de campaña, estos últimos como ocurre en la provincia de Jaén y que se les diera la gestión a ONGs de atención a personas inmigrantes. En este sentido también se ha anunciado un centro de estas características que la entidad espera pueda ponerse en funcionamiento lo antes posible. Todo ello sin olvidar que los empresarios agrícolas ponen a disposición alojamientos dignos a aquellos trabajadores/as que contratan y que no residen en la provincia de Huelva y que el acondicionamiento de estas viviendas está regulado e inspeccionado, como actualmente está ocurriendo con la visita de evaluadores/as de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), organismo perteneciente a la ONU que supervisa las condiciones de los alojamientos GECCO, al igual que lo hizo la campaña pasada con resultados muy positivos.

No obstante lo anunciado en la reunión mantenida y que UPA Huelva valora como un comienzo positivo que se podía haber acometido antes, la organización entiende que se debe ir más allá y viene proponiendo otras soluciones que entiende como necesarias:

UPA Huelva solicita al gobierno de España que se estudien fórmulas para ofrecer la concesión de un permiso de trabajo temporal para personas inmigrantes que residan en la provincia y que posean permiso de residencia de cara a que los empresarios agrícolas puedan ofertarles un empleo. Un permiso de trabajo temporal abriría la posibilidad de contratar y que estas personas accedieran a un trabajo y a un alojamiento aportado por el propio empresario (ambas cosas deberían ser un requisito previo imprescindible para la regularización temporal que se propone). Este es un claro ejemplo de la voluntad del empresariado de ser parte de la solución y de por qué se le debe dejar de estigmatizar como responsable de los asentamientos en Huelva.

En este sentido UPA Huelva quiere destacar que es imprescindible que las soluciones de alojamiento que se han mencionado durante la reunión mantenidas deben venir acompañadas de los correspondientes permisos de residencia y/o empleo como la organización propone. En caso contrario las soluciones solo serán parciales puesto que los residentes no podrán acceder a un empleo.

Complementaria a la anterior medida y como añadidura a la vinculación del empresariado agrícola como parte de la solución, UPA Huelva plantea la concatenación de campañas a través de la fórmula del permiso temporal de empleo, aportando así mano de obra al resto de campañas nacionales. Esto permitiría ofrecer empleo a estas personas concatenando campañas agrícolas y también serviría para que al unir varios contratos en un período de 1 año puedan conseguir una autorización permanente.

Por otra parte, una vez conseguida una autorización permanente, estas personas estarían disponibles para incorporarse al mercado de trabajo con toda la normalidad en sucesivas campañas agrícolas de la provincia de Huelva. Esto les sacaría de su situación de falta de acceso al empleo, así como les da una oportunidad de salida de los asentamientos en caso de que residan en ellos.

Desde la organización también consideran importante llevar a cabo medidas complementarias para la población inmigrante, destinadas a favorecer su integración social en la provincia de Huelva (incluida la vivienda) y el conocimiento de derechos y obligaciones. En este aspecto, UPA Huelva ya lleva a cabo programas específicos con ese objetivo que brinda gratuitamente a estas personas en colaboración con otras organizaciones y los propios empresarios agrícolas. UPA Huelva aplaude la medida anunciada por la Junta de Andalucía en la reunión mantenida de la apertura de una oficina técnica para acciones de inclusión social en el municipio de Huelva, pero entiende que esta oficina tiene también que tener presencia al menos en los municipios productores y no únicamente en la capital onubense.

UPA Huelva tiene entre sus objetivos como organización poder contribuir a una solución al problema de los asentamientos y así se lo ha trasladado en su encuentro con el secretario de estado celebrado hoy. UPA Huelva ha querido agradecer al secretario de estado que en su visita haya tenido en cuenta a las organizaciones agrarias, dado que durante la campaña pasada solicitó reunirse con la ministra de empleo Yolanda Díaz para trasladar el posicionamiento de los empresarios agrícolas y no fue posible.

Asimismo, UPA Huelva ha querido destacar que la solución pasa por el consenso de todos/as en buscar una solución y no en estigmatizar (intencionadamente o no) al empresariado agrícola. Los empresarios agrícolas son parte de la solución a este problema porque disponen de alojamientos para sus trabajadores/as y los asentamientos son un problema que va más allá de la agricultura de la provincia de Huelva. Quien mantiene este razonamiento está faltando a la verdad y dificulta posibles soluciones.